[{"available":true,"c_guid":"736a221f-6360-4468-b01e-d88f41d811e3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Figyelmeztetnek a kutatók: katasztrofális következményei lehetnek, ha továbbra is ilyen ütemben melegszik a bolygó. ","shortLead":"Figyelmeztetnek a kutatók: katasztrofális következményei lehetnek, ha továbbra is ilyen ütemben melegszik a bolygó. ","id":"20250529_tengerviz-szintjenek-emelkedese-migracios-krizis-globalis-felmelegedes-jegolvadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/736a221f-6360-4468-b01e-d88f41d811e3.jpg","index":0,"item":"f8a0566b-3488-4fb3-8feb-cb771c23aa9f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250529_tengerviz-szintjenek-emelkedese-migracios-krizis-globalis-felmelegedes-jegolvadas","timestamp":"2025. május. 29. 19:03","title":"Globális migrációs krízist okozhat az emelkedő tengerszint, már a legoptimistább forgatókönyv is katasztrófához vezethet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cc6eed7-ccbd-4577-845f-61917d4bc98b","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Nekik kell gondoskodniuk a megfelelő helyszínről.","shortLead":"Nekik kell gondoskodniuk a megfelelő helyszínről.","id":"20250530_Falusi-ATM-ek-onkormanyzatok-feladata-helyszin-kijelolese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1cc6eed7-ccbd-4577-845f-61917d4bc98b.jpg","index":0,"item":"a6a34c9c-b651-4a03-a208-d7dcc81aae4d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250530_Falusi-ATM-ek-onkormanyzatok-feladata-helyszin-kijelolese","timestamp":"2025. május. 30. 07:42","title":"Falusi ATM-ek: Meghatározták, mi lesz az önkormányzatok dolga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeb1554a-9587-49b4-b616-2a72d20d92bd","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egy év alatt a harmincadára esett vissza a Pió-21 Kft. nyeresége.","shortLead":"Egy év alatt a harmincadára esett vissza a Pió-21 Kft. nyeresége.","id":"20250530_schmidt-ungar-pio21-beszamolo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eeb1554a-9587-49b4-b616-2a72d20d92bd.jpg","index":0,"item":"94b3ba42-3cae-4370-80dd-54db474911ea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250530_schmidt-ungar-pio21-beszamolo","timestamp":"2025. május. 30. 11:12","title":"Ebben az évtizedben először lett egymilliárdnál kisebb Schmidt Mária és az Ungár testvérek egyik családi cégének profitja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"317c3471-2765-48a4-be11-81298be6f32c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Ha péntek, akkor miniszterelnöki rádiónyilatkozat.","shortLead":"Ha péntek, akkor miniszterelnöki rádiónyilatkozat.","id":"20250530_Orban-Viktor-Kossuth-radio-interju-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/317c3471-2765-48a4-be11-81298be6f32c.jpg","index":0,"item":"d945dc9b-0e05-4e6d-918c-81827e07fc8e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250530_Orban-Viktor-Kossuth-radio-interju-ebx","timestamp":"2025. május. 30. 07:45","title":"Orbán Viktor: Ukrajna egy veszélyes ország, ami be akar épülni az EU-ba, de már 1,6 millióan töltötték ki ez ellen a Voks 2025 szavazólapot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afcacd5b-661d-437b-9942-85633a3ae5c0","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A turai kastélyszállóhoz kapcsolódó két cég közül az egyik majdnem százmillió forint mínusszal zárt, a másik viszont nyereséges lett.","shortLead":"A turai kastélyszállóhoz kapcsolódó két cég közül az egyik majdnem százmillió forint mínusszal zárt, a másik viszont...","id":"20250530_tiborcz-istvan-tura-kastely-szalloda-beszamolo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/afcacd5b-661d-437b-9942-85633a3ae5c0.jpg","index":0,"item":"0229989c-7a9a-4853-8d94-e15a8b706c49","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250530_tiborcz-istvan-tura-kastely-szalloda-beszamolo","timestamp":"2025. május. 30. 10:54","title":"Veszteséget hozott Tiborcz Istvánnak a turai kastély, de így is összejött 31 millió forint osztalék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b56b121-9028-47ab-9eaa-1305eb1a939e","c_author":"Domány András","category":"tudomany","description":"Az a cél, hogy „a szülők hatékony eszközt kapjanak a kiskorúak pornográf tartalmakhoz való hozzáférése elleni fellépéshez, és szabadon dönthessenek arról, hogy gyermekeik mely online tartalmakhoz férhetnek hozzá”.","shortLead":"Az a cél, hogy „a szülők hatékony eszközt kapjanak a kiskorúak pornográf tartalmakhoz való hozzáférése elleni...","id":"20250531_Havonta-frissul-majd-a-pornolista-amelyet-a-szulok-letilthatnak-gyerekuk-szamara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b56b121-9028-47ab-9eaa-1305eb1a939e.jpg","index":0,"item":"0756d462-a70c-4308-a8f5-ff7fa1f5e968","keywords":null,"link":"/tudomany/20250531_Havonta-frissul-majd-a-pornolista-amelyet-a-szulok-letilthatnak-gyerekuk-szamara","timestamp":"2025. május. 31. 08:17","title":"Havonta frissül majd a pornólista, amelyről a szülők letilthatják a gyereküket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"691ad08c-b3a8-4b43-8c35-9fff9a9e6e47","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az egyik bíró „inkább viselkedett színészként, mint bíróként” egy dokusorozat kedvéért – mondta a főügyész. Ötven tanú meghallgatása után fogják újratárgyalni az egész pert. ","shortLead":"Az egyik bíró „inkább viselkedett színészként, mint bíróként” egy dokusorozat kedvéért – mondta a főügyész. Ötven tanú...","id":"20250530_diego-maradona-birosag-biro-ujratervezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/691ad08c-b3a8-4b43-8c35-9fff9a9e6e47.jpg","index":0,"item":"c7c8d33b-5aa2-4bf5-b2ca-a4d64145f7d4","keywords":null,"link":"/sport/20250530_diego-maradona-birosag-biro-ujratervezes","timestamp":"2025. május. 30. 19:08","title":"Az egyik bíró médiaszereplése miatt tárgyalják újra Maradona orvosi stábjának perét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e14e005-d131-450f-a12f-63fd831bffe4","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A legdurvább az energiaipar exportárainak növekedése volt, több mint 25 százalék.","shortLead":"A legdurvább az energiaipar exportárainak növekedése volt, több mint 25 százalék.","id":"20250530_ipari-termeloi-arak-aprilis-KSH","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e14e005-d131-450f-a12f-63fd831bffe4.jpg","index":0,"item":"e7ae3fb3-887f-4fbd-80e4-22b47e0cf9cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250530_ipari-termeloi-arak-aprilis-KSH","timestamp":"2025. május. 30. 08:57","title":"Romló forint, növekvő gyártási költségek: éves szinten majdnem 8 százalékkal nőttek az ipari termelői árak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]