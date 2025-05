Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e8e3c93b-496f-4262-8c78-1adbb1dd8212","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Tőzsdére megy a cég Hongkongban.","shortLead":"Tőzsdére megy a cég Hongkongban.","id":"20250512_Oriasi-penzeso-hullhat-a-CATL-re-de-van-egy-kis-csavar-a-tortenetben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8e3c93b-496f-4262-8c78-1adbb1dd8212.jpg","index":0,"item":"a7bfe600-6cb0-49e0-8a33-8f741e6da429","keywords":null,"link":"/kkv/20250512_Oriasi-penzeso-hullhat-a-CATL-re-de-van-egy-kis-csavar-a-tortenetben","timestamp":"2025. május. 12. 07:39","title":"Óriási pénzeső hullhat a CATL-re, de van egy kis csavar a történetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"573aac3c-9565-42b1-bd26-d39fcd862513","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Mindig van feljebb.","shortLead":"Mindig van feljebb.","id":"20250512_fekete-zoltan-mnb-alapitvany-mav-palyaudvar-ingatlan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/573aac3c-9565-42b1-bd26-d39fcd862513.jpg","index":0,"item":"e3729a0a-7017-4f50-91b3-67af6b2964f1","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250512_fekete-zoltan-mnb-alapitvany-mav-palyaudvar-ingatlan","timestamp":"2025. május. 12. 08:53","title":"Most a MÁV ingatlanüzleteiért felel az a vezető, aki egykor az MNB-alapítványok befektetéseit irányította","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3a98c7f-143e-4ded-ac3e-8ffc7b651eed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megtámadott kutyák közül az egyik végzetes sérüléseket szenvedett.","shortLead":"A megtámadott kutyák közül az egyik végzetes sérüléseket szenvedett.","id":"20250512_kutyatamadas-xi-kerulet-szabadsag-hid","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3a98c7f-143e-4ded-ac3e-8ffc7b651eed.jpg","index":0,"item":"88af15ff-0388-4ba1-b7c8-1161f51c3b1c","keywords":null,"link":"/itthon/20250512_kutyatamadas-xi-kerulet-szabadsag-hid","timestamp":"2025. május. 12. 19:34","title":"Kutyákat és két embert is megsebesítettek a Szabadság hídnál elszabadult kutyák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bdc82bf-f6b7-4b7d-93c2-97993e16df29","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Februárban Gladkov kormányzó arról is beszélt, hogy a háború 2023-as kitörése óta a területen 13 900 autó rongálódott meg, amiért az állam 2,5 milliárd rubelt (kb. 11,4 milliárd forintot) fizettek ki, tehát átlagosan, nagyjából 820 ezer forintot autónként.","shortLead":"Februárban Gladkov kormányzó arról is beszélt, hogy a háború 2023-as kitörése óta a területen 13 900 autó rongálódott...","id":"20250512_kormanyzo-belgorod-oroszorszag-autok-karterites-helyiek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7bdc82bf-f6b7-4b7d-93c2-97993e16df29.jpg","index":0,"item":"e70873e0-e2c4-486f-9c0a-18742249b534","keywords":null,"link":"/elet/20250512_kormanyzo-belgorod-oroszorszag-autok-karterites-helyiek","timestamp":"2025. május. 12. 20:36","title":"Orosz kormányzó: A helyiek a kártérítésre pályáznak és ezért hagyják kitéve a régi autóikat az ukrán tüzérség támadásának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"903b3e03-1999-4bbb-b57e-5a3a03815157","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Lázár János ugyanis megígérte – írta a vasúttársaság.","shortLead":"Lázár János ugyanis megígérte – írta a vasúttársaság.","id":"20250512_mav-autobusz-flotta-korszerusites-lazar-janos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/903b3e03-1999-4bbb-b57e-5a3a03815157.jpg","index":0,"item":"66b58201-93e5-4b60-8a0c-cc5c421843e5","keywords":null,"link":"/kkv/20250512_mav-autobusz-flotta-korszerusites-lazar-janos","timestamp":"2025. május. 12. 13:25","title":"869 buszt vesz a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36526967-0586-4c3d-af3a-516ffb44d4d8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy tolvaj London központjában, csúcsidőben próbálkozott be egy kínai diáknál, de nagyon nem jött össze, amit kitervelt. ","shortLead":"Egy tolvaj London központjában, csúcsidőben próbálkozott be egy kínai diáknál, de nagyon nem jött össze, amit...","id":"20250513_Telefon-lopas-tolvaj-London-metro-elfogas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/36526967-0586-4c3d-af3a-516ffb44d4d8.jpg","index":0,"item":"7554eb4d-0e92-4543-805c-f861b9818ab5","keywords":null,"link":"/elet/20250513_Telefon-lopas-tolvaj-London-metro-elfogas","timestamp":"2025. május. 13. 15:59","title":"Emberére akadt a londoni telefontolvaj: az áldozata teperte le és adta át a rendőröknek (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2dc6e35-1d81-4366-872a-c66327c213cd","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Halszálkát találtak benne.","shortLead":"Halszálkát találtak benne.","id":"20250512_bebietel-visszahivas-kiflihu-halszalka-fogyasztovedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2dc6e35-1d81-4366-872a-c66327c213cd.jpg","index":0,"item":"690511c8-b6a7-4a68-a7d9-04e918237da5","keywords":null,"link":"/kkv/20250512_bebietel-visszahivas-kiflihu-halszalka-fogyasztovedelem","timestamp":"2025. május. 12. 13:37","title":"Visszahívtak egy bébiételt, semmiképp se adja oda a gyereknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18b1df48-86d7-4c59-bc78-f1f2a4aa317e","c_author":"SPAR","category":"brandchannel","description":"Néhány alapszabály ismerete és betartása, egy kis odafigyelés és némi tudatosság szükséges csupán ahhoz, hogy fenntartható módon tudjuk le a heti nagybevásárlást. De mik ezek és hogyan érdemes őket a mindennapok részévé tenni? Cikkünkben ennek járunk utána.","shortLead":"Néhány alapszabály ismerete és betartása, egy kis odafigyelés és némi tudatosság szükséges csupán ahhoz...","id":"20250512_SPAR-Nestle-evtervezo-fenntarthato-bevasarlas-tippek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18b1df48-86d7-4c59-bc78-f1f2a4aa317e.jpg","index":0,"item":"4c4870b3-a9b9-46ec-aae2-8e2d8529c5a9","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250512_SPAR-Nestle-evtervezo-fenntarthato-bevasarlas-tippek","timestamp":"2025. május. 12. 11:30","title":"Fenntartható bevásárlás: így csináld, hogy valóban az legyen!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"SPAR Magyarország","c_partnerlogo":"9615d6e6-8d73-4e29-a76b-e36e534d9f8a","c_partnertag":""}]