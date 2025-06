Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"12ed65a1-4567-4473-8b15-b44d97e64c2b","c_author":"Sztupa Melitta Boglárka","category":"kultura","description":"Nemzeti trikolórban pompázó szögesdróttal ölelt színpadon tért vissza a Budapest Parkba Beton.Hofi. Pénteken másodszor is előadja ugyanott a közéleti utalásoktól sem mentes, sok vendéggel felturbózott show-ját. ","shortLead":"Nemzeti trikolórban pompázó szögesdróttal ölelt színpadon tért vissza a Budapest Parkba Beton.Hofi. Pénteken másodszor...","id":"20250613_Inkabb-tulelesre-keszuljetek-ne-jovore-BetonHofival-mindannyian-be-vagyunk-zarva-Magyarorszagra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12ed65a1-4567-4473-8b15-b44d97e64c2b.jpg","index":0,"item":"f65c4cd8-6815-4ec2-adb4-bbd5bbafecd5","keywords":null,"link":"/kultura/20250613_Inkabb-tulelesre-keszuljetek-ne-jovore-BetonHofival-mindannyian-be-vagyunk-zarva-Magyarorszagra","timestamp":"2025. június. 13. 10:45","title":"„Inkább túlélésre készüljetek, ne jövőre” – Beton.Hofival mindannyian be vagyunk zárva Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50ca64c3-7b0d-49b7-a5d1-cff58494b8c1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A patikák nem kötelesek érvényesíteni áraikban a gyógyszergyártók és -kereskedők által vállalt árcsökkentést. A patikák számára külön nehézség, hogy éppen a szóban forgó termékeken képesek behozni a vényköteles (hatósági áras) termékeken elszenvedni kényszerült veszteségeket.","shortLead":"A patikák nem kötelesek érvényesíteni áraikban a gyógyszergyártók és -kereskedők által vállalt árcsökkentést. A patikák...","id":"20250613_Van-egy-kis-bokkeno-Nagy-Marton-ujabb-arcsokkentesevel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50ca64c3-7b0d-49b7-a5d1-cff58494b8c1.jpg","index":0,"item":"9a81e307-64c3-4721-97a5-2e953b475397","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250613_Van-egy-kis-bokkeno-Nagy-Marton-ujabb-arcsokkentesevel","timestamp":"2025. június. 13. 09:32","title":"Van egy kis bökkenő Nagy Márton újabb árcsökkentésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b08e7f4-0213-4263-8133-c06c7113dd77","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A súlyos esetnek nemhogy halottjai, de sérültjei sincsenek.","shortLead":"A súlyos esetnek nemhogy halottjai, de sérültjei sincsenek.","id":"20250614_dubaj-dubai-marina-tuz-lakonegyed-emelet-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b08e7f4-0213-4263-8133-c06c7113dd77.jpg","index":0,"item":"1967ad49-de48-4f63-b683-83b1f188552b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250614_dubaj-dubai-marina-tuz-lakonegyed-emelet-baleset","timestamp":"2025. június. 14. 17:04","title":"Pokoli toronyként lángolt egy felhőkarcoló Dubajban, közel négyezer embert evakuáltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0ad2de6-c81e-4190-9633-d1b822b8af9e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Szinte mindenki tisztában van a dohányzás (az alkohol, az ultrafeldolgozott élelmiszerek) káros egészségügyi hatásaival, azonban vannak olyan mögöttes, elsősorban anyagi érdekek, amelyek fittyet hányva az emberek egészségére, erőltetik ezeket a termékeket. Ennek érdekében akár a független kutatókat is támadják.","shortLead":"Szinte mindenki tisztában van a dohányzás (az alkohol, az ultrafeldolgozott élelmiszerek) káros egészségügyi...","id":"20250614_fuggetlen-kutatok-zaklatasa-iparagi-erdekek-donanyipar-ultrafeldolgozott-elelmiszerek-alkohol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a0ad2de6-c81e-4190-9633-d1b822b8af9e.jpg","index":0,"item":"ff7c2365-7c75-4039-85c0-bb41f1c5311e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250614_fuggetlen-kutatok-zaklatasa-iparagi-erdekek-donanyipar-ultrafeldolgozott-elelmiszerek-alkohol","timestamp":"2025. június. 14. 12:03","title":"Nikotinnácik vagytok: így támadják be a dohányzás vagy az alkohol hatásairól író kutatókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4439eda3-c52c-497b-a636-3d343eb295fd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Teheránban úgy vélik, az izraeliek maguktól nem lettek volna képesek végrehajtani egy ilyen akciót.","shortLead":"Teheránban úgy vélik, az izraeliek maguktól nem lettek volna képesek végrehajtani egy ilyen akciót.","id":"20250613_svajci-nagykovet-usa-iran-fenyegetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4439eda3-c52c-497b-a636-3d343eb295fd.jpg","index":0,"item":"18481000-c855-49ec-bd11-3b847a9e9c1e","keywords":null,"link":"/vilag/20250613_svajci-nagykovet-usa-iran-fenyegetes","timestamp":"2025. június. 13. 17:59","title":"A svájci nagykövettel üzenték meg az irániak az USA-nak, hogy bűntársnak tekintik az izraeli bombázásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c46fe413-19ba-49fa-8d1b-5c1ba8689616","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 98 éves Mel Brooks kedvéért Rick Moranis megszakítja több évtizedes elvonulását.","shortLead":"A 98 éves Mel Brooks kedvéért Rick Moranis megszakítja több évtizedes elvonulását.","id":"20250613_Lesz-Urgolyhok-2-visszater-a-komikus-aki-otthagyta-Hollywoodot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c46fe413-19ba-49fa-8d1b-5c1ba8689616.jpg","index":0,"item":"3a70f710-0991-4600-96c8-38f70b1c5c73","keywords":null,"link":"/kultura/20250613_Lesz-Urgolyhok-2-visszater-a-komikus-aki-otthagyta-Hollywoodot","timestamp":"2025. június. 13. 08:41","title":"Jön az Űrgolyhók 2, visszatér a világhírű komikus, aki rég otthagyta Hollywoodot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az 59 éves férfit elkapták a hatóságok, a házkutatáskor fegyvert és lőszert is találtak a lakásán.","shortLead":"Az 59 éves férfit elkapták a hatóságok, a házkutatáskor fegyvert és lőszert is találtak a lakásán.","id":"20250613_szentendre-rendor-tabornok-alcaz-kirug-tanar-igazgato-iskola-nyomozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57.jpg","index":0,"item":"9ff2c023-6b12-4c4b-979e-a940e5d84564","keywords":null,"link":"/itthon/20250613_szentendre-rendor-tabornok-alcaz-kirug-tanar-igazgato-iskola-nyomozas","timestamp":"2025. június. 13. 18:32","title":"Egy férfi rendőr tábornoknak adta ki magát, hogy kirúgasson egy tanárt Szentendrén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cfc619b-3bed-483b-8655-a936ff3d349a","c_author":"Generali","category":"brandcontent","description":"Inspiráció és marketingérték – ezek miatt értékesek azok a pályázatok, amelyeken a Grapoila is rendre megméretteti magát. A hidegen sajtolt olajairól, natúr élelmiszereiről és kozmetikai termékeiről ismert vállalat a Generali EnterPrize díját is elhozta 2021-ben, és azóta a verseny zsűrijének is tagja. A pályázat célja, hogy támogassa a kis- és középvállalkozásokat a különböző fenntarthatósági kezdeményezésekben. Az idei kiírásra június 13-ig lehet jelentkezni – ennek apropóján a Grapoila tulajdonos-ügyvezetője, Pinczés Marianna saját tapasztalatait és tanácsait is megosztotta velünk.","shortLead":"Inspiráció és marketingérték – ezek miatt értékesek azok a pályázatok, amelyeken a Grapoila is rendre megméretteti...","id":"20250513_generali_enterprize_KKV_palyazat_fenntarthatosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5cfc619b-3bed-483b-8655-a936ff3d349a.jpg","index":0,"item":"41a9f5c0-27e5-416c-9857-61253a183ccf","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250513_generali_enterprize_KKV_palyazat_fenntarthatosag","timestamp":"2025. június. 14. 19:30","title":"A bortermelés melléktermékének felhasználásból csinált sikeres vállalkozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]