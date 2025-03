Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"eea9e346-be19-4074-8fd3-cfdae1a63b04","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem azon múlik-e az igazság, hogy kinek a szemszögéből nézzük az eseményeket? Tényleges és társas magány, ifjonti rivalizálás Rakovszky Zsuzsa novelláskötetében.","shortLead":"Nem azon múlik-e az igazság, hogy kinek a szemszögéből nézzük az eseményeket? Tényleges és társas magány, ifjonti...","id":"20250303_vattacukor-rakovszky-zsuzsa-novellak-konyv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eea9e346-be19-4074-8fd3-cfdae1a63b04.jpg","index":0,"item":"02063daf-ce4f-44ac-bc7e-8711bbd1aa98","keywords":null,"link":"/360/20250303_vattacukor-rakovszky-zsuzsa-novellak-konyv","timestamp":"2025. március. 03. 16:00","title":"A Tátra-csúcs luxusa egy ötvenes évekbeli presszóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d867227b-6196-459c-85a6-2a6f012d7f06","c_author":"Szász Lilla","category":"360","description":"A kubai forradalom szociális vívmányai eltűnnek, éppen vagy víz nincs, vagy áram, vagy net, vagy egyik sem. Miért akar bárki itt maradni? Szász Lilla riportja azokról, akik kiszabadulnának a rendszer kötöttségei alól, mégsem hagyják el az országot.","shortLead":"A kubai forradalom szociális vívmányai eltűnnek, éppen vagy víz nincs, vagy áram, vagy net, vagy egyik sem. Miért akar...","id":"20250302_szasz-lilla-kuba-eltunnek-a-forradalom-vivmanyai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d867227b-6196-459c-85a6-2a6f012d7f06.jpg","index":0,"item":"33025fa7-2136-4256-9a46-62db366aa719","keywords":null,"link":"/360/20250302_szasz-lilla-kuba-eltunnek-a-forradalom-vivmanyai","timestamp":"2025. március. 02. 17:00","title":"Ilyen az, amikor egy ország nem működik - riport Kubából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6c3f1ce-7298-4982-8727-39bab1f36e01","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Kipróbáltuk, hogy hogyan teljesít a gyakorlatban a többek közt benzines, plugin hibrid és dízel hajtással is kapható Opel Astra kombi tisztán elektromos kivitele. Teszten az Astra Sports Tourer Electric.","shortLead":"Kipróbáltuk, hogy hogyan teljesít a gyakorlatban a többek közt benzines, plugin hibrid és dízel hajtással is kapható...","id":"20250302_elektromos-kombi-opel-astra-sports-tourer-teszt-velemeny-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a6c3f1ce-7298-4982-8727-39bab1f36e01.jpg","index":0,"item":"d5b72d23-a253-4372-83ee-3c10faae3ccf","keywords":null,"link":"/cegauto/20250302_elektromos-kombi-opel-astra-sports-tourer-teszt-velemeny-ebx","timestamp":"2025. március. 02. 13:00","title":"Elektromos kombi? Igen, az Opel Astrából létezik ilyen, le is teszteltük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2c1daf-9a78-487e-bae7-fea7d235cfc7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A hétvége után ismét lejjebb mennek az árak.","shortLead":"A hétvége után ismét lejjebb mennek az árak.","id":"20250303_benzin-gazolaj-arcsokkenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e2c1daf-9a78-487e-bae7-fea7d235cfc7.jpg","index":0,"item":"b73aa306-43c7-4223-86ac-757939d6e97e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250303_benzin-gazolaj-arcsokkenes","timestamp":"2025. március. 03. 13:03","title":"Nincs vége az árcsökkenésnek a benzinkutakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3064eb6-22df-41c1-87a2-cb105a4d0642","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az elemző szerint nincs minden veszve, de Európának például “siránkozás helyett alkalmazkodnia kell.” ","shortLead":"Az elemző szerint nincs minden veszve, de Európának például “siránkozás helyett alkalmazkodnia kell.” ","id":"20250302_Racz-Andras-12-pontban-foglalta-ossze-mi-johet-a-vilagban-a-botranyos-Trump-Zelenszkij-talalkozo-utan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3064eb6-22df-41c1-87a2-cb105a4d0642.jpg","index":0,"item":"576f1434-c643-4af5-a127-5c360b359126","keywords":null,"link":"/itthon/20250302_Racz-Andras-12-pontban-foglalta-ossze-mi-johet-a-vilagban-a-botranyos-Trump-Zelenszkij-talalkozo-utan","timestamp":"2025. március. 02. 14:56","title":"Rácz András 12 pontban foglalta össze, mi jöhet a világban a botrányos Trump-Zelenszkij találkozó után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd8d4377-66ad-4921-826f-477ae0754483","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A volt lengyel államfő által is aláírt levél szerint az Ukrajnának adott 1994-es biztonsági garanciák értelmében Washingtonnak feltételek nélkül kellene támogatnia Kijevet.","shortLead":"A volt lengyel államfő által is aláírt levél szerint az Ukrajnának adott 1994-es biztonsági garanciák értelmében...","id":"20250303_walesa-trump-level-zelenszkij-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd8d4377-66ad-4921-826f-477ae0754483.jpg","index":0,"item":"50f0128c-3907-4bd4-9288-798357802830","keywords":null,"link":"/vilag/20250303_walesa-trump-level-zelenszkij-ukrajna","timestamp":"2025. március. 03. 17:22","title":"Lech Walesa: Sértő, hogy Trump hálát és tisztelet vár az Ukrajnának nyújtott támogatásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd63a178-391f-4621-b4b6-976f68a256d3","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Azért nem volt olyan komoly a dolog.","shortLead":"Azért nem volt olyan komoly a dolog.","id":"20250302_Ruszin-Szendi-elkesett-a-Tisza-forumarol-Bekescsaban-a-szinpadon-bunhodott-miatta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd63a178-391f-4621-b4b6-976f68a256d3.jpg","index":0,"item":"bd83a2f3-63e4-417f-a1a4-d11c3db4c9ed","keywords":null,"link":"/itthon/20250302_Ruszin-Szendi-elkesett-a-Tisza-forumarol-Bekescsaban-a-szinpadon-bunhodott-miatta","timestamp":"2025. március. 02. 11:07","title":"Ruszin-Szendi elkésett a Tisza fórumáról Békéscsabán, a színpadon bűnhődött miatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4be9a66c-fc1c-48e7-8cb4-92e0e44466de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyes intézmények áthárítják a tanulókra a tárolóeszközök díját, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete szerint a gyakorlat jogellenes, akkor is, ha az iskola külső szolgáltatótól bérli a szekrényeket.","shortLead":"Egyes intézmények áthárítják a tanulókra a tárolóeszközök díját, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete szerint...","id":"20250303_Van-iskola-ahol-a-diakoknak-fizetnie-kell-a-mobil-elzarasaert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4be9a66c-fc1c-48e7-8cb4-92e0e44466de.jpg","index":0,"item":"51a6595e-5209-4712-ac5b-83a42c870dc4","keywords":null,"link":"/itthon/20250303_Van-iskola-ahol-a-diakoknak-fizetnie-kell-a-mobil-elzarasaert","timestamp":"2025. március. 03. 07:19","title":"Van iskola, ahol a diákoknak fizetnie kell a mobil elzárásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]