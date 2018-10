A Facebook képes volt kutatást végezni azért, hogy kiderítse, a felhasználók zöme (71%) az egyszerűséget tartja fontosnak egy üzenetküldő alkalmazásban. A borítékolható eredményt inkább igazolásként, mintsem kiváltó okként használva készítették el a Messenger új verzióját, amely az elmúlt hetekben néhányaknál már megjelent, most azonban hivatalosan is világhódító útjára indította a Facebook.

Az üzenetküldő alkalmazás főképernyőjén eddig összesen kilenc menüponttal találkozhattunk (fent négy volt, alul öt), ezt csökkentették háromra (az alsó sávban). Az első ikon visz az üzenetváltásokhoz, a második az ismerőseink listájához és instant történeteikhez, a harmadikkal pedig új tartalmakat, játékokat, híreket fedezhetünk fel.

© Facebook

Nem feledkeztek meg a kameráról sem, azonban az egy pici ikonként kapott helyet az üzenetváltós ablak tetején. Hasonló helyre került a második, ismerősöket mutató fülön az új chatpartner hozzáadásának lehetősége.

© Facebook

Színes újdonság is került a programba: ezentúl nem csak x színűre, hanem színátmenetesre is beállíthatjuk az egyes üzenetek hátterét. A Facebook szerint ez azért nagyszerű, mert így bármikor a hangulatunkhoz vagy a beszélgetés témájához állíthatjuk az üzenetváltás árnyalatait – de ennél talán még a Messengerben lévő hirdetések megjelenítése is hasznosabb funkcionalitásnak számít.

Az alkalmazás új verzióját a Facebook szokás szerint nem egyszerre teszi elérhetővé mindenkinél, a frissítés a következő pár hétben fokozatosan érkezik majd meg a felhasználókhoz.

A vállalat a következő időszakra további újdonságokat ígér, egy konkrétumot már meg is neveztek: jön a sötét/éjszakai mód.

© Facebook

