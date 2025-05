Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"94c2e4da-ade6-435e-ab7a-154b872d5e67","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A BMW i4 M60 xDrive bőven kevesebb, mint 4 másodperc alatt katapultál 0-ról 100-ra.","shortLead":"A BMW i4 M60 xDrive bőven kevesebb, mint 4 másodperc alatt katapultál 0-ról 100-ra.","id":"20250530_a-bmw-600-loero-fole-tolta-az-i4-villanyauto-teljesitmenyet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/94c2e4da-ade6-435e-ab7a-154b872d5e67.jpg","index":0,"item":"a94dd8bc-c9db-4096-b9cb-3dbfb4b3d258","keywords":null,"link":"/cegauto/20250530_a-bmw-600-loero-fole-tolta-az-i4-villanyauto-teljesitmenyet","timestamp":"2025. május. 30. 06:41","title":"A BMW 600 lóerő fölé tolta az i4 villanyautó teljesítményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7efb893-63ae-40d0-a23d-91feab3f68f9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Tesla-vezér egy nappal azután tette meg a bejelentését, hogy kritizálta Donald Trump költségvetési törvényjavaslatát.","shortLead":"A Tesla-vezér egy nappal azután tette meg a bejelentését, hogy kritizálta Donald Trump költségvetési törvényjavaslatát.","id":"20250529_elon-musk-tavozas-amerikai-kormanyzat-doge-donald-trump-koltsegvetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7efb893-63ae-40d0-a23d-91feab3f68f9.jpg","index":0,"item":"d8d55ba6-31aa-4941-b1ec-c87b896d8726","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250529_elon-musk-tavozas-amerikai-kormanyzat-doge-donald-trump-koltsegvetes","timestamp":"2025. május. 29. 05:51","title":"Távozik Elon Musk a DOGE éléről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b937599b-3936-44b1-a007-8f65d8967d23","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Négymilliárd forinttal kisebb lett a Mészáros és Mészáros Zrt. nyeresége, mint egy éve, a mostani profitból kétmilliárdot leszámítva mindent kivettek osztalékként.","shortLead":"Négymilliárd forinttal kisebb lett a Mészáros és Mészáros Zrt. nyeresége, mint egy éve, a mostani profitból...","id":"20250530_Meszaros-es-Meszaros-Zrt-osztalek-beszamolo-profit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b937599b-3936-44b1-a007-8f65d8967d23.jpg","index":0,"item":"18b4ccee-91c5-418f-8e35-95efabd827b7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250530_Meszaros-es-Meszaros-Zrt-osztalek-beszamolo-profit","timestamp":"2025. május. 30. 15:03","title":"26 033 298 000 forint osztalékot fizet a Mészáros és Mészáros Zrt.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ce3e36-d07f-4e14-be48-416768df17ca","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Péntektől fokozatosan tér vissza a nyárias idő.","shortLead":"Péntektől fokozatosan tér vissza a nyárias idő.","id":"20250529_idojaras-elorejelzes-hungaromet-nyarias-ido","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0ce3e36-d07f-4e14-be48-416768df17ca.jpg","index":0,"item":"d032107a-4bf7-4dbc-af72-1e4ac98521cf","keywords":null,"link":"/itthon/20250529_idojaras-elorejelzes-hungaromet-nyarias-ido","timestamp":"2025. május. 29. 15:49","title":"Vége a májusi hidegnek, a hétvégén már 30 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ea13e05-8a7b-4afb-8cf7-fe3d3a40e91f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Jó hír volt a befektetők szerint, hogy az amerikai vámháborút részben felfüggesztették.","shortLead":"Jó hír volt a befektetők szerint, hogy az amerikai vámháborút részben felfüggesztették.","id":"20250529_tozsde-arfolyam-trump-vamhaboru-vamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ea13e05-8a7b-4afb-8cf7-fe3d3a40e91f.jpg","index":0,"item":"37a10a3e-9799-4640-ba4c-3995239f39a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250529_tozsde-arfolyam-trump-vamhaboru-vamok","timestamp":"2025. május. 29. 13:32","title":"Európa tőzsdéi erősödtek, a forint gyengült, miután a bíróság elkaszálta Trump vámjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c40db7e2-7951-42fd-a14d-1b0bdf0532fa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mi a kedvenc fagyija, mi a hobbija és tart-e a merénylettől – hangzottak a kérdések.","shortLead":"Mi a kedvenc fagyija, mi a hobbija és tart-e a merénylettől – hangzottak a kérdések.","id":"20250528_magyar-peter-gyerekek-kerdesei-kispolgar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c40db7e2-7951-42fd-a14d-1b0bdf0532fa.jpg","index":0,"item":"cfd76e5d-7540-4053-a046-98146f7716ed","keywords":null,"link":"/elet/20250528_magyar-peter-gyerekek-kerdesei-kispolgar","timestamp":"2025. május. 28. 20:35","title":"Gyerekek kérdéseire válaszolt Magyar Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9d741fa-06a1-4241-a51f-674d18147f20","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Harmadával csökkent a nyereség, de így is zsíros osztalékot szavaztak meg maguknak.","shortLead":"Harmadával csökkent a nyereség, de így is zsíros osztalékot szavaztak meg maguknak.","id":"20250529_Tavaly-is-nagyot-kaszaltak-a-Pinter-Sandorhoz-kotheto-orzo-vedo-cegek-tulajdonosai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f9d741fa-06a1-4241-a51f-674d18147f20.jpg","index":0,"item":"e05aa391-672f-4f42-8bd0-b306b8b4e728","keywords":null,"link":"/kkv/20250529_Tavaly-is-nagyot-kaszaltak-a-Pinter-Sandorhoz-kotheto-orzo-vedo-cegek-tulajdonosai","timestamp":"2025. május. 29. 11:24","title":"Tavaly is nagyot kaszáltak a Pintér Sándorhoz köthető őrző-védő cégek tulajdonosai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6ad8fac-54e3-4cae-9813-90939261a31e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, időnként a technológia is belezavarodik már abba, hogy milyen évet írunk épp – a Google eszköze legalábbis rendre beleszalad abba a hibába, hogy még mindig 2024 van. Időnként kifejezetten vicces válaszokat ad az MI-alapú áttekintés.","shortLead":"Úgy tűnik, időnként a technológia is belezavarodik már abba, hogy milyen évet írunk épp – a Google eszköze legalábbis...","id":"20250530_google-ai-alapu-attekintes-overview-mesterseges-intelligencia-datum-hiba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6ad8fac-54e3-4cae-9813-90939261a31e.jpg","index":0,"item":"37a87a01-c606-4d72-a4e8-474fdc06f830","keywords":null,"link":"/tudomany/20250530_google-ai-alapu-attekintes-overview-mesterseges-intelligencia-datum-hiba","timestamp":"2025. május. 30. 17:03","title":"A Google újdonsága szerint még mindig 2024 van. De az is lehet, hogy valahol már 2025","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]