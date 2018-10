Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"363080cc-58d1-48a9-8d35-bb875f2c3ef9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy a most bevezetett olaszországi dízel-kitiltás pontosan mely autókat érinti. ","shortLead":"Vázoljuk, hogy a most bevezetett olaszországi dízel-kitiltás pontosan mely autókat érinti. ","id":"20181001_dizel_autoja_van_mutatjuk_mire_figyeljen_nagyon_ha_olaszorszagba_utazik_forgalmi_engedely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=363080cc-58d1-48a9-8d35-bb875f2c3ef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55ec20d6-4c1b-43ad-9695-64e507a9fc1a","keywords":null,"link":"/cegauto/20181001_dizel_autoja_van_mutatjuk_mire_figyeljen_nagyon_ha_olaszorszagba_utazik_forgalmi_engedely","timestamp":"2018. október. 01. 09:41","title":"Dízelautója van? Mutatjuk, mire figyeljen nagyon, ha Olaszországba utazik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ffa745d-d29a-40e2-97eb-6e359631c36d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rapper a továbbiakban a becenevét használja.","shortLead":"A rapper a továbbiakban a becenevét használja.","id":"20180930_kanye_westnek_annyi_itt_van_helyette_ye","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ffa745d-d29a-40e2-97eb-6e359631c36d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62d19495-ec30-4d53-afc1-67c0b5d3ee03","keywords":null,"link":"/elet/20180930_kanye_westnek_annyi_itt_van_helyette_ye","timestamp":"2018. szeptember. 30. 11:49","title":"Kanye Westnek annyi, itt van helyette Ye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80c62964-fd4d-41a7-9524-b0b52c93c651","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Exkluzív lehetőségünk nyílt kipróbálni a Mercedes jó eséllyel legkülönlegesebb jelenlegi modelljét, az új G-osztály szupererős AMG csúcsmodelljét. Viszlát való világ, bye-bye racionalitás!","shortLead":"Exkluzív lehetőségünk nyílt kipróbálni a Mercedes jó eséllyel legkülönlegesebb jelenlegi modelljét, az új G-osztály...","id":"20180930_bedrogozott_dinoszaurusz_vezettuk_az_585_loeros_amg_g63at_v8_biturbo_video_terepjaro_suv_eqc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80c62964-fd4d-41a7-9524-b0b52c93c651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1b4a67e-82ff-4390-a733-f0d6a14e569c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180930_bedrogozott_dinoszaurusz_vezettuk_az_585_loeros_amg_g63at_v8_biturbo_video_terepjaro_suv_eqc","timestamp":"2018. szeptember. 30. 08:21","title":"Bedrogozott dinoszaurusz: vezettük az 585 lóerős Mercedes-AMG G63-at - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2f09937-0347-479a-adaf-746e772fcaec","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Orbán-rendszer leváltása a céljuk. A párt 20. kongresszusán jelentették be. ","shortLead":"Az Orbán-rendszer leváltása a céljuk. A párt 20. kongresszusán jelentették be. ","id":"20180929_ellenallast_hirdetett_a_jobbik_az_orban_kormany_levaltasa_erdekeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2f09937-0347-479a-adaf-746e772fcaec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee6b3173-f322-48fd-8350-9734673d7cc1","keywords":null,"link":"/itthon/20180929_ellenallast_hirdetett_a_jobbik_az_orban_kormany_levaltasa_erdekeben","timestamp":"2018. szeptember. 29. 15:39","title":"Ellenállást hirdetett a Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7469f4f5-dd38-48d8-b3d1-22ba36008aab","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A börtönőrök hiába próbálták feltartóztatni őket.","shortLead":"A börtönőrök hiába próbálták feltartóztatni őket.","id":"20180929_Leomlott_a_borton_fala_tobb_szaz_rab_meglepett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7469f4f5-dd38-48d8-b3d1-22ba36008aab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac79620b-1415-4e64-8649-23198df73ecc","keywords":null,"link":"/vilag/20180929_Leomlott_a_borton_fala_tobb_szaz_rab_meglepett","timestamp":"2018. szeptember. 29. 16:28","title":"Leomlott a börtön fala, több száz rab meglépett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48c20c31-06b7-4c52-b07b-986716a66eae","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A földmozgások és az azt követő szökőár miatt rengetegen eltűntek, és több százan megsebesültek. ","shortLead":"A földmozgások és az azt követő szökőár miatt rengetegen eltűntek, és több százan megsebesültek. ","id":"20180930_Mar_tobb_mint_400_halottja_van_az_indonez_foldrengesnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48c20c31-06b7-4c52-b07b-986716a66eae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"853dea0e-6865-473c-bdb2-e8cb42e91890","keywords":null,"link":"/vilag/20180930_Mar_tobb_mint_400_halottja_van_az_indonez_foldrengesnek","timestamp":"2018. szeptember. 30. 08:37","title":"Az ötszázhoz közelít az indonéziai földrengés áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9639c109-f374-4a3e-86ae-a83a828e1cfc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy Győrhöz közeli településen bérelt szobát, ahol szinte profi kenderültetvényt alakított ki.","shortLead":"Egy Győrhöz közeli településen bérelt szobát, ahol szinte profi kenderültetvényt alakított ki.","id":"20181001_Tobb_szaz_to_kendert_nevelt_a_tetoterben_egy_osztrak_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9639c109-f374-4a3e-86ae-a83a828e1cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4448e79-628e-4021-aac6-de9d47ed6d13","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_Tobb_szaz_to_kendert_nevelt_a_tetoterben_egy_osztrak_ferfi","timestamp":"2018. október. 01. 09:30","title":"Több száz tő kendert nevelt a tetőtérben egy osztrák férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a31e6a5d-c7c5-4229-8ba8-e79eebd8f6e4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Van, aki a nagy napon sem csak a magánéletben gondolkodik. Közéleti lecke egy amerikai menyasszonytól.","shortLead":"Van, aki a nagy napon sem csak a magánéletben gondolkodik. Közéleti lecke egy amerikai menyasszonytól.","id":"20180929_Egy_eskuvorol_nem_pont_ilyen_buli_jutna_az_eszunkbe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a31e6a5d-c7c5-4229-8ba8-e79eebd8f6e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddd8ce8b-5abf-4cc2-9fb3-82eec1b140ce","keywords":null,"link":"/elet/20180929_Egy_eskuvorol_nem_pont_ilyen_buli_jutna_az_eszunkbe","timestamp":"2018. szeptember. 29. 17:38","title":"Egy esküvőről nem pont ilyen buli jutna az eszünkbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]