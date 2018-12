A világcégek mára felismerték, hogy az óriási pénzt mozgató és termelő e-sporton keresztül hatalmas tömegek érhetők el, ami pedig egy szolgáltatás beindításához is elegendő lehet. Most azonban egy szokatlan szereplő, az Egyesült Államok hadserege látta meg a profi videojátékozásban rejlő potenciált.

Természetesen nem a katonák újfajta kikapcsolódásáról van szó, a szervezetnek ugyanis eltökélt célja, hogy egy katonai e-sport-divízió beindításával az amerikai haderő is képviseltesse magát a legkomolyabb megmérettetéseken. Emellett úgy hiszik, hogy a videojátékokkal sikeresen szólíthatják meg a fiatal generációt, akiknek bizonyíthatják: a hadseregben való szolgálat nem feltétlen az éjszakai őrjáratról szól.

© AP

A felhívás érdekessége, hogy nem csak civilek jelentkezését várják, tartalékosok és veteránok is kipróbálhatják magukat, ráadásul PC-s és konzolos "szakasz" is van, attól függően, melyik platformot kedveli valaki. A játékok között összesen kilenc darab található, mind e-sport-keretekre szabott cím: olyan, mint a Call of Duty, a Tekken, a FIFA, de napjaink két legnépszerűbb programja, a PUBG és a Fortnite is ott van a listán.

Az illetékesek abban reménykednek, hogy a hadsereg különös akciójával továbbnövelhető majd az újoncok száma, ezen a téren ugyanis komoly hiány mutatkozik, amelynek az afganisztáni és az iraki hadjáratok megítéléséhez van köze. Sokan egyszerűen nem akarnak katonának jelentkezni, aminek hatására az aktív állomány is jelentősen csökkent. A legfrissebb adatok szerint mindössze 476 ezren szolgálnak az Egyesült Államok haderejénél.

