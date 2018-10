Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"290bf6b4-e229-4ae5-b831-b8949fb3025f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kellemetlen hiba ütötte fel a fejét a Sony rendszerében: olyan üzenettel bombázzák a PlayStation-tulajdonosokat, amely megnyitás után megfagyasztja a konzolt. ","shortLead":"Kellemetlen hiba ütötte fel a fejét a Sony rendszerében: olyan üzenettel bombázzák a PlayStation-tulajdonosokat, amely...","id":"20181014_playstation_network_uzenet_fagyas_ps4_kulonleges_karakter_uzenetkuldes_playstationon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=290bf6b4-e229-4ae5-b831-b8949fb3025f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cac03469-5673-4775-91e3-44adbc1c66a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181014_playstation_network_uzenet_fagyas_ps4_kulonleges_karakter_uzenetkuldes_playstationon","timestamp":"2018. október. 14. 20:43","title":"Vírusként terjedő üzenettől fagynak meg a PlayStationök, ha ilyet lát, nehogy megnyissa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Pekingben komolyan veszik Donald Trumpot, és főként azt a törekvését, hogy elszigetelje Kínát a világtól. Saját támadási módszerével kívánják sarokba szorítani az amerikai elnököt: a szabadkereskedelem védelmében belépnének oda, ahonnan Trump dérrel-dúrral kilépett.","shortLead":"Pekingben komolyan veszik Donald Trumpot, és főként azt a törekvését, hogy elszigetelje Kínát a világtól. Saját...","id":"20181014_Ki_kit_kerit_be_Trump_most_megtanulhatja_milyen_a_csikicsuki_kinai_modra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa8b93e5-1789-4b62-942c-06eb6c13ae1e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181014_Ki_kit_kerit_be_Trump_most_megtanulhatja_milyen_a_csikicsuki_kinai_modra","timestamp":"2018. október. 14. 10:45","title":"Ki kit kerít be? Trump most megtanulhatja, milyen a csiki-csuki kínai módra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c3ede71-ff3e-4c8e-94d0-8e1f52eb7399","c_author":"MTI","category":"kkv","description":" A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren szállt le a Wizz Air Kolozsvárról Rómába tartó repülőgépe.","shortLead":" A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren szállt le a Wizz Air Kolozsvárról Rómába tartó repülőgépe.","id":"20181014_Gond_volt_egy_Romaba_tarto_Wizz_Air_geppel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c3ede71-ff3e-4c8e-94d0-8e1f52eb7399&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f96bd20-f8f7-40dc-9120-9f0e737afeae","keywords":null,"link":"/kkv/20181014_Gond_volt_egy_Romaba_tarto_Wizz_Air_geppel","timestamp":"2018. október. 14. 18:59","title":"Gond volt egy Rómába tartó Wizz Air géppel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f181adc9-6676-4be1-ade0-5dcf24757968","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Határozatlan időre leáll a hungarocell gyűjtése az FKF Nonprofit Zrt. hulladékudvarain.","shortLead":"Határozatlan időre leáll a hungarocell gyűjtése az FKF Nonprofit Zrt. hulladékudvarain.","id":"20181014_Nem_eleg_a_szelektiv_szemet_koruli_mizeria_leeall_egy_fontos_hulladektipus_gyujtese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f181adc9-6676-4be1-ade0-5dcf24757968&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"268a5af2-534c-4346-84d5-0782b04c24c0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181014_Nem_eleg_a_szelektiv_szemet_koruli_mizeria_leeall_egy_fontos_hulladektipus_gyujtese","timestamp":"2018. október. 14. 11:02","title":"Nem elég a szelektív szemét körüli mizéria, leáll egy fontos hulladéktípus gyűjtése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4ece194-367f-4ec8-905f-be3b7c4a7573","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nagy üzlet az észak-koreai diktátorra hasonlítani, bár néha megtámadják az embert az utcán.","shortLead":"Nagy üzlet az észak-koreai diktátorra hasonlítani, bár néha megtámadják az embert az utcán.","id":"20181013_37_millio_forintot_is_kereshet_egy_jobb_napjan_egy_Kim_Dzsong_Unimitator","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4ece194-367f-4ec8-905f-be3b7c4a7573&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abd4384c-087b-4aa8-a68c-a40247539bfd","keywords":null,"link":"/kkv/20181013_37_millio_forintot_is_kereshet_egy_jobb_napjan_egy_Kim_Dzsong_Unimitator","timestamp":"2018. október. 13. 16:17","title":"3,7 millió forintot is kereshet egy jobb napján egy Kim Dzsong Un-imitátor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f907221-c80a-4296-bcf4-f9604f35b70c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Virtuális budapesti sétára hív a Lechner Tudásközpont: a homlokzat mögé pillantva ismerhetjük meg egyes művészek és lakóházaik közös éveit.\r

\r

","shortLead":"Virtuális budapesti sétára hív a Lechner Tudásközpont: a homlokzat mögé pillantva ismerhetjük meg egyes művészek és...","id":"20181015_Csontvary_utolso_mutermeben_kavezott_Karinthy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f907221-c80a-4296-bcf4-f9604f35b70c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2c0ebed-7a33-4344-975a-9d7875e38c93","keywords":null,"link":"/kultura/20181015_Csontvary_utolso_mutermeben_kavezott_Karinthy","timestamp":"2018. október. 15. 12:33","title":"Csontváry utolsó műtermében kávézott Karinthy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2007857e-29f9-43f1-8132-6f1cb7c4d39e","c_author":"Keresztes Imre","category":"gazdasag","description":"Szárnyal a lítiumionos akkumulátorok egyik elengedhetetlen alapanyagának, a kobaltnak az ára. A fémből kevés van, ráadásul a bányászata Kongótól, a finomítása Kínától függ.","shortLead":"Szárnyal a lítiumionos akkumulátorok egyik elengedhetetlen alapanyagának, a kobaltnak az ára. A fémből kevés van...","id":"201836__kobalthiany__elektromos_auto__kongo_es_kina__koboldok_femje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2007857e-29f9-43f1-8132-6f1cb7c4d39e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ec7ceaf-9bb5-4924-a75f-425efb03971f","keywords":null,"link":"/gazdasag/201836__kobalthiany__elektromos_auto__kongo_es_kina__koboldok_femje","timestamp":"2018. október. 14. 13:00","title":"A koboldok fémje az autós forradalom kulcsa, és szinte az összes Kínáé lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af101015-ec5c-4629-887e-581b8ac17251","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elfelejtették közölni vele, hogy többé nem kell jönnie.","shortLead":"Elfelejtették közölni vele, hogy többé nem kell jönnie.","id":"20181013_Vitray_Tamast_ugy_rugta_ki_a_DIGI_Sport_hogy_nem_is_ertesitette","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af101015-ec5c-4629-887e-581b8ac17251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d1f061e-fced-4272-b0f6-2f964452e9e1","keywords":null,"link":"/kultura/20181013_Vitray_Tamast_ugy_rugta_ki_a_DIGI_Sport_hogy_nem_is_ertesitette","timestamp":"2018. október. 13. 15:05","title":"Vitray Tamást úgy rúgta ki a DIGI Sport, hogy nem is értesítette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]