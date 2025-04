Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"76d54b47-1ef0-46fe-ba2d-7d5352c84aed","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A világ egyes részein eddig is a rárakódó díjakkal együtt mutatták az árakat, most már az egész világon meglesz ez a transzparencia.","shortLead":"A világ egyes részein eddig is a rárakódó díjakkal együtt mutatták az árakat, most már az egész világon meglesz...","id":"20250422_Airbnb-kereses-teljes-ar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76d54b47-1ef0-46fe-ba2d-7d5352c84aed.jpg","index":0,"item":"02c41ae9-98bd-471a-9755-62ddd2df1ec6","keywords":null,"link":"/kkv/20250422_Airbnb-kereses-teljes-ar","timestamp":"2025. április. 22. 12:01","title":"Változtat az Airbnb, mostantól mindenhol a teljes árat mutatják a szálláshelyek a keresésnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c048665-a4dc-4b59-94e5-e3d714bdf31b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Más platformokon már van olyan funkció, amivel a felhasználók adhatnak kontextust a látott tartalomnak, és ezt most – kicsit más megközelítésből – bevezeti a TikTok is.","shortLead":"Más platformokon már van olyan funkció, amivel a felhasználók adhatnak kontextust a látott tartalomnak, és ezt most –...","id":"20250421_bytedance-tiktok-footnotes-felhasznaloi-megjegyzesek-funkcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c048665-a4dc-4b59-94e5-e3d714bdf31b.jpg","index":0,"item":"5c986649-1449-45d5-a412-d2b43af14f00","keywords":null,"link":"/tudomany/20250421_bytedance-tiktok-footnotes-felhasznaloi-megjegyzesek-funkcio","timestamp":"2025. április. 21. 16:03","title":"Új funkció jön a TikTokba, mindenki érteni fogja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1beded5-b8d0-4541-8e78-75658407b3ee","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Trump vámháborúja és konfrontatív politikája húsvétkor is mozgatja a piacokat. A dollár gyengült (így a forint erősödött), a fő menedékeszköz arany árfolyama történelmi rekordot döntött, az olaj ára esett.","shortLead":"Trump vámháborúja és konfrontatív politikája húsvétkor is mozgatja a piacokat. A dollár gyengült (így a forint...","id":"20250421_A-nyuszi-aranyrekordot-tojt-kemeny-forintot-es-csuszo-olajarat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1beded5-b8d0-4541-8e78-75658407b3ee.jpg","index":0,"item":"d5518a0f-f306-4316-a983-c83b89fdc81e","keywords":null,"link":"/kkv/20250421_A-nyuszi-aranyrekordot-tojt-kemeny-forintot-es-csuszo-olajarat","timestamp":"2025. április. 21. 15:11","title":"A nyuszi aranyrekordot tojt, kemény forintot és csúszó olajárat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2270512-cab4-4c7c-8e3c-1c1792abb61b","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Honnan tudja egy okosóra, mennyire jól aludt a viselője? Vagy miből gondolja, hogy ideges? Tényleg képes megmondani szúrás nélkül, „ránézésre” a vércukorszintjét? A viselhető kütyükben piacvezető Huawei sencseni egészségtechnológiai központjában jártunk.","shortLead":"Honnan tudja egy okosóra, mennyire jól aludt a viselője? Vagy miből gondolja, hogy ideges? Tényleg képes megmondani...","id":"20250423_huawei-health-trusense-egeszsegugyi-funkciok-fitnesz-alvas-sencseni-kampusz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b2270512-cab4-4c7c-8e3c-1c1792abb61b.jpg","index":0,"item":"71038d6d-76eb-4fa0-aeea-f0f3c7635eba","keywords":null,"link":"/tudomany/20250423_huawei-health-trusense-egeszsegugyi-funkciok-fitnesz-alvas-sencseni-kampusz","timestamp":"2025. április. 23. 09:00","title":"Van, aki egész nap fut meg tollasozik azért, hogy amikor ön ránéz az órájára, minél többet megtudjon magáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f85e7316-8032-4ba4-8ea1-4867c4f58e79","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Immár ötödik alkalommal szavazták meg, hogy kinek jár a díj. ","shortLead":"Immár ötödik alkalommal szavazták meg, hogy kinek jár a díj. ","id":"20250422_Oltas--es-tudomanyellenes-ugyvedno-kapta-meg-iden-a-Szkeptikus-Tarsasag-Laposfold-dijat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f85e7316-8032-4ba4-8ea1-4867c4f58e79.jpg","index":0,"item":"253f5428-0333-4e6e-8387-abcf69a9d136","keywords":null,"link":"/tudomany/20250422_Oltas--es-tudomanyellenes-ugyvedno-kapta-meg-iden-a-Szkeptikus-Tarsasag-Laposfold-dijat","timestamp":"2025. április. 22. 21:10","title":"Oltásellenes ügyvédnő kapta meg idén a Szkeptikus Társaság Laposföld-díját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b27f25d-9f17-446f-a59a-dd280fd37e91","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Berkeley Egyetem kutatói szerint egyetlen hónap leforgása alatt annyit javult a vasútvonalak és az állomások levegőminősége Kaliforniában, mint korábban 30 év alatt.","shortLead":"A Berkeley Egyetem kutatói szerint egyetlen hónap leforgása alatt annyit javult a vasútvonalak és az állomások...","id":"20250421_kalifornia-vasut-dizel-elektromos-mozdonyok-legszennyezettseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b27f25d-9f17-446f-a59a-dd280fd37e91.jpg","index":0,"item":"0c1a8ab7-671b-4908-a6c9-af9c4f27291c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250421_kalifornia-vasut-dizel-elektromos-mozdonyok-legszennyezettseg","timestamp":"2025. április. 21. 12:03","title":"Villanymozdonyokra cserélték a dízeleket Kaliforniában, ami utána történt, arra korábban 30 évet kellett várni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"437341e5-37dc-42f9-913c-4ef7b227d4b7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A kisebb templomokban azonban nem sok jelét lehetett látni, hogy elhunyt a katolikus egyházfő.","shortLead":"A kisebb templomokban azonban nem sok jelét lehetett látni, hogy elhunyt a katolikus egyházfő.","id":"20250421_A-Szent-Istvan-bazilikaban-megemlekezest-tartottak-Ferenc-paparol-kepek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/437341e5-37dc-42f9-913c-4ef7b227d4b7.jpg","index":0,"item":"12981386-5e1f-4ad8-b997-6a40b1107d87","keywords":null,"link":"/itthon/20250421_A-Szent-Istvan-bazilikaban-megemlekezest-tartottak-Ferenc-paparol-kepek","timestamp":"2025. április. 21. 19:27","title":"A Szent István-bazilikában megemlékezést tartottak Ferenc pápáról – képek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c8c76d8-44b9-4cfb-82f1-9bfb225c7d49","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Semjén Zsolt köszönetet mondott Ferenc pápának. Magyar Péter szerint pápaként is ember maradt. A kormány egy Isten nyugosztaljával tudta le a dolgot. Hazai reakciók Ferenc pápa halálára.","shortLead":"Semjén Zsolt köszönetet mondott Ferenc pápának. Magyar Péter szerint pápaként is ember maradt. A kormány egy Isten...","id":"20250421_ferenc-papa-halala-magyarorszagi-reakciok-karacsony-semjen-magyar-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c8c76d8-44b9-4cfb-82f1-9bfb225c7d49.jpg","index":0,"item":"faa71b36-008f-4e23-bf51-4e0d89e0f34c","keywords":null,"link":"/itthon/20250421_ferenc-papa-halala-magyarorszagi-reakciok-karacsony-semjen-magyar-peter","timestamp":"2025. április. 21. 11:51","title":"Elárvult a világ – írta Karácsony Gergely a pápa halálára, egy idő után Orbán Viktor is posztolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]