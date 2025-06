Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d8bfaf53-e94d-4b8b-a758-276b4aefa224","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20250601_telekom-magenta-ai-csalo-hivas-atveres-samsung-account-torlese-agy-oregedese-streaming-uj-csomagok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8bfaf53-e94d-4b8b-a758-276b4aefa224.jpg","index":0,"item":"2f652615-00c7-42ab-bfd6-315b19527c5c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250601_telekom-magenta-ai-csalo-hivas-atveres-samsung-account-torlese-agy-oregedese-streaming-uj-csomagok","timestamp":"2025. június. 01. 12:00","title":"Ez történt: A Telekom mindenkinél bekapcsolt egy ingyenes új funkciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acb3106e-6f79-4a6d-949a-3aafb615cfc4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Számítani kell záporokra, zivatarokra is. ","shortLead":"Számítani kell záporokra, zivatarokra is. ","id":"20250531_idojaras-elorejelzes-hoseg-nyar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/acb3106e-6f79-4a6d-949a-3aafb615cfc4.jpg","index":0,"item":"308e333c-6bc0-4990-9b70-c652ac0f5379","keywords":null,"link":"/itthon/20250531_idojaras-elorejelzes-hoseg-nyar","timestamp":"2025. május. 31. 11:40","title":"Itt a nyár, a jövő héten akár 34 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a55302a-e3fd-4290-8955-756c5fe99d6a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Sose volt még ilyen jó éve az állami megrendelésekkel is rendelkező WHB-nak.","shortLead":"Sose volt még ilyen jó éve az állami megrendelésekkel is rendelkező WHB-nak.","id":"20250531_Akinek-hasit-az-epitoipar-Paar-Attila-WHB-ja-fenysebessegre-kapcsolt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a55302a-e3fd-4290-8955-756c5fe99d6a.jpg","index":0,"item":"453be06c-6f0c-46da-9b14-e912765e6034","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250531_Akinek-hasit-az-epitoipar-Paar-Attila-WHB-ja-fenysebessegre-kapcsolt","timestamp":"2025. május. 31. 12:29","title":"Akinek hasít az építőipar: Paár Attila WHB-ja fénysebességre kapcsolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96fb3efd-6ccb-4274-9e86-9ce09fe154e2","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"Életünk egyik legnagyobb tabuja a szexualitás – és ha annak zavarairól van szó, jellemzően még súlyosabb tagadásba burkolódzunk. Így az esetek túlnyomó többségében a probléma orvoslása, gyógyítása is elmarad, helyette inkább büszkén szenvedünk múlni nem akaró panaszainktól. Sokan csak akkor kérnek segítséget, amikor a helyzet szinte már visszafordíthatatlan. Különösen a férfiak hajlamosak inkább a végsőkig szenvedni, mintsem hogy orvoshoz forduljanak. ","shortLead":"Életünk egyik legnagyobb tabuja a szexualitás – és ha annak zavarairól van szó, jellemzően még súlyosabb tagadásba...","id":"20250430_Szexualis-zavarok-ferfiak-prosztata-proxelan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96fb3efd-6ccb-4274-9e86-9ce09fe154e2.jpg","index":0,"item":"eee11d5f-ae21-4e22-a402-d9e4f864e9ad","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250430_Szexualis-zavarok-ferfiak-prosztata-proxelan","timestamp":"2025. május. 31. 19:30","title":"Szexuális zavarok: amiről nem beszélünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"915b242c-ffb1-4467-8f4f-23f087f43ae2","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"93244c2b-f425-4658-9dee-53368d33f30b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Elszálltak a költségek, az üzemi tevékenység veszteséges lett a Budapest-Belgrád-projektben kulcsszereplő R-Kordnál. A pénzügyi műveleteken elért bevételekkel azért év végére összejött 2,2 milliárd forint nyereség.","shortLead":"Elszálltak a költségek, az üzemi tevékenység veszteséges lett a Budapest-Belgrád-projektben kulcsszereplő R-Kordnál...","id":"20250531_Pocsek-eve-volt-Meszaros-Lorinc-Budapest-Belgrados-cegenek-csak-22-milliard-forint-a-profit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93244c2b-f425-4658-9dee-53368d33f30b.jpg","index":0,"item":"a58c8ac8-b933-4057-aef2-d3c134fbe566","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250531_Pocsek-eve-volt-Meszaros-Lorinc-Budapest-Belgrados-cegenek-csak-22-milliard-forint-a-profit","timestamp":"2025. május. 31. 10:30","title":"Pocsék éve volt Mészáros Lőrinc Budapest-Belgrádos cégének, csak 2,2 milliárd forint a profit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c22097dd-25cc-4945-b296-6a64f233218d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nehéz mérni, pedig a szén-dioxid az egyik leghatékonyabb módszere a közelgő vulkánkitörések előrejelzésének – de egy új módszerrel a jövőben akár az űrből is követni lehet majd ezeket a jeleket.","shortLead":"Nehéz mérni, pedig a szén-dioxid az egyik leghatékonyabb módszere a közelgő vulkánkitörések előrejelzésének – de egy új...","id":"20250531_vulkankitoresek-elore-jelzese-falevelek-mulhold-megfigyeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c22097dd-25cc-4945-b296-6a64f233218d.jpg","index":0,"item":"e094ed42-4dac-4f8f-987a-d2286d26d34f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250531_vulkankitoresek-elore-jelzese-falevelek-mulhold-megfigyeles","timestamp":"2025. május. 31. 12:03","title":"Életmentő jelzést adhatnak le a falevelek, csak tudni kell olvasni belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"375ff3e1-4908-4b7a-b395-0fe25cafb2a3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az operációsrendszer-frissítés az okosóráknál is olyan fontos, mint az okostelefonok esetében. Készül is a Samsung egy igen nagy frissítéssel az óráihoz, azonban ezt a kedvező hírt beárnyékolja egy kevésbé jó értesülés.","shortLead":"Az operációsrendszer-frissítés az okosóráknál is olyan fontos, mint az okostelefonok esetében. Készül is a Samsung...","id":"20250601_samsung-galaxy-orak-szoftverfrissites-one-ui-8","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/375ff3e1-4908-4b7a-b395-0fe25cafb2a3.jpg","index":0,"item":"7e89342f-2388-4b37-aff6-7272664677c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250601_samsung-galaxy-orak-szoftverfrissites-one-ui-8","timestamp":"2025. június. 01. 18:03","title":"Samsung órája van? Akkor jó és rossz hírt is kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edb793d1-c807-4175-a0d3-dfd9a687f943","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Fehér farmerek elleni nem létező népirtásra hivatkozva leckéztette Cyril Ramaphosa dél-afrikai elnököt Donald Trump.","shortLead":"Fehér farmerek elleni nem létező népirtásra hivatkozva leckéztette Cyril Ramaphosa dél-afrikai elnököt Donald Trump.","id":"20250531_trump-es-delafrika-amerikai-menedek-fehereknek-hazugsagok-leoltottak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/edb793d1-c807-4175-a0d3-dfd9a687f943.jpg","index":0,"item":"ea252872-e24c-4203-b97d-269dd6d0139f","keywords":null,"link":"/360/20250531_trump-es-delafrika-amerikai-menedek-fehereknek-hazugsagok-leoltottak","timestamp":"2025. május. 31. 10:53","title":"Trump megzelenszkijezte az ovális irodában a dél-afrikai elnököt is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]