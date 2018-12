Bár globálisan vitathatatlanul elismert gyárt az Apple és a Samsung, az óriási kínai piacon már nem annyira rózsás a helyzetük. Az Apple ottani piaci részesedése – a Counterpoint Research adatai szerint – az év harmadik negyedévében 9 százalékos volt (ez sokat romolhat a jelenlegi aktualitások, egy kínai bírósági döntés, illetve az Egyesült Államok ellen tiltakozó kínai cégek miatt), a Samsung pedig a „futottak még” kategóriába került. Az első negyedévben ugyan még 1 százalékos részesedést mértek neki, de már ez is eltörpül a 2013-as 15 százalékos részesedés mellett.

Ezek után valójában senkit sem lepett meg a dél-koreai cég mostani döntése, amely szerint a két kínai mobiltelefon-gyára közül bezárja az egyiket. Ez a gyár a világ 11. legnépesebb városában, Tiencsinben található, jelenleg 2600 dolgoznak itt, és évente 36 millió okostelefon kerül le a futószalagokról. A gyárat még az év vége előtt bezárják, a munkavállalóknak kompenzációs csomagot ígértek, illetve azt, hogy elhelyezkedhetnek más Samsung-létesítményekben. A másik üzem nagyobb ennél: a Huizhouban működő létesítményben 72 millió telefon készül évente, és egyelőre nincs szó ennek a gyárnak a leállításáról.

A gyárbezárás mögött azért gazdasági megfontolások is állnak, a Samsung ugyanis inkább Vietnámban és Indiában készíttetné telefonjait, ezekben az országokban ugyanis olcsóbb a munkaerő, mint Kínában. Tapasztalatok pedig már vannak, hiszen a dél-koreai cég két vietnámi gyárában már most is évi 240 millió telefon készül. A Samsung azért hangsúlyozza, hogy számára továbbra is kiemelten fontos a kínai piac.

Egy néhány héttel ezelőtti kutatás érdekes trendre világított rá az országban: Kínában a szegények szaladgálnak iPhone-okkal, a tehetősebbek inkább Huawei-telefonokat használnak.

