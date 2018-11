Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cbce9b96-e0cc-4d5b-b6fc-1177d7f98f70","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Olyan különlegesség is volt köztük, mint egy 18 láb hosszú, egészen szokatlan formájú, lényegében ismeretlen koncepcióautó.","shortLead":"Olyan különlegesség is volt köztük, mint egy 18 láb hosszú, egészen szokatlan formájú, lényegében ismeretlen...","id":"20181114_autogyujtemeny_kalifornia_tuzvesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cbce9b96-e0cc-4d5b-b6fc-1177d7f98f70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f859e939-02ea-4092-9663-84a9e72917ac","keywords":null,"link":"/cegauto/20181114_autogyujtemeny_kalifornia_tuzvesz","timestamp":"2018. november. 14. 16:16","title":"Csodás antik autógyűjtemény is odaveszett a kaliforniai tűzvészben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1189cbf4-b92c-4294-9170-d746274d9998","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nagyot nőtt a HVG Top 500 listájára felkerült cégek nyeresége, nem kis részben a külföldi vállalati eredmények megugrása miatt.","shortLead":"Nagyot nőtt a HVG Top 500 listájára felkerült cégek nyeresége, nem kis részben a külföldi vállalati eredmények...","id":"20181114_Top_500_egy_szombathelyi_csaladi_hazba_bejegyezett_ceg_kerult_a_Mol_es_az_OTP_melle","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1189cbf4-b92c-4294-9170-d746274d9998&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d3d3983-7ead-4cb0-ac1d-4acebc97b33a","keywords":null,"link":"/kkv/20181114_Top_500_egy_szombathelyi_csaladi_hazba_bejegyezett_ceg_kerult_a_Mol_es_az_OTP_melle","timestamp":"2018. november. 14. 13:42","title":"Top 500: egy szombathelyi családi házba bejegyezett cég került a Mol és az OTP mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"426d00f5-9971-4fde-a42c-ffd7447f4091","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Liam Hemsworth és menyasszonya, Miley Cyrus közös háza is porig égett. ","shortLead":"Liam Hemsworth és menyasszonya, Miley Cyrus közös háza is porig égett. ","id":"20181113_Ujabb_sztar_osztotta_meg_mi_maradt_hamuva_lett_hazabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=426d00f5-9971-4fde-a42c-ffd7447f4091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb43feb3-e597-4bac-8a8d-5cf3a3acbd58","keywords":null,"link":"/elet/20181113_Ujabb_sztar_osztotta_meg_mi_maradt_hamuva_lett_hazabol","timestamp":"2018. november. 13. 20:07","title":"Újabb sztár osztotta meg, mi maradt hamuvá lett házából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"553c6736-9778-4722-94a1-cfafc0e1b907","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Már 85 pszichoaktív szer szerepel a tiltott anyagok listáján. ","shortLead":"Már 85 pszichoaktív szer szerepel a tiltott anyagok listáján. ","id":"20181114_Ujabb_11_anyagot_tettek_fel_a_dizajnerdrogok_listajara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=553c6736-9778-4722-94a1-cfafc0e1b907&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d575ae47-6e98-40b1-aea1-e5faff735357","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Ujabb_11_anyagot_tettek_fel_a_dizajnerdrogok_listajara","timestamp":"2018. november. 14. 07:32","title":"Újabb 11 anyagot tettek fel a dizájnerdrogok listájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3152966e-aa9d-4c2d-823e-58954076a283","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Majdnem egymillió magyar vallja magát nassolásfüggőnek, de összességében kevesebb cukrot fogyasztunk az európai átlagnál. Kérdés, megvesszük-e az édességeket jövőre is, ha 20 százalékkal emelkedik az ár.","shortLead":"Majdnem egymillió magyar vallja magát nassolásfüggőnek, de összességében kevesebb cukrot fogyasztunk az európai...","id":"20181115_Munkaerohiany_es_termekado_miatt_dragulhatnak_az_edessegek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3152966e-aa9d-4c2d-823e-58954076a283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e6ff860-44a9-4e08-b441-75e8cac4b500","keywords":null,"link":"/kkv/20181115_Munkaerohiany_es_termekado_miatt_dragulhatnak_az_edessegek","timestamp":"2018. november. 15. 09:58","title":"Munkaerőhiány és növekvő termékadó miatt drágulhatnak az édességek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0260768-e2c5-4869-87cf-8a16c37ff44f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az agyonvert kiskutyákat fel is gyújtotta. ","shortLead":"Az agyonvert kiskutyákat fel is gyújtotta. ","id":"20181114_Het_kolyokkutyat_vert_agyon_baltaval_egy_no_Zala_megyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0260768-e2c5-4869-87cf-8a16c37ff44f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ac8d564-8a33-4a67-bbef-0e1be77adb2f","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Het_kolyokkutyat_vert_agyon_baltaval_egy_no_Zala_megyeben","timestamp":"2018. november. 14. 11:18","title":"Hét kölyökkutyát vert agyon baltával egy nő Zala megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d189817b-b807-4c58-9051-dc35c3e5d088","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Rekordmértékű privatizációból akarja finanszírozni a költségvetést a populista kormány Rómában. 18 milliárd eurós állami vagyont akar pénzzé tenni a gondokkal küszködő olasz kabinet, hogy így válaszoljon Brüsszelnek arra a kérdésére, hogy mégiscsak miből kívánja fenntartani a büdzsé egyensúlyát.","shortLead":"Rekordmértékű privatizációból akarja finanszírozni a költségvetést a populista kormány Rómában. 18 milliárd eurós...","id":"20181115_Kar_volt_cipotorlese_hasznalni_Brusszel_levelet_Roma_most_taktikat_valtott_a_koltsegvetesi_vitaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d189817b-b807-4c58-9051-dc35c3e5d088&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35a9ba73-9170-4ccf-b8f3-97d2455bf657","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181115_Kar_volt_cipotorlese_hasznalni_Brusszel_levelet_Roma_most_taktikat_valtott_a_koltsegvetesi_vitaban","timestamp":"2018. november. 15. 11:21","title":"Kár volt cipőtörlése használni Brüsszel levelét, Róma most taktikát váltott a költségvetési vitában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2cf6314-d353-4b29-8c33-fd20ab395270","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Brüsszel jelenlegi bevándorláspárti többsége továbbra is ontja magából a migránspárti intézkedéseket és javaslatokat, legújabb elképesztő \"termékei\" a migránskártya és a migránsvízum – mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója sajtótájékoztatóján.","shortLead":"Brüsszel jelenlegi bevándorláspárti többsége továbbra is ontja magából a migránspárti intézkedéseket és javaslatokat...","id":"20181114_fidesz_menekultek_bankkartya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2cf6314-d353-4b29-8c33-fd20ab395270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3fed802-3c5d-4a3e-8078-e61496ec7802","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_fidesz_menekultek_bankkartya","timestamp":"2018. november. 14. 18:14","title":"Nem tud napirendre térni a menekülteknek kiosztott kártyák felett a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]