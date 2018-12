Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5b1b7199-12ff-4fbf-90dc-7a758a2f1105","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Még kérdéses, hol állítják bíróság elé a tetteseket.","shortLead":"Még kérdéses, hol állítják bíróság elé a tetteseket.","id":"20181210_Hasogdzsigyilkossag_SzaudArabia_nem_hajlando_kiadni_a_gyanusitottakat_Torokorszagnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b1b7199-12ff-4fbf-90dc-7a758a2f1105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6224e25b-fbc8-4bf9-beab-93d49abc519e","keywords":null,"link":"/vilag/20181210_Hasogdzsigyilkossag_SzaudArabia_nem_hajlando_kiadni_a_gyanusitottakat_Torokorszagnak","timestamp":"2018. december. 10. 05:26","title":"Hasogdzsi-gyilkosság: Szaúd-Arábia nem hajlandó kiadni a gyanúsítottakat Törökországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb6a186f-ef7d-412a-bf78-154aba57eb45","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Igazi barbár cselekedet így karácsony előtt.","shortLead":"Igazi barbár cselekedet így karácsony előtt.","id":"20181209_A_karacsonyi_vasar_kozepen_kialtotta_el_magat_hogy_nincs_is_Mikulas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb6a186f-ef7d-412a-bf78-154aba57eb45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d9529b7-eae1-49c5-b4e8-7a39b0c16b41","keywords":null,"link":"/elet/20181209_A_karacsonyi_vasar_kozepen_kialtotta_el_magat_hogy_nincs_is_Mikulas","timestamp":"2018. december. 09. 19:31","title":"A karácsonyi vásár közepén kiáltotta el magát, hogy nincs is Mikulás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c7f05f-1e91-4ea6-90ab-a1449bd7a809","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft megosztott néhány érdekességet a jövőre érkező új böngészőjével kapcsolatban. 