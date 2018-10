Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8dde60c6-bf4d-410b-9bc1-35a754baeabb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A terhessége bejelentése után először jelent meg a nyilvánosság előtt Sussex hercegnője.","shortLead":"A terhessége bejelentése után először jelent meg a nyilvánosság előtt Sussex hercegnője.","id":"20181016_Kodolva_volt_hogy_mindenki_Meghan_Markle_hasat_nezi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8dde60c6-bf4d-410b-9bc1-35a754baeabb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d183348-c709-46a3-9713-4ba6a7a0df25","keywords":null,"link":"/elet/20181016_Kodolva_volt_hogy_mindenki_Meghan_Markle_hasat_nezi","timestamp":"2018. október. 16. 10:30","title":"Kódolva volt, hogy mindenki Meghan Markle hasát nézi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b08be541-ea98-4b36-9eb4-9cb28e911f07","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mobiltelefont akkor is veszélyes a kormány mögött használni, ha a tempó csupán néhány km/h.","shortLead":"Mobiltelefont akkor is veszélyes a kormány mögött használni, ha a tempó csupán néhány km/h.","id":"20181016_tankoltak_a_kis_smartot_amikor_arrebb_lokte_egy_mobilozo_sofor_autoja__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b08be541-ea98-4b36-9eb4-9cb28e911f07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b665c87-8334-4683-a78e-e570d33163f2","keywords":null,"link":"/cegauto/20181016_tankoltak_a_kis_smartot_amikor_arrebb_lokte_egy_mobilozo_sofor_autoja__video","timestamp":"2018. október. 16. 06:41","title":"Tankolták a kis Smartot, amikor arrébb lökte egy mobilozó sofőr autója – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31502339-b96f-4d73-9c88-1b111dc0577b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már talán csak a mai nap áll azok rendelkezésére, akik lakás-takarékpénztári szerződést szeretnének kötni vagy hosszabbítani az eddigi feltételek szerint, mert a Fidesz és a kormány gyorsított eljárásban fogadja el azt a hétfőn beterjesztett módosítást, amely megszünteti a konstrukció állami támogatását. ","shortLead":"Már talán csak a mai nap áll azok rendelkezésére, akik lakás-takarékpénztári szerződést szeretnének kötni vagy...","id":"20181016_Ilyen_lakasarak_mellett_a_csok_nem_eleg_ezert_kell_a_lakastakarek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31502339-b96f-4d73-9c88-1b111dc0577b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edbc5b8f-1c60-4d91-93b5-bf84abc17e3d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181016_Ilyen_lakasarak_mellett_a_csok_nem_eleg_ezert_kell_a_lakastakarek","timestamp":"2018. október. 16. 08:40","title":"\"Ilyen lakásárak mellett a csok nem elég, ezért kell a lakástakarék\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9299f3b1-ee9f-4246-8dfc-85f7dc2e212e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egyik német lap szerint a fegyveres férfi saját barátnőjét ejtette túszul a kölni főpályaudvaron található gyógyszertárban, ami miatt le kellett zárni a vasútállomást.","shortLead":"Az egyik német lap szerint a fegyveres férfi saját barátnőjét ejtette túszul a kölni főpályaudvaron található...","id":"20181015_Csaladi_konfliktus_vezethetett_a_kolni_fopalyaudvari_tuszejteshez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9299f3b1-ee9f-4246-8dfc-85f7dc2e212e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1a1ac33-b154-4cad-9864-db370a0b107f","keywords":null,"link":"/vilag/20181015_Csaladi_konfliktus_vezethetett_a_kolni_fopalyaudvari_tuszejteshez","timestamp":"2018. október. 15. 15:51","title":"Kapcsolati konfliktus robbanthatta ki a kölni főpályaudvari túszejtést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6269ce29-9e27-4821-9a15-a928bb6412c4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Alig találtak üzemeltetőt Szombathelyre, és most a miskolci üzemletetését is házon belül oldják meg.","shortLead":"Alig találtak üzemeltetőt Szombathelyre, és most a miskolci üzemletetését is házon belül oldják meg.","id":"20181016_Nem_nagy_bizinisz_a_stadionuzemeltetes__csak_egy_Leisztingernek_eri_meg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6269ce29-9e27-4821-9a15-a928bb6412c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc4ecd26-2007-4ca4-b029-11f12cf8713e","keywords":null,"link":"/kkv/20181016_Nem_nagy_bizinisz_a_stadionuzemeltetes__csak_egy_Leisztingernek_eri_meg","timestamp":"2018. október. 16. 13:52","title":"Nem nagy bizinisz a stadionüzemeltetés – csak egy Leisztingernek éri meg?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c68bce-1bb3-4f49-b31f-b63d36ffa2bb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 444 járt utána, hogy a Mészáros-birodalom három fő cége az elmúlt három évben mekkora felárral vállalta el a közbeszerzésen elnyert munkákat. ","shortLead":"A 444 járt utána, hogy a Mészáros-birodalom három fő cége az elmúlt három évben mekkora felárral vállalta el...","id":"20181016_Meszaros_Lorinc_kozbeszerzes_felar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24c68bce-1bb3-4f49-b31f-b63d36ffa2bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b89e1bbe-191c-4bd1-aec3-e000b154373d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181016_Meszaros_Lorinc_kozbeszerzes_felar","timestamp":"2018. október. 16. 09:12","title":"96 milliárdos felárral dolgoztak Mészárosék cégei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93b3274b-217b-4c55-99d7-8722c7b0fd4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Van benne karcagi birka és izlandi kagyló is.","shortLead":"Van benne karcagi birka és izlandi kagyló is.","id":"20181017_Nemeth_Szilard_bemutatja_az_Igy_foznek_a_birkozok_konyvet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93b3274b-217b-4c55-99d7-8722c7b0fd4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46a7a99e-8d6c-4e9f-8d5c-4360451a6a23","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Nemeth_Szilard_bemutatja_az_Igy_foznek_a_birkozok_konyvet","timestamp":"2018. október. 17. 10:11","title":"Németh Szilárd bemutatja az „Így főznek a birkózók” könyvet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a38ff376-8b32-4493-a21f-4ba9c3f7196f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Pentagon alvállalkozóját ért hackertámadás miatt az amerikai védelmi minisztérium alkalmazottainak hitelkártya és más személyes adata is rossz kezekbe került. ","shortLead":"A Pentagon alvállalkozóját ért hackertámadás miatt az amerikai védelmi minisztérium alkalmazottainak hitelkártya és más...","id":"20181015_pentagon_amerikai_vedelmi_miniszterium_hackertamadas_szemelyes_adat_hitelkartya_adatok_adatlopas_adatvesztes_fegyverrendszer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a38ff376-8b32-4493-a21f-4ba9c3f7196f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd05a598-63be-4a70-83e0-f9363651dd68","keywords":null,"link":"/tudomany/20181015_pentagon_amerikai_vedelmi_miniszterium_hackertamadas_szemelyes_adat_hitelkartya_adatok_adatlopas_adatvesztes_fegyverrendszer","timestamp":"2018. október. 15. 21:33","title":"Csak most vette észre a Pentagon, hogy hónapokkal ezelőtt ellopták 30 ezer katonájuk személyes adatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]