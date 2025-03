Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e550006d-ac62-4734-901b-6b78d6b37509","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A műsorszámok hatósági ellenőrzése folyamatban van, közölte az NMHH.","shortLead":"A műsorszámok hatósági ellenőrzése folyamatban van, közölte az NMHH.","id":"20250318_Hunyadi-sorozat-NMHH-panasz-bejelentes-korhatar-szexjelenet-meztelenseg-leszbikus-jelenet-TV2","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e550006d-ac62-4734-901b-6b78d6b37509.jpg","index":0,"item":"fc4bf3f8-2905-462e-8270-c0a34e065a13","keywords":null,"link":"/elet/20250318_Hunyadi-sorozat-NMHH-panasz-bejelentes-korhatar-szexjelenet-meztelenseg-leszbikus-jelenet-TV2","timestamp":"2025. március. 18. 14:24","title":"Többen is felnyomták a Médiahatóságnál a Hunyadi-sorozatot az erotikus jelenetek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8272c555-d2fd-42f3-a143-a3be26626b32","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az ellenzéki képviselők a Pride betiltását lehetővé tevő kormánypárti előterjesztés szavazásakor tiltakoztak.","shortLead":"Az ellenzéki képviselők a Pride betiltását lehetővé tevő kormánypárti előterjesztés szavazásakor tiltakoztak.","id":"20250319_pride-betiltas-parlamenti-szavazas-momentum-kepviselok-bayer-zsolt-poloska","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8272c555-d2fd-42f3-a143-a3be26626b32.jpg","index":0,"item":"cb8c80e3-00a1-45a8-b940-998e415f1c69","keywords":null,"link":"/itthon/20250319_pride-betiltas-parlamenti-szavazas-momentum-kepviselok-bayer-zsolt-poloska","timestamp":"2025. március. 19. 10:23","title":"Tetvezi-poloskázza Bayer a parlamentben füstgyertyát gyújtó momentumosokat, szerinte Bányai Gábor meg is halhatott volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59609f01-95c1-47a1-9e7a-a2f8ad13f7c3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szövetség szerint a kormányzati kultúrpolitika „veszélyes üzenete” ez a két kitüntetés, melynek okozataitól óvni szeretnék a magyarságot és kultúránk jövőjét.","shortLead":"A szövetség szerint a kormányzati kultúrpolitika „veszélyes üzenete” ez a két kitüntetés, melynek okozataitól óvni...","id":"20250319_szepirok-tarsasaga-takaro-mihaly-dobrentei-kornel-kituntetes-tiltakozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59609f01-95c1-47a1-9e7a-a2f8ad13f7c3.jpg","index":0,"item":"4ad6310c-3d9d-440e-8522-889eb1e91255","keywords":null,"link":"/kultura/20250319_szepirok-tarsasaga-takaro-mihaly-dobrentei-kornel-kituntetes-tiltakozas","timestamp":"2025. március. 19. 11:02","title":"A Szépírók Társasága tiltakozik Döbrentei Kornél és Takaró Mihály állami kitüntetése ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dd78d8c-ec7e-4862-9397-92b1995d0e4e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miniszterelnöki biztosként segíti Orbán Viktor munkáját Kőnig Róbert gyerekorvos, az erről szóló kormányfői videóban pedig együtt népszerűsítették az „új doki” kötetét, amely a HVG Könyveknél jelent meg. Azt is megtudtuk, hogy Orbánék és Deutsch Tamásék hogyan futottak össze a sürgősségin, és ki miért rohant oda a gyerekével.","shortLead":"Miniszterelnöki biztosként segíti Orbán Viktor munkáját Kőnig Róbert gyerekorvos, az erről szóló kormányfői videóban...","id":"20250319_konig-doki-orban-viktor-hvg-konyv-dedikalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8dd78d8c-ec7e-4862-9397-92b1995d0e4e.jpg","index":0,"item":"ab9b7ca3-9f43-4fcf-b7bc-e07a3163da64","keywords":null,"link":"/itthon/20250319_konig-doki-orban-viktor-hvg-konyv-dedikalas","timestamp":"2025. március. 19. 10:20","title":"A HVG Könyveknél megjelent kötetét dedikálta Orbán Viktornak az új miniszterelnöki biztosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38460171-9aa9-44df-9f97-53ff5c3842a0","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A fekete Revuelto felbukkant a városban. ","shortLead":"A fekete Revuelto felbukkant a városban. ","id":"20250319_Szoboszlai-1000-loeros-Lamborghini-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38460171-9aa9-44df-9f97-53ff5c3842a0.jpg","index":0,"item":"ef40d7b2-80ed-433d-86d1-018f1f22295b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250319_Szoboszlai-1000-loeros-Lamborghini-video","timestamp":"2025. március. 19. 10:48","title":"Szoboszlai hazajött, ezer lóerős Lamborghinijével járja Budapestet – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70407850-2ac0-4d56-ab67-2238aeedf28d","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Bár végig követjük egy gyilkossági ügy feltárását, nem biztos, hogy pontosan megértjük végül az érintett kamaszok valódi mozgatórugóit, az viszont igen, hogy közben cseresznyemagnyira szűkül a gyomrunk. Olyan formai és színészi bravúrt igen ritkán látni a Netflixen, mint a Kamaszokban.","shortLead":"Bár végig követjük egy gyilkossági ügy feltárását, nem biztos, hogy pontosan megértjük végül az érintett kamaszok...","id":"20250319_Netflix-sorozat-Kamaszok-kritika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/70407850-2ac0-4d56-ab67-2238aeedf28d.jpg","index":0,"item":"0c936ee6-3eb6-4484-a302-53ce1fc36105","keywords":null,"link":"/elet/20250319_Netflix-sorozat-Kamaszok-kritika","timestamp":"2025. március. 19. 19:50","title":"Az év legnyomasztóbb és legbravúrosabb Netflix-sorozata – megnéztük a Kamaszokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"708eb2a8-5689-491d-a763-94a23cf8dac7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerintük droghasználatra buzdító, keresztényellenes műsort vitt színpadra az önkormányzat.","shortLead":"Szerintük droghasználatra buzdító, keresztényellenes műsort vitt színpadra az önkormányzat.","id":"20250318_marcius-15-hegyvidek-12-ik-kerulet-iskola-igazgatok-Kovacs-Gergely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/708eb2a8-5689-491d-a763-94a23cf8dac7.jpg","index":0,"item":"c32d5567-395b-44ea-94f6-fa3322512ed7","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_marcius-15-hegyvidek-12-ik-kerulet-iskola-igazgatok-Kovacs-Gergely","timestamp":"2025. március. 18. 14:05","title":"Háborúpárti volt az állami iskolák igazgatói szerint Kovács Gergelyék március 15-i műsora, levelet írtak a polgármesternek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17c3d599-fea6-4f10-9c26-b6b0bd1df930","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy tűzoltó is megjelent az ülésteremben.","shortLead":"Egy tűzoltó is megjelent az ülésteremben.","id":"20250318_parlament-pride-tiltasa-torveny-momentum-fustgyertya-galeria-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17c3d599-fea6-4f10-9c26-b6b0bd1df930.jpg","index":0,"item":"6b3ab608-9cda-4c0f-90e3-b74e9009e14c","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_parlament-pride-tiltasa-torveny-momentum-fustgyertya-galeria-ebx","timestamp":"2025. március. 18. 14:39","title":"Füstgyertyák és szovjet himnusz mellett fogadták el a Pride-ot betiltó törvényt – képek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]