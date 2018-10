Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9eaca993-3402-4759-a87d-6ea4a26b6a15","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Teljes harckészültséget rendelt el Aleksandar Vucsics köztársasági elnök szombaton, mert a koszovói különleges rendőri alakulat mintegy albán nemzetiségű 60 tagját a többségében szerbek lakta Észak-Koszovóba vezényelték – jelentette be a szerbiai közszolgálati televízió (RTS). A válság valószínűleg kapcsolatban van azzal is, hogy az utóbbi hetekben ismét napirendre került egy koszovói-szerbiai területcsere lehetősége.



","shortLead":"Teljes harckészültséget rendelt el Aleksandar Vucsics köztársasági elnök szombaton, mert a koszovói különleges rendőri...","id":"20180929_Teljes_harckeszultsegbe_helyeztek_a_szerb_hadsereget_Koszovo_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9eaca993-3402-4759-a87d-6ea4a26b6a15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec424f54-2e10-4e40-af69-addb2f426428","keywords":null,"link":"/vilag/20180929_Teljes_harckeszultsegbe_helyeztek_a_szerb_hadsereget_Koszovo_miatt","timestamp":"2018. szeptember. 29. 16:38","title":"Teljes harckészültségbe helyezték a szerb hadsereget Koszovó miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"888f7f91-6d0a-4795-ac61-b56799eafebf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az eredeti terv az volt, hogy 2015-re elkészülnek a stadionnal, most azt néztük meg, hogy a 2020-as Eb-re minden rendben lesz-e.","shortLead":"Az eredeti terv az volt, hogy 2015-re elkészülnek a stadionnal, most azt néztük meg, hogy a 2020-as Eb-re minden...","id":"20181001_Dronnal_neztuk_meg_hogy_all_a_Puskas_Stadion_ujjaepitese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=888f7f91-6d0a-4795-ac61-b56799eafebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"040bd63d-89af-4700-adba-4d7b603f3b45","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181001_Dronnal_neztuk_meg_hogy_all_a_Puskas_Stadion_ujjaepitese","timestamp":"2018. október. 01. 12:38","title":"Drónnal néztük meg, hogy áll a Puskás-stadion újjáépítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b681dcc5-5e1a-4c1f-8872-183ac96707a7","c_author":"","category":"elet","description":"A héten ugyanis többségében páratlanokat dobott ki Fortuna. ","shortLead":"A héten ugyanis többségében páratlanokat dobott ki Fortuna. ","id":"20180930_Ha_paros_szamokkal_jatszott_a_hatos_lotton_ne_kattintson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b681dcc5-5e1a-4c1f-8872-183ac96707a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f757d20e-69d8-434c-bc5f-880502e00983","keywords":null,"link":"/elet/20180930_Ha_paros_szamokkal_jatszott_a_hatos_lotton_ne_kattintson","timestamp":"2018. szeptember. 30. 17:17","title":"Ha páros számokkal játszott a hatos lottón, ne kattintson!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba34108d-84f6-4bf7-baf1-32ffdd6b0b5d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Mindenkinek joga van felvonulásokat, tüntetéseket szervezni vagy azokon részt venni, de van néhány változás az 1989-es verzióhoz képest.","shortLead":"Mindenkinek joga van felvonulásokat, tüntetéseket szervezni vagy azokon részt venni, de van néhány változás az 1989-es...","id":"20180930_1_ember__1_ember__gyules_hetfon_lep_eletbe_az_uj_gyulekezesi_torveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba34108d-84f6-4bf7-baf1-32ffdd6b0b5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f39cdc3c-54e8-4bae-9b6b-9e249fca4866","keywords":null,"link":"/itthon/20180930_1_ember__1_ember__gyules_hetfon_lep_eletbe_az_uj_gyulekezesi_torveny","timestamp":"2018. szeptember. 30. 11:49","title":"1 ember + 1 ember = gyűlés: hétfőn lép életbe az új gyülekezési törvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0626a4f-8404-43ff-a61d-ac690468ac57","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az FBI-nak egy hete van kideríteni, megtörtént-e az, amivel Brett Kavanaugh főbírójelöltet több nő is vádolja.","shortLead":"Az FBI-nak egy hete van kideríteni, megtörtént-e az, amivel Brett Kavanaugh főbírójelöltet több nő is vádolja.","id":"20180929_Trump_elrendelte_az_FBIvizsgalatot_a_szexualis_zaklatassal_megvadolt_fobirojeltolt_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0626a4f-8404-43ff-a61d-ac690468ac57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63bd53e3-e52c-4612-bd7d-104dce48e7f6","keywords":null,"link":"/vilag/20180929_Trump_elrendelte_az_FBIvizsgalatot_a_szexualis_zaklatassal_megvadolt_fobirojeltolt_ellen","timestamp":"2018. szeptember. 29. 17:35","title":"Trump elrendelte az FBI-vizsgálatot a szexuális zaklatással megvádolt főbíró-jelölt ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f2235b4-cb9f-4921-afbf-839c648c7528","c_author":"Braun Róbert","category":"tudomany","description":"A technológiai gondolkodás és értés nem megoldás a problémákra, hanem a probléma maga - állítja szerzőnk. Válasz Kozák Ákosnak a robotizációról írt cikkére.","shortLead":"A technológiai gondolkodás és értés nem megoldás a problémákra, hanem a probléma maga - állítja szerzőnk. Válasz Kozák...","id":"20180930_Technologia_es_eszetlenseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f2235b4-cb9f-4921-afbf-839c648c7528&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91ef479a-1c7f-43f8-b608-80bf663c6977","keywords":null,"link":"/tudomany/20180930_Technologia_es_eszetlenseg","timestamp":"2018. szeptember. 30. 10:14","title":"Technológia és eszetlenség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ea5b97a-b3ac-46d3-a75f-78d15a296882","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy Ferrari, Porche és Mercedes sofőrje érezte úgy, hogy bármit szabad annak, akinek ilyen autója van. Csak erős idegzetűek nézzék meg!","shortLead":"Egy Ferrari, Porche és Mercedes sofőrje érezte úgy, hogy bármit szabad annak, akinek ilyen autója van. Csak erős...","id":"20180930_baleset_video_alsokubiny_szlovakia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ea5b97a-b3ac-46d3-a75f-78d15a296882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cac9f277-8609-4412-81f0-fc890c74b8f4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180930_baleset_video_alsokubiny_szlovakia","timestamp":"2018. szeptember. 30. 18:15","title":"Videó: Egy vétlen családapát ölt meg három sportkocsi közúti versenyzése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19570774-4ac9-426a-95ac-994ac2a9a7fc","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar játékvezetőre a szerdai Napoli–Liverpool-összecsapást bízták rá.","shortLead":"A magyar játékvezetőre a szerdai Napoli–Liverpool-összecsapást bízták rá.","id":"20181001_kassai_viktor_bajnokok_ligaja_liverpool_napoli","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19570774-4ac9-426a-95ac-994ac2a9a7fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dd27814-99d5-4064-ad63-6132d7602d47","keywords":null,"link":"/sport/20181001_kassai_viktor_bajnokok_ligaja_liverpool_napoli","timestamp":"2018. október. 01. 15:31","title":"Kassai 300 nap után újra BL-meccset vezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]