[{"available":true,"c_guid":"214c7442-48b9-4d6f-a407-073cf645d216","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"2019 nyarán koncerteznek először Magyarországon.","shortLead":"2019 nyarán koncerteznek először Magyarországon.","id":"20181119_Vegre_eljut_Magyarorszagra_a_Disturbed","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=214c7442-48b9-4d6f-a407-073cf645d216&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64ac3598-1b82-4f80-98c6-351cf2c86601","keywords":null,"link":"/kultura/20181119_Vegre_eljut_Magyarorszagra_a_Disturbed","timestamp":"2018. november. 19. 11:43","title":"Végre eljut a Disturbed Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem a végzettség, hanem a személyiség a fontos – szakmai önéletrajz nélkül toboroz munkaerőt a hamarosan megnyíló párizsi belvárosi IKEA-áruház.","shortLead":"Nem a végzettség, hanem a személyiség a fontos – szakmai önéletrajz nélkül toboroz munkaerőt a hamarosan megnyíló...","id":"20181120_500_jelentkezo_100_allasra_a_Parizsban_nyilo_uj_IKEA_aruhazban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2f7f6c0-f39d-4d25-9fd9-210959330185","keywords":null,"link":"/kkv/20181120_500_jelentkezo_100_allasra_a_Parizsban_nyilo_uj_IKEA_aruhazban","timestamp":"2018. november. 20. 10:13","title":"500 jelentkező 100 állásra a Párizsban nyíló új IKEA-áruházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea42a3ad-5096-4dbd-b0fe-3b2182e14887","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több uniós rendeletre is hivatkoznak, ezek közül az egyik már nincs is érvényben.","shortLead":"Több uniós rendeletre is hivatkoznak, ezek közül az egyik már nincs is érvényben.","id":"20181119_Kamu_adatvedelmi_ellenorzessel_vernek_at_onkormanyzatokat_csalok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea42a3ad-5096-4dbd-b0fe-3b2182e14887&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"577f5920-e5ec-43cf-b8b5-3143c4ac3780","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_Kamu_adatvedelmi_ellenorzessel_vernek_at_onkormanyzatokat_csalok","timestamp":"2018. november. 19. 17:01","title":"Kamu adatvédelmi ellenőrzéssel vernek át önkormányzatokat csalók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b35140c9-8d1d-4604-89c3-0ae220e987a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Letöltendő börtönbüntetésre ítélték elsőfokon a csődbe ment Szeviép építőipari vállalat volt vezetőit. Ez az az ügy, amelyet mindkét oldal máshogy ítél meg: a Fidesz ezt Botka Lászlóhoz köti, az MSZP viszont a fideszes szálakra mutogat.","shortLead":"Letöltendő börtönbüntetésre ítélték elsőfokon a csődbe ment Szeviép építőipari vállalat volt vezetőit. Ez az az ügy...","id":"20181120_Botka_Semmi_kozom_a_Szeviephez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b35140c9-8d1d-4604-89c3-0ae220e987a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"794e21e2-f1db-4ad1-bd2e-a3b88d3b90f1","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_Botka_Semmi_kozom_a_Szeviephez","timestamp":"2018. november. 20. 13:14","title":"Szeviép-ügy: Botkának ez kínos lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2ffee82-d92a-4bd1-bd21-299e5b0c354b","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"Gyerekként tengerész akart lenni, ma már a világért nem hagyná el szülőföldjét, Dunaszerdahelyet Világi Oszkár. A Slovnaft elnök-vezérigazgatójával, a Mol igazgatóságának tagjával, a Felvidék leggazdagabb magyarjának tartott üzletemberrel a DAC-futballakadémia megnyitóján beszélgettünk, ahol elárulta legújabb tervét is.","shortLead":"Gyerekként tengerész akart lenni, ma már a világért nem hagyná el szülőföldjét, Dunaszerdahelyet Világi Oszkár...","id":"20181121_vilagi_oszkar_interju","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2ffee82-d92a-4bd1-bd21-299e5b0c354b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"073a6267-bfc8-4e35-90a1-5219097d627d","keywords":null,"link":"/kkv/20181121_vilagi_oszkar_interju","timestamp":"2018. november. 21. 06:30","title":"Világi Oszkár: \"Nem vagyok semmilyen oligarcha\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0053616d-86dd-4133-8445-8bd70bee258d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz képviselője az őt elmarasztaló és kötelező ítéletet nem hajtotta végre, ezért a végrehajtási eljárás elindítása.","shortLead":"A Fidesz képviselője az őt elmarasztaló és kötelező ítéletet nem hajtotta végre, ezért a végrehajtási eljárás...","id":"20181119_Vegrehajtast_inditottak_Nemeth_Szilard_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0053616d-86dd-4133-8445-8bd70bee258d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e500b3ec-71c5-4875-aaf7-55f8b0e0539c","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_Vegrehajtast_inditottak_Nemeth_Szilard_ellen","timestamp":"2018. november. 19. 12:59","title":"Végrehajtást kértek Németh Szilárd ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8975273d-5f76-46ac-978d-a447d7858c24","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kovács Attila egyelőre marad az államigazgatásban a Népszava értesülése szerint: a Nemzeti Népegészségügyi Központot továbbra is ő vezetheti. ","shortLead":"Kovács Attila egyelőre marad az államigazgatásban a Népszava értesülése szerint: a Nemzeti Népegészségügyi Központot...","id":"20181121_Ugy_hirlik_Kasler_felmentette_a_tisztifoorvost","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8975273d-5f76-46ac-978d-a447d7858c24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59a60b9f-fe2a-42b9-b425-844c5ba1a06d","keywords":null,"link":"/itthon/20181121_Ugy_hirlik_Kasler_felmentette_a_tisztifoorvost","timestamp":"2018. november. 21. 06:10","title":"Úgy hírlik, Kásler felmentette a tiszti főorvost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0e87d78-2595-4031-a687-52b1edf68638","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szaso Mijalkovot ugyanis letartóztatták. ","shortLead":"Szaso Mijalkovot ugyanis letartóztatták. ","id":"20181121_Gruevszki_unokatestvere_mar_nem_volt_olyan_szerencses_mint_a_volt_macedon_kormanyfo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0e87d78-2595-4031-a687-52b1edf68638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"219e622f-56fd-4ebb-bd62-5b31af354c99","keywords":null,"link":"/itthon/20181121_Gruevszki_unokatestvere_mar_nem_volt_olyan_szerencses_mint_a_volt_macedon_kormanyfo","timestamp":"2018. november. 21. 05:05","title":"Gruevszki unokatestvére már nem volt olyan szerencsés, mint a volt macedón kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]