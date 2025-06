Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"543d39b0-4791-4b43-b132-50eeee849a92","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Orbán Viktor Menczer Tamásnak adott interjút, amit a Harcosok Klubja zárt csoportban adtak le. Arról beszélt, hogy régen nem kellett kampányolni már a választások előtt 11 hónappal.","shortLead":"Orbán Viktor Menczer Tamásnak adott interjút, amit a Harcosok Klubja zárt csoportban adtak le. Arról beszélt...","id":"20250612_orban-viktor-harcosok-klubja-beke-gyozelem-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/543d39b0-4791-4b43-b132-50eeee849a92.jpg","index":0,"item":"cefa2665-e7aa-47b9-b092-ab313be6fbc9","keywords":null,"link":"/itthon/20250612_orban-viktor-harcosok-klubja-beke-gyozelem-ebx","timestamp":"2025. június. 12. 21:01","title":"Orbán üzent a Harcosok Klubjának: Akkor lesz béke, amikor győzünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3864644-806c-41b1-88c2-fa5d19767fb8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Lakat kerül a NASA számos közösségimédia-oldalára, köztük több fontos misszióéra is. Bár ezt igyekeznek racionalizálásként tálalni, a lépéssel épp az a típusú tudománykommunikáció szenvedhet csorbát, amely eddig népszerűvé tette az egyes NASA-missziókat.","shortLead":"Lakat kerül a NASA számos közösségimédia-oldalára, köztük több fontos misszióéra is. Bár ezt igyekeznek...","id":"20250612_nasa-bezaras-kozossegi-media-egyszerusites-leepites-tudomanykommunikacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c3864644-806c-41b1-88c2-fa5d19767fb8.jpg","index":0,"item":"7cbfd120-dfe8-4282-9323-fda1d470147f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250612_nasa-bezaras-kozossegi-media-egyszerusites-leepites-tudomanykommunikacio","timestamp":"2025. június. 12. 10:03","title":"Bezárásokat jelentett be a NASA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"011f04e2-8420-4760-b164-15d0d450c170","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"A főváros tönkretétele az ország létét veszélyezteti – erre a következtetésre jutott az író, aki a Fogság megjelenésének 20. évfordulójára a könyvhéten a Táncsics Mihály családja és a XIX. századi Magyarország mindennapjait feltáró, újabb történelmi nagyregénnyel jelentkezik.","shortLead":"A főváros tönkretétele az ország létét veszélyezteti – erre a következtetésre jutott az író, aki a Fogság...","id":"20250612_hvg-spiro-gyorgy-tancsics-mihaly-seidl-terez-padmaly-tortenelmi-nagyregeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/011f04e2-8420-4760-b164-15d0d450c170.jpg","index":0,"item":"2e70d22e-333a-4ead-8e86-e7e622fdf230","keywords":null,"link":"/360/20250612_hvg-spiro-gyorgy-tancsics-mihaly-seidl-terez-padmaly-tortenelmi-nagyregeny","timestamp":"2025. június. 12. 20:00","title":"Spiró György: „Budapest léte az elmúlt két évszázadban, az ostromot kivéve, soha nem volt ekkora veszélyben”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c2e3a55-3147-4524-8f28-d0ea7941d6a7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A miniszterelnök azt mondta a Kossuth rádióban, hogy Volodimir Zelenszkij megfenyegette Magyarországot.","shortLead":"A miniszterelnök azt mondta a Kossuth rádióban, hogy Volodimir Zelenszkij megfenyegette Magyarországot.","id":"20250613_orban-viktor-kossuth-radio-ukrajna-brusszel-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c2e3a55-3147-4524-8f28-d0ea7941d6a7.jpg","index":0,"item":"2a5bbf18-de74-4531-a0c0-97f64defa137","keywords":null,"link":"/itthon/20250613_orban-viktor-kossuth-radio-ukrajna-brusszel-ebx","timestamp":"2025. június. 13. 07:44","title":"Orbán Viktor: A Tisza és a DK ukránbarát pártok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcb9ea15-d3c5-4033-ac5c-01d2f2d30dca","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A hollywoodi malackodás nem ismer határokat.","shortLead":"A hollywoodi malackodás nem ismer határokat.","id":"20250613_Arnold-Schwarzenegger-egy-malaccal-ment-premierre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dcb9ea15-d3c5-4033-ac5c-01d2f2d30dca.jpg","index":0,"item":"540660a9-404d-4f07-9096-8d4b49f669e4","keywords":null,"link":"/kultura/20250613_Arnold-Schwarzenegger-egy-malaccal-ment-premierre","timestamp":"2025. június. 13. 10:09","title":"Arnold Schwarzenegger egy törpemalaccal ment premierre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4812c2f7-1001-48a7-a71c-279ffeca6d12","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Pénteken hajnalban Izrael támadást indított Irán nukleáris létesítményei ellen, az akcióban több katonai vezetőt is megöltek. Teherán kemény választ ígért és bár az izraeli légvédelem a legtöbb drónt és rakétát ártalmatlanította, szombat hajnalban már több tucatnyian megsérültek. Percről percre frissülő közvetítésünk.","shortLead":"Pénteken hajnalban Izrael támadást indított Irán nukleáris létesítményei ellen, az akcióban több katonai vezetőt is...","id":"20250614_Iran-Izrael-haboru-tamadas-dron-raketa-percrol-percre-elo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4812c2f7-1001-48a7-a71c-279ffeca6d12.jpg","index":0,"item":"8b2026af-94ec-40cc-b62f-544ea6b83ced","keywords":null,"link":"/vilag/20250614_Iran-Izrael-haboru-tamadas-dron-raketa-percrol-percre-elo-ebx","timestamp":"2025. június. 14. 06:39","title":"Éjszaka is folytatódott az iráni és izraeli bombázás, Tel Avivban halálos áldozat is van – élő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02395377-deb9-471e-881a-b3d99e113156","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"H. István feltételesen hagyhatja el a fegyházat, ha a büntetés-végrehajtási bíró is úgy dönt.","shortLead":"H. István feltételesen hagyhatja el a fegyházat, ha a büntetés-végrehajtási bíró is úgy dönt.","id":"20250612_borton-prisztas-gyilkossag-h-istvan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/02395377-deb9-471e-881a-b3d99e113156.jpg","index":0,"item":"c1a6879a-8df0-4693-a14d-b1e7bdd2f7ba","keywords":null,"link":"/itthon/20250612_borton-prisztas-gyilkossag-h-istvan","timestamp":"2025. június. 12. 19:15","title":"Kiengedhetik a börtönből a Prisztás-gyilkosság miatt elítélt férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb2a54d4-ce15-4246-9248-34e406b6c27a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amikor egy weboldalon az az üzenet tűnik fel, hogy az ön számítógépe vírusos, de pár kattintással helyreállíthatja, akkor nagyon valószínű, hogy éppen az a pár kattintás sodorja majd bajba. A legújabb módszer a megszokott kiberbűnözői trükköket finomítja, és teszi még meggyőzőbbé.","shortLead":"Amikor egy weboldalon az az üzenet tűnik fel, hogy az ön számítógépe vírusos, de pár kattintással helyreállíthatja...","id":"20250613_clickfix-atveres-kartevo-telepitese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eb2a54d4-ce15-4246-9248-34e406b6c27a.jpg","index":0,"item":"e1063315-964f-4ab6-ace2-d5867e702382","keywords":null,"link":"/tudomany/20250613_clickfix-atveres-kartevo-telepitese","timestamp":"2025. június. 13. 08:03","title":"Ha ezt az üzenetet dobja fel egy weboldal, akkor lesz ám igazi baj, ha rákattint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]