Szokatlan módon már az augusztus végén, Berlinben tartott IFA szakkiállításon leleplezte a mobilpiac felpezsdítésére az év második felében hivatott Mate-szériája „leggyengébb láncszemét” a Huawei. A Mate 20-ból így azelőtt került nyilvánosságra, sőt a polcokra is az olcsóbb lite verzió, hogy magát a Mate 20 modellt egyáltalán bemutatta volna a vállalat. Ezt, valamint az igazán fontos verziót, a Mate 20 Prót kedden, Londonban mutatták be.

Minden szinten szinte minden

A Huawei Mate 20 Pro képernyője 6,39 hüvelykes, felbontása 1440x3120 pixeles, a panel technológiája pedig OLED. Mindezeknek köszönhetően már az első kézbevételkor is érződik a prémium érzet, gyönyörű kijelző fogadja a felhasználót. Miközben a Huawei a Mate 10 Pro esetében még arra volt büszke, hogy a kijelzőből milyen kis területet vesz el az iPhone X óta divatos szenzorsziget, a Mate 20 Pro tervezői ellehetetlenítették, hogy idén is elhangozzék ez a marketingszöveg. A notch ugyanis meglehetősen szélesre sikerült. Igaz, ennek komoly oka van: kellett a hely további szenzoroknak. A gyártó azt ígéri, hogy a továbbfejlesztett arcfelismerés még jobb lesz, mint amit a Mate 10 Próban és a P20 Próban megszokhattunk. Fogjuk tesztelni a funkciót, habár azt, hogy „még jobb”, nehezünkre esik elképzelni, mert már eddig is szinte azonnal megnyílt a készülék képernyője, amint szembetalálkozott tulajdonosa arcával.

Richard Yu vezérigazgató, és a két Londonban bejelentett Mate-modell. © Huawei

Szintén a képernyő környékén keresendő az ujjlenyomat-leolvasó, konkrétan a kijelzőbe építették. A kezdetben hasznosnak tűnő érdekesség, hogy ha a telefon érzékeli az ujj közelségét, akkor segít a felhasználónak abban, hova is kell pontosan nyúlnia.

A Mate 20 Próba természetesen a gyártó által házon belül fejlesztett és készített Kirin 980 lapkakészlet került, amely a korábbi ígéret szerint 75 százalékos gyorsulást és 58 százalékos hatékonyságnövekedést hoz. A 7 nanométeres csíkszélességű, nyolcmagos mobil chipkészlet processzoregysége feladattól függően 2,6-1,8 GHz-en pörög. A teljesítményért emellett 6 GB RAM felel. Papíron – mobilos fronton – ez egy kisebb erőműnek felel meg, hogy a gyakorlatban mit tud, azt szintén tesztelés után tudjuk majd megmondani.

A tárhely viszont biztosan a papírformát hozza majd: 128 GB van a Mate 20 Próban, amely microSD-kártyákat nem fogad be, de csak azért, mert másfajta fér el benne: a másfél évtizedes múltra tekintő microSD-nél kisebb, a Toshibával közösen kifejlesztett nano kártyaformátum befogadására képes, maximum 256 GB-nyi tárhely-kiegészítést kínálva. Akinek elég a belső tárhely, az a memóriakártya helyére egy második (nano)SIM-kártyát tehet.

© Huawei

A készülék egyik legérdekesebb része (természetesen) a kamerarendszer, melyet (természetesen) idén is a német Leicával együtt készített a kínai vállalat. Az évek óta jó együttműködés a tavaszi P20 Pro modellnél ért a csúcsra, az ugyanis egy lépésben utasított maga mögé minden konkurenst, ráadásul egy utcahosszal. A tavasszal bemutatott triplakamerás rendszert fejlesztették tovább. A három lencsét és a vakut ezúttal négyzetes elrendezésben szerelték be (ezt úgy hívják, hogy Matrix). És persze minőségi javításokat is eszközöltek, melyeknek – és a Kirin 980 processzor többleterejének – köszönhetően a korábbinál sokkal gyorsabb fókuszálást ígérő kamera teljesítményéről a londoni sajtóeseményen impresszív képeket mutattak. Az is szimpatikus, hogy a lencsék az ígéret szerint akár 2,5 centiről is jó minőségű makrofotókat készítenek. A gyártó emellett azt ígéri, a mobil a kamerás képességeinek és intelligenciájának köszönhetően ránézésre megmondja egy ételről, hogy mennyi kalóriát jelent.

© Huawei

Hogy hány pontot kap az eszköz a DxOMark tesztlaboratóriumában, azt még nem tudni. Emlékeztetőül: a P20 Prót tavasszal 109 pontra értékelték. Összehasonlításként: az Apple-világ jelenlegi csúcsát jelentő iPhone Xs Max 105 pontot kapott a legismertebb fotós tesztlabortól.

© Huawei

Nehéz lenne elmenni az akkumulátor mellett, főleg úgy, hogy a Mate-sorozat varázserejét már régóta a hatalmas aksikapacitás adja. A korábbi 4000 mAh-es maximumot ezúttal 4200 mAh-re növelte a vállalat. A képernyőméret is nőtt, a processzor energiafogyasztása viszont csökkent – tesztünk során megvizsgáljuk majd, hogy milyen eredményt hoz a mindennapokban ez a kombináció. Bármikor merül le az akku, az biztos, hogy gyorsan feltölthető: a Huawei eddig is igen gyors töltést kínált, ám az eddigi 22,5W-os technológiát most 40W-osra cserélték, így szinte hihetetlenül gyorsan húzható majd be az energia az akkuba. A gyártó azt ígéri, minden töltőn töltött 30 másodperc alatt 1 százaléknyi töltet pumpálódik a mobilba, és bár a folyamat előrehaladtával picit lassul, de 30 perc alatt így is 70 százalékosra tölti a nagy aksit.

© Huawei

Nagyon hasznos különlegesség, hogy az akkumulátor nemcsak hogy vezeték nélkül tölthető, hanem maga is vezeték nélküli töltőként funkcionál. Ha tehát a kompatibilis okosóránknak, fülhallgatónknak vagy éppen barátunk/kollégánk telefonjának némi energiára van szüksége, elég csak rátenni a készüléket a Mate 20 Próra, az pedig átad neki saját tárházából.

A 3,5 mm-es audio jack nélkül, viszont rögtön a legfrissebb, Android 9.0 Pie operációs rendszerrel megjelenő telefon ára Magyarországon 330 ezer forint lesz. Itt érezhető az Apple hatása: a tavalyi, majd az idei áremeléssel az amerikai gyártó olyannyira magasra állította a fogyasztóknál a lécet, hogy így már a többiek sem félnek picit megnyomni a ceruzát.

A középső testvér

A Mate-széria idei alapmodellje a Mate 20, amely minden fronton jobb a Mate 20 lite-nál, viszont gyengébb a Mate 20 Prónál. A képernyője nagyobb ugyan, 6,53 hüvelykes, viszont kisebb felbontású (1080x2244), ráadásul OLED helyett LCD-technológiájú. Nem rossz ez, persze, de a két telefont (élőben) egymás mellé téve azért látványos a különbség. Érdekesség, hogy a Mate 20 képernyőjébe jóval kisebb szenzorsziget rondít bele – de persze ez egyúttal kevesebb érzékelőt, fejletlenebb szenzortechnológiát jelent.

© Huawei

A processzor itt is 2,6 GHz-es, illetve RAM-ból és belső tárhelyből ugyanannyi (128 GB) van benne, mint a csúcsmodellben. Az aksi viszont – a nagyobb és kevésbé energiatakarékos képernyő ellenére – csak 4000 mAh kapacitású, töltője lassabb, a kamerarendszer pedig a 40+20+8 megapixel helyett 12+16+8 megapixelt tud.

A szintén Android 9.0-val megjelenő Mate 20-ban viszont van 3,5 mm-es audiocsatlakozó, így viszont a Mate 20 Pro IP68-as minősítésével szemben a Mate 20 csupán IP53 minősítést kapott. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy míg a csúcsmodell vízálló, az alapmodell inkább csak a ráfröccsenő vizet bírja, a bemerítést már kevésbé.

A Mate 20-ért jóval kevesebbet, 230 ezer forintot kér el a Huawei.

