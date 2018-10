Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ceee83c0-beb9-44fe-b191-7acacc0a2e10","c_author":"Varga Ferenc","category":"kultura","description":"Tehetségesek, öntudatosak, karakteresek és szépek. Cikksorozatunkban bemutatjuk azokat a huszonéves színésznőket, akikre felfigyelhettünk már filmekben vagy tévésorozatokban. Húsz feltörekvő színésznőnek tettük fel ugyanazokat a kérdéseket, és mozgóképes tapasztalataik alapján sorba rendezve mutatjuk be őket hétről hétre.","shortLead":"Tehetségesek, öntudatosak, karakteresek és szépek. Cikksorozatunkban bemutatjuk azokat a huszonéves színésznőket...","id":"20180930_A_legmenobb_fiatal_magyar_szinesznok_7_Meszaros_Blanka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ceee83c0-beb9-44fe-b191-7acacc0a2e10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4fe5884-a7e4-4c4e-82a5-e25a36225a54","keywords":null,"link":"/kultura/20180930_A_legmenobb_fiatal_magyar_szinesznok_7_Meszaros_Blanka","timestamp":"2018. szeptember. 30. 20:02","title":"Mészáros Blanka: Most tanulok nem tűrni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7469f4f5-dd38-48d8-b3d1-22ba36008aab","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A repülőgépnyi ember megmenekült, de ő nem élte túl a földrengést.","shortLead":"A repülőgépnyi ember megmenekült, de ő nem élte túl a földrengést.","id":"20180930_Felaldozta_az_eletet_hogy_a_foldrenges_alatt_felszallhasson_egy_repulo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7469f4f5-dd38-48d8-b3d1-22ba36008aab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a6e7927-039a-403e-a507-10b1f2a3dcf8","keywords":null,"link":"/elet/20180930_Felaldozta_az_eletet_hogy_a_foldrenges_alatt_felszallhasson_egy_repulo","timestamp":"2018. szeptember. 30. 13:10","title":"Feláldozta az életét, hogy a földrengés alatt felszállhasson egy repülő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cf99cbd-f5dc-47ff-b769-82860795ab69","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Az idegenforgalmi vonzerő által odacsábított turisták millióinak rohamát nyögik Európától Ázsiáig a felkapott városok és üdülőhelyek. A kirívó viselkedés büntetése mellett már felvetődött a szívesen látottak számának korlátozása is.","shortLead":"Az idegenforgalmi vonzerő által odacsábított turisták millióinak rohamát nyögik Európától Ázsiáig a felkapott városok...","id":"201839__turistainvazio__varosok_csomore__megindulo_kinaiak__elveszett_paradicsomok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3cf99cbd-f5dc-47ff-b769-82860795ab69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89d5de17-694e-4fb4-b1e8-595b6d56bf31","keywords":null,"link":"/vilag/201839__turistainvazio__varosok_csomore__megindulo_kinaiak__elveszett_paradicsomok","timestamp":"2018. szeptember. 30. 10:00","title":"Pusztító idegenek: hogy lett az év szitokszava az \"overtourism\"?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f433e6b6-6d1a-45df-af16-a0c8c343dfb2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Felkavaró képek. ","shortLead":"Felkavaró képek. ","id":"20180929_Dramai_videon_orokitettek_meg_a_pillanatot_amikor_a_cunami_lecsapott_Indoneziara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f433e6b6-6d1a-45df-af16-a0c8c343dfb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfff6777-ba61-4be7-bafc-13ed2dbf342f","keywords":null,"link":"/elet/20180929_Dramai_videon_orokitettek_meg_a_pillanatot_amikor_a_cunami_lecsapott_Indoneziara","timestamp":"2018. szeptember. 29. 19:35","title":"Drámai videón örökítették meg a pillanatot, amikor a cunami lecsapott Indonéziára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffa2403f-997a-47e1-a150-8a5066ef1f74","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"gazdasag","description":"Bejártuk az országot napszámot keresve. Munkás sehol nincs elég, a bér mégis kevés. A közmunkának van értelme, és jelentős a károkozása is. Volna itt dolga a baloldalnak: ugyanaz, mint mindig a történelemben. Tóta W. Árpád sorozatzáró gondolatai.","shortLead":"Bejártuk az országot napszámot keresve. Munkás sehol nincs elég, a bér mégis kevés. A közmunkának van értelme, és...","id":"20180929_Munka_hadanak_a_lepese_dobog","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ffa2403f-997a-47e1-a150-8a5066ef1f74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95437554-9afc-428d-a396-5e1ab7f88dad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180929_Munka_hadanak_a_lepese_dobog","timestamp":"2018. szeptember. 29. 20:00","title":"A Nemzet napszámosa: Munka hadának a lépése dobog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad12f4db-4185-4ecc-affa-7b41ef842c1a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Veszélyes dolog oknyomozó újságírónak lenni, kivált akkor, ha orosz ügynökök után kutat valaki.","shortLead":"Veszélyes dolog oknyomozó újságírónak lenni, kivált akkor, ha orosz ügynökök után kutat valaki.","id":"20181001_Sietosen_tavozott_Oroszorszagbol_a_novicsokos_tamadok_azonositasaban_reszt_vevo_ujsagiro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad12f4db-4185-4ecc-affa-7b41ef842c1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b3ab506-820e-41e1-b446-a2fe8c9d06b2","keywords":null,"link":"/vilag/20181001_Sietosen_tavozott_Oroszorszagbol_a_novicsokos_tamadok_azonositasaban_reszt_vevo_ujsagiro","timestamp":"2018. október. 01. 08:21","title":"Sietősen távozott Oroszországból a novicsokos támadók azonosításában részt vevő újságíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1a1d154-6c54-413d-b5d4-d1c21f33953e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Együtt volt tagjai délután 3-ra, a Szabad sajtó útjára tervezik a demonstrációt.","shortLead":"Az Együtt volt tagjai délután 3-ra, a Szabad sajtó útjára tervezik a demonstrációt.","id":"20180929_tuntetest_hirdetett_juhasz_peter_oktober_23ra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1a1d154-6c54-413d-b5d4-d1c21f33953e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"166f0fd8-bbba-472e-924d-94b67e9d54b1","keywords":null,"link":"/itthon/20180929_tuntetest_hirdetett_juhasz_peter_oktober_23ra","timestamp":"2018. szeptember. 29. 14:40","title":"Tüntetést hirdetett Juhász Péter október 23-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8abe44fd-c562-4931-b546-a856e662c78a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miskolci szerszámgépgyárhoz 2,45 milliárd adófizetői forintot ad az állam.\r

\r

","shortLead":"A miskolci szerszámgépgyárhoz 2,45 milliárd adófizetői forintot ad az állam.\r

\r

","id":"20181001_Tobbmilliard_forintot_fizetunk_azert_hogy_megepuljon_Hernadi_Zsolt_gyara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8abe44fd-c562-4931-b546-a856e662c78a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"677cd821-3c52-458e-807f-f0c9a38a4e74","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181001_Tobbmilliard_forintot_fizetunk_azert_hogy_megepuljon_Hernadi_Zsolt_gyara","timestamp":"2018. október. 01. 10:19","title":"Több milliárd forintot fizetünk azért, hogy megépüljön Hernádi Zsolt gyára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]