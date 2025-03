A 2020 novemberében elhunyt Diego Maradona egészségügyi stábjának hét tagja állt bíróság elé kedden az argentin fővárosban, Buenos Airesben.

Az évtizedeken át alkohol- és drogproblémákkal küzdő futball-legenda 60 éves volt, amikor műtét utáni lábadozása során szívrohamot kapott, és meghalt. Azért operálták meg, mert vérrögöt találtak az agyában.

A halála ügyében néhány nappal később hivatalos vizsgálat indult, s a húsz szakértőből álló bizottság azt állapította meg, hogy az őt körülvevő stáb tagjai „helytelenül, hiányosan és hanyag módon” kezelték. Azt is hozzátették, hogy Maradonának jobb esélyei lettek volna a túlélésre, ha megfelelő ápolásban részesül egy egészségügyi intézményben.

Argentina began a long-awaited trial of the medical team for soccer star Diego Maradona, who died in 2020 in a case that has riled emotions in the South American country where the World Cup winner is revered https://t.co/agCRAJ2HKc pic.twitter.com/RrfHfspQch