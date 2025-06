Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"b954fbc8-5e1b-4c46-8d47-4dc85243637c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A demonstráción többek között Karafiáth Orsolya és Juhász Péter is felszólal. ","shortLead":"A demonstráción többek között Karafiáth Orsolya és Juhász Péter is felszólal. ","id":"20250603_tuntetes-hadhazy-akos-ferenciek-tere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b954fbc8-5e1b-4c46-8d47-4dc85243637c.jpg","index":0,"item":"2fdbc3e7-9783-46dd-a21e-010fb34dfa7d","keywords":null,"link":"/itthon/20250603_tuntetes-hadhazy-akos-ferenciek-tere","timestamp":"2025. június. 03. 17:34","title":"Tüntetés nélkül nincsen kedd, újra a Ferenciek terén tiltakozik Hadházy Ákos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c583ea2a-8861-4cf8-832b-eb54180bbecb","c_author":"4iG Group ","category":"brandchannel","description":"A gyártási és logisztikai szektorban az ipar 4.0 fejlődése elképesztő tempót diktál. Sok vállalat számára ugyanakkor továbbra is kihívás, hogy megtalálja azokat a fejlesztéseket, amelyek gyors eredményt hozhatnak. Az autonóm mobilrobotok (AMR-ek) bevezetése intralogisztikai környezetben a klasszikus példája annak, hogy miként lehet látványos hatást elérni, gyorsan és alacsony kockázattal, a digitális érettség bármely szintjén.","shortLead":"A gyártási és logisztikai szektorban az ipar 4.0 fejlődése elképesztő tempót diktál. Sok vállalat számára ugyanakkor...","id":"20250509_sikerek-az-intralogisztikaban-amr-megoldasok-4ig-it","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c583ea2a-8861-4cf8-832b-eb54180bbecb.jpg","index":0,"item":"cae9fb8b-ffd4-415e-be87-497f5de7e449","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250509_sikerek-az-intralogisztikaban-amr-megoldasok-4ig-it","timestamp":"2025. június. 02. 11:30","title":"Kilőtt a logisztikai szektor: így pörgeti fel az automatizálás a folyamatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"4iG Group","c_partnerlogo":"1b66984a-afcb-4215-8938-e6673eea3d34","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"e2897da2-620e-4aa0-a0b0-295ccfa48b80","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Visváder Tamás szerint nem passzol a minimalista stílusú otthonukba a hongkongi mosdóállvány, amit eddig egy raktárban tároltak.","shortLead":"Visváder Tamás szerint nem passzol a minimalista stílusú otthonukba a hongkongi mosdóállvány, amit eddig egy raktárban...","id":"20250602_Andy-Vajna-hagyateka-mutargy-butor-120-ezer-forint-Visvader-Tamas-Kincsvadaszok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2897da2-620e-4aa0-a0b0-295ccfa48b80.jpg","index":0,"item":"06a71e8c-2ac3-41d8-9ecc-f569e14529b2","keywords":null,"link":"/elet/20250602_Andy-Vajna-hagyateka-mutargy-butor-120-ezer-forint-Visvader-Tamas-Kincsvadaszok","timestamp":"2025. június. 02. 12:32","title":"120 ezer forintért adta el Andy Vajna egyik műtárgyát a sógora egy tévéműsorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e427cf-ce60-4879-a799-f5eef733f518","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amit Metha amerikai bíró meghallgatta a záróbeszédeket abban a perben, amely letörné a Google piaci erőfölényét. A Google már a fellebbezést fogalmazza.","shortLead":"Amit Metha amerikai bíró meghallgatta a záróbeszédeket abban a perben, amely letörné a Google piaci erőfölényét...","id":"20250602_google-trosztellenes-per-monopolium-piaci-erofoleny-chrome-bongeszo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50e427cf-ce60-4879-a799-f5eef733f518.jpg","index":0,"item":"e463ba0f-f4e0-4121-b31a-df7478d8bad4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250602_google-trosztellenes-per-monopolium-piaci-erofoleny-chrome-bongeszo","timestamp":"2025. június. 02. 10:03","title":"Megakadályozná a Google, hogy el kelljen adnia a Chrome böngészőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00ea33d8-643e-4a30-ae43-ca88ddacb8a2","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az eddigi legnagyobb támadását hajtotta végre Ukrajna, ráadásul orosz területről, előre elrejtett drónokkal támadták a légi bázisokat. Legalább negyven orosz harci gépet semmisítettek meg vagy tettek használhatatlanná.","shortLead":"Az eddigi legnagyobb támadását hajtotta végre Ukrajna, ráadásul orosz területről, előre elrejtett drónokkal támadták...","id":"20250601_ukrajna-oroszorszag-haboru-dron-tamadas-bombazo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00ea33d8-643e-4a30-ae43-ca88ddacb8a2.jpg","index":0,"item":"92f2837d-066e-4dc6-a60e-c9b6b60e4f8d","keywords":null,"link":"/vilag/20250601_ukrajna-oroszorszag-haboru-dron-tamadas-bombazo","timestamp":"2025. június. 01. 18:44","title":"Tucatjával lőtték ki az ukránok az orosz bombázókat Oroszországba csempészett drónokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a986c5d5-11ec-4aa0-90ad-5fe2741b266a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Lehetett volna Shakespeare-szintű ikon a drámaíró húga? A Saját [?] szoba című előadás kultúrtörténeti kalandozás Woolf személyes története, levelei és művei nyomán.","shortLead":"Lehetett volna Shakespeare-szintű ikon a drámaíró húga? A Saját [?] szoba című előadás kultúrtörténeti kalandozás Woolf...","id":"20250602_katona-jozsef-szinhaz-sufni-virginia-woolf-fodor-orsolya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a986c5d5-11ec-4aa0-90ad-5fe2741b266a.jpg","index":0,"item":"b77dd827-9cab-4627-8f8d-68ca419e3ff3","keywords":null,"link":"/360/20250602_katona-jozsef-szinhaz-sufni-virginia-woolf-fodor-orsolya","timestamp":"2025. június. 02. 18:30","title":"„Nőügyekkel nem foglalkozó” politikusokról is szól a Katona József Színház Virginia Woolf-adaptációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77875606-a495-4172-9158-d36988ecbe6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A keddi időjárás több mint változatosnak ígérkezik: a 30 fok fölé kúszó hőmérséklet mellett lesz gomolyfelhő, zápor, zivatar és van, ahol még jégeső is.","shortLead":"A keddi időjárás több mint változatosnak ígérkezik: a 30 fok fölé kúszó hőmérséklet mellett lesz gomolyfelhő, zápor...","id":"20250603_Jegesovel-es-33-fokos-meleggel-folytatodik-az-elso-juniusi-het","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77875606-a495-4172-9158-d36988ecbe6d.jpg","index":0,"item":"42264a8c-d149-4d7e-851f-0258136b72b6","keywords":null,"link":"/itthon/20250603_Jegesovel-es-33-fokos-meleggel-folytatodik-az-elso-juniusi-het","timestamp":"2025. június. 03. 06:56","title":"Jégesővel és 33 fokos meleggel folytatódik a hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5846bda0-05a0-4b03-8e28-7c35b6ab7143","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Májusban tovább csökkent a Beszerzési Menedzser Index értéke.","shortLead":"Májusban tovább csökkent a Beszerzési Menedzser Index értéke.","id":"20250602_Repulorajt-helyett-lassan-recessziot-varnak-a-magyar-cegvezetok-MLBKT-BMI-Beszerzesi-Menedzser-Index","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5846bda0-05a0-4b03-8e28-7c35b6ab7143.jpg","index":0,"item":"3328c880-c636-4aa5-99b6-0c9962bb45d2","keywords":null,"link":"/kkv/20250602_Repulorajt-helyett-lassan-recessziot-varnak-a-magyar-cegvezetok-MLBKT-BMI-Beszerzesi-Menedzser-Index","timestamp":"2025. június. 02. 09:29","title":"Repülőrajt helyett lassan recessziót várnak a magyar cégvezetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]