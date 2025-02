Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"98ddd196-9d14-45b3-b67d-c69fb56c5b32","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Az ukrán geológiai szolgálat már ez előző amerikai elnök idején házalni kezdett egy csinos prospektussal, függetlenül attól, hogy az ország valóban tekintélyes ásványkincse mennyire van kitermelhető állapotban.","shortLead":"Az ukrán geológiai szolgálat már ez előző amerikai elnök idején házalni kezdett egy csinos prospektussal, függetlenül...","id":"20250227_Litium-titan-uran-mit-kinal-Ukrajna-Trumpnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/98ddd196-9d14-45b3-b67d-c69fb56c5b32.jpg","index":0,"item":"4eb955d9-ff39-4752-be48-732cc17c8e3a","keywords":null,"link":"/360/20250227_Litium-titan-uran-mit-kinal-Ukrajna-Trumpnak","timestamp":"2025. február. 27. 17:30","title":"Lítium, titán, urán és minden más – mit kínál valójában Ukrajna Trumpnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"934a8f42-09b4-47ab-b8e9-27e7fab4d52f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Bentley Bentayga legújabb limitált szériás verziója egyedi külsővel és belsővel, de már W12-es motor nélkül debütált.","shortLead":"A Bentley Bentayga legújabb limitált szériás verziója egyedi külsővel és belsővel, de már W12-es motor nélkül debütált.","id":"20250226_itt-a-luxustol-tocsogo-legujabb-hatalmas-bentley-bentayga","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/934a8f42-09b4-47ab-b8e9-27e7fab4d52f.jpg","index":0,"item":"07e5f5ea-b89a-42ae-b567-4853a4a686b0","keywords":null,"link":"/cegauto/20250226_itt-a-luxustol-tocsogo-legujabb-hatalmas-bentley-bentayga","timestamp":"2025. február. 26. 07:59","title":"Itt a luxustól tocsogó legújabb hatalmas Bentley","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0566f0bf-2754-4370-816b-b5f6b1b69dbd","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A tető szigetelésén dolgoztak, amikor a tragédia történt.","shortLead":"A tető szigetelésén dolgoztak, amikor a tragédia történt.","id":"20250226_lezuhant-munkas-miskolc-panelhaz-teto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0566f0bf-2754-4370-816b-b5f6b1b69dbd.jpg","index":0,"item":"175e5f95-bdd9-4f22-8d58-9fecd0765eb0","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_lezuhant-munkas-miskolc-panelhaz-teto","timestamp":"2025. február. 26. 15:46","title":"Lezuhant egy munkás Miskolcon egy panelház tetejéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81a8ad23-e702-430c-9eb2-954e32ba8105","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Panos Panayt a Microsofttól igazolta le az Amazon, hogy rázza fel a cég digitális asszisztensének fejlesztését. Az első bemutató alapján jónak tűnik az irány.","shortLead":"Panos Panayt a Microsofttól igazolta le az Amazon, hogy rázza fel a cég digitális asszisztensének fejlesztését. Az első...","id":"20250227_amazon-alexa-digitalis-asszisztens-mesterseges-intelligencia-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/81a8ad23-e702-430c-9eb2-954e32ba8105.jpg","index":0,"item":"a8878638-45eb-4d90-b35d-a027c5cc36f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250227_amazon-alexa-digitalis-asszisztens-mesterseges-intelligencia-video","timestamp":"2025. február. 27. 18:03","title":"Ez nagyot szólhat: bemutatta az Amazon a mesterséges intelligenciával felturbózott Alexát –videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc4e4d58-378b-4de4-84e2-6bf349d7b1d7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az ukrán elnök neki fogja szegezni a kérdést Donald Trumpnak, hogy az USA továbbra is támogatja-e Ukrajnát.","shortLead":"Az ukrán elnök neki fogja szegezni a kérdést Donald Trumpnak, hogy az USA továbbra is támogatja-e Ukrajnát.","id":"20250226_zelenszkij-biztonsagi-garancia-asvanykinc-megallapodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc4e4d58-378b-4de4-84e2-6bf349d7b1d7.jpg","index":0,"item":"0ae62a09-41a1-4f1e-800c-124eac8ea612","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250226_zelenszkij-biztonsagi-garancia-asvanykinc-megallapodas","timestamp":"2025. február. 26. 15:22","title":"Zelenszkij: Nincs biztonsági garancia az ásványkincsekről szóló megállapodásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3864f52-cd6d-451a-a423-16053eb02b48","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mindkettejüket holtan találták meg a Santa Fe-i otthonukban. ","shortLead":"Mindkettejüket holtan találták meg a Santa Fe-i otthonukban. ","id":"20250227_gene-hackman-halala-rendorsegi-nyomozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b3864f52-cd6d-451a-a423-16053eb02b48.jpg","index":0,"item":"88fe07b2-4ea8-4d1b-ab0d-1a4105705266","keywords":null,"link":"/kultura/20250227_gene-hackman-halala-rendorsegi-nyomozas","timestamp":"2025. február. 27. 11:25","title":"Rendőrségi nyomozás zajlik Gene Hackman és felesége halála ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75c2bc12-fdd1-4a60-b11a-5402108438af","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A bátyja kocsijával akart kicsit autózni a fiatal. ","shortLead":"A bátyja kocsijával akart kicsit autózni a fiatal. ","id":"20250226_sofor-okozott-internetkimaradast-villanyoszlopot-kidonto-fiatal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/75c2bc12-fdd1-4a60-b11a-5402108438af.jpg","index":0,"item":"a6a30023-f747-44f9-90c1-ba02aa796845","keywords":null,"link":"/cegauto/20250226_sofor-okozott-internetkimaradast-villanyoszlopot-kidonto-fiatal","timestamp":"2025. február. 26. 07:45","title":"Villanyoszlopot döntött ki egy sofőr: elintézte 22 település internetét, és lekapcsolt 75 térfigyelő kamerát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9de5517a-94cf-43c4-a64f-46624f0bcf55","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ha gyanúsan olcsó egy termék, nem biztos, hogy jó ötlet azonnal lecsapni rá: lehet, hogy a tudta nélkül egy ismétlődő előfizetést is jóváhagyott, így rendszeresen megterhelhetik a számláját.","shortLead":"Ha gyanúsan olcsó egy termék, nem biztos, hogy jó ötlet azonnal lecsapni rá: lehet, hogy a tudta nélkül egy ismétlődő...","id":"20250227_mnb-figyelmeztetes-uj-csalas-ismetlodo-elofizetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9de5517a-94cf-43c4-a64f-46624f0bcf55.jpg","index":0,"item":"dbc562b1-dee4-4a9d-b0a1-616de4535430","keywords":null,"link":"/tudomany/20250227_mnb-figyelmeztetes-uj-csalas-ismetlodo-elofizetes","timestamp":"2025. február. 27. 10:12","title":"Figyelmeztet az MNB: új online csalás terjed, ha nem figyel, rendszeresen pénzt emelhetnek le a számlájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]