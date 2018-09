A svájci Punkt nevű gyártó három évnyi várakozás után mutatta be legújabb készülékét, amely ezúttal egy kicsit okosabb butatelefon.

Idén októberben lesz három éve, hogy a svájci Punkt nevű cég piacra dobta az első mobiltelefonját Punkt MP 01 néven. A készüléket, ami visszaadja az életünket. Hogy miért? Mert egy faék egyszerűségű mobilról van szó: lehet vele többek között telefonálni, SMS-eket küldeni és fogadni, naptárt nézegetni vagy épp ébresztést kérni, ennél okosabb funkciói azonban nincsenek.

A cégről (és a készülékről) a megjelenése óta nem sokat lehetett hallani, ami alapján azt is sejthettük volna, hogy a gyártónak befellegzett. A valóság azonban az, hogy a háttérben dolgoztak, mégpedig a most megjelenő második készüléken, Punkt MP 02 névre hallgatón.

© Punkt

Az új telefon alapvetően ugyanarra képes, mint elődje, de kicsit azért felrubózták. Mivel a 01-et sokan bírálták azért, hogy épp a telefonálásra és az SMS küldésre/fogadásra lehet nehezen használni, ezért a fejlesztők a 2G hálózatról 4G/LTE sebességre váltottak át. Ez nem csak azt jelenti, hogy több és többféle lefedettségű helyen lehet vele telefonálni, hanem azt is, hogy wifi hotspotként is használható az eszköz.

A fejlesztéseknek köszönhetően finomodott a készülék dizájnja is, de megtartotta ugyanazt a stílust, ami a 01-re is jellemző volt. A belsejében egy Qualcomm Snapdragon 210-es processzor dolgozik, a 2 colos kijelzőt pedig Gorilla Glass védi. Tölteni USB-C-n keresztül lehet, túl sűrűn viszont nem kell a kábel után nyúlkálni: a standard üzemideje 12 nap. És bár ez csak laboratórimi érték, ennek gyakorlati megfelelője is sok napon át történő használhatóságot jelenthet.

© Punkt

A készülék 329 euróba, vagyis mintegy 107 ezer forintba kerül előrendelésben. Ez soknak tűnik annak fényében, hogy egy butatelefonról van szó, de a fejlesztők azt mondják megéri cserébe azért, hogy "visszaadja az életünket", azaz se Facebook, se játék nincs a mobilon. Tegyük hozzá: ezek kihagyása bármilyen telefonnal megoldható, 0 forintos pluszköltséggel, csupán elhatározással.

