Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c0b16427-b2b7-4268-a42f-55489a98c654","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A cseh márka nagy divatterepjárójának legsportosabb változatában egy hanggenerátorral megspékelt izmos dízelmotor teljesít szolgálatot.\r

","shortLead":"A cseh márka nagy divatterepjárójának legsportosabb változatában egy hanggenerátorral megspékelt izmos dízelmotor...","id":"20181001_hivatalos_itt_a_240_loeros_skoda_kodiaq_rs_suv_divatterepjaro_dizel_hanggenerator_parizsi_autoszalon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0b16427-b2b7-4268-a42f-55489a98c654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eaf38e6-47bd-446b-a8d6-2f50e1d13635","keywords":null,"link":"/cegauto/20181001_hivatalos_itt_a_240_loeros_skoda_kodiaq_rs_suv_divatterepjaro_dizel_hanggenerator_parizsi_autoszalon","timestamp":"2018. október. 01. 15:21","title":"Hivatalos: itt a 240 lóerős biturbó dízel Skoda Kodiaq RS, ami becsapja a fülünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28d9b8ff-19b7-48e4-b784-a2197c4176c7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Hivatali vesztegetés és hivatali vesztegetés elfogadása miatt.","shortLead":"Hivatali vesztegetés és hivatali vesztegetés elfogadása miatt.","id":"20181002_jobbik_feljelentes_hivatali_vesztegetes_orban_viktor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28d9b8ff-19b7-48e4-b784-a2197c4176c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ffe0a5a-159e-4fff-97b2-758c5a0f9615","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_jobbik_feljelentes_hivatali_vesztegetes_orban_viktor","timestamp":"2018. október. 02. 17:47","title":"A Jobbik is feljelenti a luxusrepülőző Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19570774-4ac9-426a-95ac-994ac2a9a7fc","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar játékvezetőre a szerdai Napoli–Liverpool-összecsapást bízták rá.","shortLead":"A magyar játékvezetőre a szerdai Napoli–Liverpool-összecsapást bízták rá.","id":"20181001_kassai_viktor_bajnokok_ligaja_liverpool_napoli","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19570774-4ac9-426a-95ac-994ac2a9a7fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dd27814-99d5-4064-ad63-6132d7602d47","keywords":null,"link":"/sport/20181001_kassai_viktor_bajnokok_ligaja_liverpool_napoli","timestamp":"2018. október. 01. 15:31","title":"Kassai 300 nap után újra BL-meccset vezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"649218d0-05a9-4fb3-9a83-be3fba89fbf2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Primera Air valószínűleg túl gyorsan próbált meg betörni a transzatlanti piacra, ez okozta a vesztét.","shortLead":"A Primera Air valószínűleg túl gyorsan próbált meg betörni a transzatlanti piacra, ez okozta a vesztét.","id":"20181002_Eppen_hogy_elkezdett_a_tengerentulra_repulni_be_is_dolt_a_fapados_legitarsasag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=649218d0-05a9-4fb3-9a83-be3fba89fbf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b58e3069-58c8-45bd-b77b-daa43c4ea7cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181002_Eppen_hogy_elkezdett_a_tengerentulra_repulni_be_is_dolt_a_fapados_legitarsasag","timestamp":"2018. október. 02. 12:22","title":"Éppen hogy elkezdett a tengerentúlra repülni, be is dőlt a fapados légitársaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d138e8d-97d5-4c56-b50f-8fb41e6467b2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Az RB Leipzig védője, Willi Orban is tagja a magyar labdarúgó-válogatott keretének az októberi Nemzetek Ligája-mérkőzésekre.","shortLead":"Az RB Leipzig védője, Willi Orban is tagja a magyar labdarúgó-válogatott keretének az októberi Nemzetek...","id":"20181001_willi_orban_magyar_valogatott_nemzetek_ligaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d138e8d-97d5-4c56-b50f-8fb41e6467b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05bd222a-5333-4c34-8461-77378862007f","keywords":null,"link":"/sport/20181001_willi_orban_magyar_valogatott_nemzetek_ligaja","timestamp":"2018. október. 01. 11:59","title":"Orban a magyar válogatottat választotta a német helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 79 éves férfi kedd este tűnt el. ","shortLead":"A 79 éves férfi kedd este tűnt el. ","id":"20181002_Eltunt_egy_idos_ferfi_Jozsefvarosban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"575b054a-b2e0-4170-8077-a8a92e37a26a","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_Eltunt_egy_idos_ferfi_Jozsefvarosban","timestamp":"2018. október. 02. 22:03","title":"Eltűnt egy idős férfi Józsefvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d34101ac-90db-43eb-8de0-4f889e109bc0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A megbízó A. Zsuzsová volt, az a nő, akinek házánál a napokban akcióztak a rendőrök, a ravaszt pedig Sz. Tamás húzta meg.","shortLead":"A megbízó A. Zsuzsová volt, az a nő, akinek házánál a napokban akcióztak a rendőrök, a ravaszt pedig Sz. Tamás húzta...","id":"20181001_70_ezer_eurot_fizettek_Jan_Kuciak_meggyilkolasaert_menyasszonya_nem_volt_benne_a_tervben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d34101ac-90db-43eb-8de0-4f889e109bc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70dca5bd-575a-4574-bdb1-5b2427d2ae00","keywords":null,"link":"/vilag/20181001_70_ezer_eurot_fizettek_Jan_Kuciak_meggyilkolasaert_menyasszonya_nem_volt_benne_a_tervben","timestamp":"2018. október. 01. 12:54","title":"70 ezer eurót fizettek Ján Kuciak meggyilkolásáért, menyasszonya nem volt benne a tervben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64fb1c60-8b03-4510-ad42-d9a0cecea71b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Heti kétszer Sevillába fognak repülni. ","shortLead":"Heti kétszer Sevillába fognak repülni. ","id":"20181002_Uj_jaratot_indit_Spanyolorszagba_Budapestrol_a_Ryanair","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64fb1c60-8b03-4510-ad42-d9a0cecea71b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43ac9c5d-033c-43bc-9086-26b9985451d7","keywords":null,"link":"/kkv/20181002_Uj_jaratot_indit_Spanyolorszagba_Budapestrol_a_Ryanair","timestamp":"2018. október. 02. 15:49","title":"Új járatot indít Spanyolországba Budapestről a Ryanair","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]