[{"available":true,"c_guid":"37aa50b7-4516-4abb-ad97-45f39a7295f6","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az utastérben egy közel két méter hosszú franciaágynak van hely. ","shortLead":"Az utastérben egy közel két méter hosszú franciaágynak van hely. ","id":"20250227_Bemutatkozott-Bigster-kempingverzioja-a-Dacia-satrat-is-kinal-hozza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/37aa50b7-4516-4abb-ad97-45f39a7295f6.jpg","index":0,"item":"7e1bdccb-daa2-48b2-86a5-defee20bc3ca","keywords":null,"link":"/cegauto/20250227_Bemutatkozott-Bigster-kempingverzioja-a-Dacia-satrat-is-kinal-hozza","timestamp":"2025. február. 27. 08:10","title":"Bemutatkozott a Dacia Bigster kempingverziója, még sátor is van hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a351a029-b56d-438b-a006-5b95234dc45c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mivel ez a berendezés jóval drágább, mint az egyesével bedobálós, a MOHU alaposan megvizsgálja, hogy hol állítson ilyet üzembe.","shortLead":"Mivel ez a berendezés jóval drágább, mint az egyesével bedobálós, a MOHU alaposan megvizsgálja, hogy hol állítson ilyet...","id":"20250227_mohu-lakossagi-teszt-visszavalto-automata-muanyag-palack-fem-doboz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a351a029-b56d-438b-a006-5b95234dc45c.jpg","index":0,"item":"616b14ef-1540-4262-b6bc-810b2efdb736","keywords":null,"link":"/kkv/20250227_mohu-lakossagi-teszt-visszavalto-automata-muanyag-palack-fem-doboz","timestamp":"2025. február. 27. 12:55","title":"Már teszteli a MOHU a visszaváltó automatát, amelybe egyszerre akár száz palackot is be lehet önteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dd60915-b604-41c8-8575-b10742d09dc7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint még az is előfordulhat, hogy az idei Pride nagyobb lesz, mint eddig bármikor.","shortLead":"A főpolgármester szerint még az is előfordulhat, hogy az idei Pride nagyobb lesz, mint eddig bármikor.","id":"20250228_karacsony-gergely-pride","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1dd60915-b604-41c8-8575-b10742d09dc7.jpg","index":0,"item":"f7f151a8-c804-48ba-93db-879288a03544","keywords":null,"link":"/itthon/20250228_karacsony-gergely-pride","timestamp":"2025. február. 28. 15:20","title":"Karácsony Gergely: Bárki bármit mond, lesz Pride Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c566f55a-b81e-4cb7-b737-d119ea6fd9a8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Még egy amerikai elnökkel se fordult elő, hogy kétszer is meghívják az Egyesült Királyságba állami látogatásra.","shortLead":"Még egy amerikai elnökkel se fordult elő, hogy kétszer is meghívják az Egyesült Királyságba állami látogatásra.","id":"20250227_trump-iii-karoly-meghivas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c566f55a-b81e-4cb7-b737-d119ea6fd9a8.jpg","index":0,"item":"5d43aba9-f3ed-4997-8294-0b4b64c7d3ce","keywords":null,"link":"/vilag/20250227_trump-iii-karoly-meghivas","timestamp":"2025. február. 27. 21:29","title":"III. Károly meghívta Donald Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c79c59c-8236-474e-899e-879e17482b26","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Trump mandátuma az, hogy tegye újra naggyá Amerikát, és hogy Amerika érdekei az elsők. Ezzel máris megbukott. Vélemény.","shortLead":"Trump mandátuma az, hogy tegye újra naggyá Amerikát, és hogy Amerika érdekei az elsők. Ezzel máris megbukott. Vélemény.","id":"20250227_hvg-Tota-W-Arpad-Nincs-uj-vilagrend","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c79c59c-8236-474e-899e-879e17482b26.jpg","index":0,"item":"b135c801-db7c-400f-9f5f-90b291c7a09e","keywords":null,"link":"/360/20250227_hvg-Tota-W-Arpad-Nincs-uj-vilagrend","timestamp":"2025. február. 27. 08:30","title":"Tóta W. Árpád: Nincs új világrend","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5267be85-c51a-403a-a0ff-ca98ed07af34","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az autót vezető palesztin férfit a rendőrök agyonlőtték.","shortLead":"Az autót vezető palesztin férfit a rendőrök agyonlőtték.","id":"20250227_buszmegallo-merenylo-izrael-serultek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5267be85-c51a-403a-a0ff-ca98ed07af34.jpg","index":0,"item":"e40a0a34-c117-4d69-b271-235e889c9851","keywords":null,"link":"/vilag/20250227_buszmegallo-merenylo-izrael-serultek","timestamp":"2025. február. 27. 20:15","title":"Buszmegállóba hajtott egy merénylő Izraelben, sokan megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9d1c748-f9de-4a59-8f55-67f57f34a512","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint már megszülettek azok a lányok, akik soha életükben nem fognak Magyarországon szja-t fizetni. Beszélt az árstopokról, többször is elmondta, hogy béke van – majd elismerte, hogy Ukrajnában valójában még dúlnak a harcok –, a kábítószer-kereskedőkkel pedig nem kell finomkodni, szerinte le fog szakadni a fülük, akkorát fognak kapni ezért. A Pride már nincs külföldi védettség alatt – így nem is lesz többé. ","shortLead":"A miniszterelnök szerint már megszülettek azok a lányok, akik soha életükben nem fognak Magyarországon szja-t fizetni...","id":"20250228_orban-viktor-kossuth-radio-usa-haboru-oroszorszag-ukrajna-beke-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a9d1c748-f9de-4a59-8f55-67f57f34a512.jpg","index":0,"item":"9cdb9fca-2142-4858-b1ac-9358378ea520","keywords":null,"link":"/itthon/20250228_orban-viktor-kossuth-radio-usa-haboru-oroszorszag-ukrajna-beke-ebx","timestamp":"2025. február. 28. 07:42","title":"Orbán Viktor: Magyarország egy családi adóparadicsom lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deb6b7cb-769f-4c87-8a2c-73152d07a3be","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A francia West nevű fúziós erőműben a szakembereknek sikerült 22 percen át stabilizálniuk a plazmát, amiből az energiát lehet majd kinyerni az élesben működő erőműveknél.","shortLead":"A francia West nevű fúziós erőműben a szakembereknek sikerült 22 percen át stabilizálniuk a plazmát, amiből az energiát...","id":"20250228_west-fuzios-eromu-energiatermeles-rekord","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/deb6b7cb-769f-4c87-8a2c-73152d07a3be.jpg","index":0,"item":"948323e9-3f2e-447e-8c64-6e91cf129a7e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250228_west-fuzios-eromu-energiatermeles-rekord","timestamp":"2025. február. 28. 19:03","title":"Világrekordot döntött a francia fúziós erőmű, lenyomta a kínait is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]