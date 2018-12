Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ce031c01-6a4f-406f-be88-d28ae6bdd053","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mindjárt itt a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban így reggelente egy-egy magyar író, költő versével, novellájával, meséjével indulunk neki a napnak. Tartson velünk, keresztül-kasul a magyar irodalom évtizedein és évszázadain!","shortLead":"Mindjárt itt a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban így reggelente egy-egy magyar író, költő versével...","id":"20181222_Adventi_irodalmi_naptar__december_22","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce031c01-6a4f-406f-be88-d28ae6bdd053&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7061e401-e2b0-4848-9877-f901ddb2d112","keywords":null,"link":"/kultura/20181222_Adventi_irodalmi_naptar__december_22","timestamp":"2018. december. 22. 08:08","title":"Adventi irodalmi naptár – december 22.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8adc5699-cf09-44cf-8630-77aaef34748d","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"Igazán alkalmi ajándék egy dobozka színarannyal borított bonbon. A luxuskategóriájú édességet egy baszk cukrász készíti.

","shortLead":"Igazán alkalmi ajándék egy dobozka színarannyal borított bonbon. A luxuskategóriájú édességet egy baszk cukrász...","id":"20181221_Aranyba_foglalt_csoki__brutalis_elmeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8adc5699-cf09-44cf-8630-77aaef34748d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca99b731-4974-49b3-867e-5390c17bf115","keywords":null,"link":"/elet/20181221_Aranyba_foglalt_csoki__brutalis_elmeny","timestamp":"2018. december. 21. 16:56","title":"Aranyba foglalt csoki – brutális élmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Az Orbán-kormány a szelektív nyomásgyakorlás kormánya, miközben a mostani tüntetésekkel helyreállt a családi béke az ellenzéki oldalon. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Az Orbán-kormány a szelektív nyomásgyakorlás kormánya, miközben a mostani tüntetésekkel helyreállt a családi béke...","id":"20181222_Fulke_Egy_ugyes_ellenzek_mindenhol_jelen_van_ezt_a_Fidesz_is_megtanulta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de916b2d-f09a-4407-8ace-0e2f652a1273","keywords":null,"link":"/itthon/20181222_Fulke_Egy_ugyes_ellenzek_mindenhol_jelen_van_ezt_a_Fidesz_is_megtanulta","timestamp":"2018. december. 22. 17:30","title":"Fülke: Egy ügyes ellenzék mindenhol jelen van, ezt a Fidesz is megtanulta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22d7d602-6b51-4eeb-bdb8-cf9910f8b300","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Három nappal karácsony előtt környezetvédelmi engedélyt kapott a Madocsára tervezett kavicsbánya, amely ellen a nyáron helyi népszavazást tartottak. A lakók 93 százaléka voksolt a bánya ellen, nemrég végül a helyi rendelet is megszületett, ami tiltja a bánya létesítését a falu területén. A helyiek elbizonytalanodtak, most akkor mégis jöhet a bánya?","shortLead":"Három nappal karácsony előtt környezetvédelmi engedélyt kapott a Madocsára tervezett kavicsbánya, amely ellen a nyáron...","id":"20181222_Megis_lehet_kavicsbanya_Paks_II_mellett_Ennyit_er_ma_Magyarorszagon_egy_helyi_nepszavazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22d7d602-6b51-4eeb-bdb8-cf9910f8b300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a60ffdf-51f8-4cf0-9efb-783cc787b425","keywords":null,"link":"/kkv/20181222_Megis_lehet_kavicsbanya_Paks_II_mellett_Ennyit_er_ma_Magyarorszagon_egy_helyi_nepszavazas","timestamp":"2018. december. 22. 10:40","title":"„Ennyit ér ma Magyarországon egy helyi népszavazás”: mégis lehet kavicsbánya Paks II mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3edd1d58-b066-4d69-aad5-00add9151922","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Zúdul a virtuális népharag az állatorvosra, aki egy másik kollégájával együtt felnyomta a kamaránál az MTV székházában ellenzéki politikusként akciózó Hadházy Ákost, akinek állatorvos a civil foglalkozása. Az etikai panasszal élő ajkai állatorvos közösségi oldalát ellepték a humorostól a legdurvább anyázásig eljutó kommentek, röpködnek a szervek és a rákosi-minősítések. Többen viszont precízen azt tudakolják: ha Hadházy ezek szerint ott állatokat kezelt, akkor az őt kihajító biztonsági őröket vagy az összes ott dolgozót tekintsék-e ezentúl hivatalosan is annak.","shortLead":"Zúdul a virtuális népharag az állatorvosra, aki egy másik kollégájával együtt felnyomta a kamaránál az MTV székházában...","id":"20181221_Szetszedik_Hadhazy_Akos_feljelentojet_a_Facebookon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3edd1d58-b066-4d69-aad5-00add9151922&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"739c0d06-0429-44da-b130-da60279afef7","keywords":null,"link":"/elet/20181221_Szetszedik_Hadhazy_Akos_feljelentojet_a_Facebookon","timestamp":"2018. december. 21. 17:59","title":"\"Boldog karácsonyt, házmester úr!\" - ízekre szedik a Hadházy-t felnyomó állatorvost a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0c90b6f-3cbc-491b-930d-cafe8b51678b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kocsik meg se moccannak, kerüljék el a sztrádákat!","shortLead":"A kocsik meg se moccannak, kerüljék el a sztrádákat!","id":"20181221_Oriasi_dugo_van_az_M1M0son_35_kilometeren_all_a_forgalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0c90b6f-3cbc-491b-930d-cafe8b51678b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93256eb9-6c35-4d46-9ac7-df54a894342f","keywords":null,"link":"/cegauto/20181221_Oriasi_dugo_van_az_M1M0son_35_kilometeren_all_a_forgalom","timestamp":"2018. december. 21. 19:05","title":"Óriási dugó van az M1-M0-son, 35 kilométeren áll a forgalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f92bbe2-7ed6-449b-8bd3-b15712ad433d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezt az RTL Híradó megkeresésére a kormány közölte.","shortLead":"Ezt az RTL Híradó megkeresésére a kormány közölte.","id":"20181221_3500_forinttal_lesz_tobb_jovore_a_nyugdij","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f92bbe2-7ed6-449b-8bd3-b15712ad433d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f223b611-1fad-460e-bf9e-503169ef746b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181221_3500_forinttal_lesz_tobb_jovore_a_nyugdij","timestamp":"2018. december. 21. 20:12","title":"3500 forinttal lesz több jövőre a nyugdíj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"290bf6b4-e229-4ae5-b831-b8949fb3025f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokan, sokszor temették már az otthoni játékgépek piacát, de az utóbbi években legújabb aranykorokat élik a konzolok. A legfrissebb eladási adatok alapján egyértelműnek tűnik, hogy nagy számban kerülnek majd a karácsonyfa alá. Íme a népszerűségi sorrend.","shortLead":"Sokan, sokszor temették már az otthoni játékgépek piacát, de az utóbbi években legújabb aranykorokat élik a konzolok...","id":"20181223_konzol_eladasok_playstation_4_xbox_one_nintendo_switch_jatek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=290bf6b4-e229-4ae5-b831-b8949fb3025f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2563b503-1586-4f4a-a940-87bdcf1d3c5b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181223_konzol_eladasok_playstation_4_xbox_one_nintendo_switch_jatek","timestamp":"2018. december. 23. 12:33","title":"Ez lesz idén az egyik legnépszerűbb karácsonyi ajándék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]