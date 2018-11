A fizikálisan jelenlévő pedagógusok mellett hamarosan hologram révén megjelenített tanárok is tartanak majd órákat a londoni Imperial College-ben. Az új technika kiötlői szerint óriási lendületet adhat az oktatásnak, és a hagyományos előadásokat is vonzóbbá teheti.

A Star Wars-filmekben látottakhoz hasonló módon kivetített oktatókkal és előadásaikkal kívánja benépesíteni intézményét az Imperial College London. Igen fejlett technikáról van szó, ugyanis a hologramszerű formában megjelenített személyek ugyanúgy láthatók, mint a valóságban, így nagyon kell figyelni, hogy az ember észrevegye a különbséget.

A módszer ráadásul valós időben mutatja a kivetített személyt, aki ugyanúgy hallja közönségét, akárcsak a másik oldal. Sőt: a hologrammok azt is látják, ha valaki nem rájuk figyel, mondjuk elkalandozik a tekintete. A háttértechnika ismertető során Los Angelesből és New Yorkból bejelentkezett személyekkel illusztrálták a kanadai Arht Media találmányát. Mindebből már látszik is, milyen előnyei vannak még: az előadást/órát tartó vendégeknek nem szükséges ott lenniük, ahol beszédükre sor kerül.

Az Imperial College Business School dékánja, Francisco Veloso professzor szerint a technika komoly lehetőséget ad arra, hogy az eddig ismert oktatási formát teljesen új élménnyé alakítsák át. Ezen kívül arra is alkalmas, hogy a világ másik oldalán élő szakembereket anélkül hívjanak meg egy-egy előadásra, hogy egyáltalán repülőre kelljen ülniük.

Azt még nem tudni, milyen előadások lesznek meghallgathatók a holografikus módszerrel, de kétség sem fér hozzá: a diákság azokra az órákra biztosan élvezettel ül majd be.

Hasonló technikával keltették korábban életre Michael Jacksont, de az időközben már elhunyt Stephen Hawking is használta. A holografikus képmegjelenítéssel egy magyar cég is ügyeskedik, arról itt olvashat.

