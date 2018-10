Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0e56c6da-6d00-4f72-84a3-ee7728bea466","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Egy orvosi szervezet és a Montreali Szépművészeti Múzeum is úgy gondolja, hogy a művészetterápia nem csak a lelki, de a testi egészségre is jó hatással van.","shortLead":"Egy orvosi szervezet és a Montreali Szépművészeti Múzeum is úgy gondolja, hogy a művészetterápia nem csak a lelki, de...","id":"20181024_A_homeopatia_mar_nem_meno_Montrealban_az_orvosok_muzeumlatogatast_irnak_fel_a_betegeknek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e56c6da-6d00-4f72-84a3-ee7728bea466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dc3e19e-8ab9-4abf-9afc-639a2ad164df","keywords":null,"link":"/elet/20181024_A_homeopatia_mar_nem_meno_Montrealban_az_orvosok_muzeumlatogatast_irnak_fel_a_betegeknek","timestamp":"2018. október. 24. 11:24","title":"A homeopátia már nem menő, Montrealban az orvosok múzeumlátogatást írnak fel a betegeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"644252b6-23f4-4689-8538-bffd6c91345f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felcsúti kisvasút megállóinak neve helyére a 2009-ben megszüntetett nyíregyházi kisvonat megállóinak neveit ragasztották, mivel a járművek onnan kerültek át Felcsútra, és akkor még utaztak is rajta.","shortLead":"A felcsúti kisvasút megállóinak neve helyére a 2009-ben megszüntetett nyíregyházi kisvonat megállóinak neveit...","id":"20181024_A_Ketfarku_megtrollkodta_a_felcsuti_kisvasutat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=644252b6-23f4-4689-8538-bffd6c91345f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0e21077-4211-42e1-838e-9b34abd9fd9a","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_A_Ketfarku_megtrollkodta_a_felcsuti_kisvasutat","timestamp":"2018. október. 24. 15:24","title":"\"Hátha lesznek újra utasok\" - megtrollkodta a felcsúti kisvasutat a Kétfarkú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e234bedc-b9a0-4b7a-94a5-2f5bb08dcae6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elfogadhatatlan összevegyíteni a jogállamisággal összefüggő európai uniós eljárások miatt indított vitákat a migrációs politika terén kialakult vitákkal – jelentette ki Manfred Weber, az Európai Parlament (EP) néppárti frakciójának vezetője a pártcsalád strasbourgi sajtótájékoztatóján, amikor a magyar kormány óriásplakátjairól kérdezték.","shortLead":"Elfogadhatatlan összevegyíteni a jogállamisággal összefüggő európai uniós eljárások miatt indított vitákat a migrációs...","id":"20181023_manfred_weber_orban_viktor_plakatkampany_guy_verhofstadt_migracios_politika_jogallamisag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e234bedc-b9a0-4b7a-94a5-2f5bb08dcae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dbc5392-d415-4e9c-a58b-3aeae76fa651","keywords":null,"link":"/vilag/20181023_manfred_weber_orban_viktor_plakatkampany_guy_verhofstadt_migracios_politika_jogallamisag","timestamp":"2018. október. 23. 20:37","title":"Weber: \"Tanácsosabb lenne, ha Orbán irányt változtatna\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9b962f6-08ea-4b8e-b064-99d95f7cc90e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Osztrák kutatók vizsgálataik során mikroműanyag-részecskékre bukkantak emberi ürülékmintákban. A tesztalanyok mindegyike fogyasztott olyan ételt, amelynek műanyagcsomagolása volt, vagy ivott műanyagpalackból. ","shortLead":"Osztrák kutatók vizsgálataik során mikroműanyag-részecskékre bukkantak emberi ürülékmintákban. A tesztalanyok...","id":"20181023_muanyag_mikromuanyag_szemcse_emberi_urulek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9b962f6-08ea-4b8e-b064-99d95f7cc90e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58e24da3-fdb9-495f-93d9-d70f96bde530","keywords":null,"link":"/tudomany/20181023_muanyag_mikromuanyag_szemcse_emberi_urulek","timestamp":"2018. október. 23. 16:33","title":"Először mutattak ki mikroműanyagot emberi ürülékben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fda1e59a-dc14-4dc8-a092-6274b2632211","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És ma még a fehér lovon feszítő generálisok kapják meg az obsitot. Az e heti HVG arról ír, hogyan áll össze a fideszes médiabirodalom, ki nyernek, és kik buknak a nagy összevonási hullámon. Andy Vajna nem lesz boldog. ","shortLead":"És ma még a fehér lovon feszítő generálisok kapják meg az obsitot. Az e heti HVG arról ír, hogyan áll össze a fideszes...","id":"20181024_Uj_tabornokok_erkeznek_a_fideszes_mediahadsereg_elere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fda1e59a-dc14-4dc8-a092-6274b2632211&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82a603f0-e020-4174-aee6-048b699c9a7a","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_Uj_tabornokok_erkeznek_a_fideszes_mediahadsereg_elere","timestamp":"2018. október. 24. 11:46","title":"Új tábornokok érkeznek a fideszes médiahadsereg élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbd58c8a-5f6c-45ea-8f06-2b03e5d5612c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jegyárat emel és béreket csökkent Pintér Béla, ha elveszik a tao-támogatást. Kérdés, hogy ez elég-e. ","shortLead":"Jegyárat emel és béreket csökkent Pintér Béla, ha elveszik a tao-támogatást. Kérdés, hogy ez elég-e. ","id":"20181024_Pinter_Bela_Meglatjuk_hogy_igy_tul_tudjuke_elni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbd58c8a-5f6c-45ea-8f06-2b03e5d5612c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6993c8d1-8524-4114-987d-b2020b882556","keywords":null,"link":"/kultura/20181024_Pinter_Bela_Meglatjuk_hogy_igy_tul_tudjuke_elni","timestamp":"2018. október. 24. 11:31","title":"Pintér Béla: \"Meglátjuk, hogy így túl tudjuk-e élni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de3821ad-dc15-4c6f-ad2b-c00871ecf18b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Október utolsó napjától bő egy héten át lehet licitálni Stephen Hawking személyes tárgyaira, melyek közül a legértékesebb a kézjegyével ellátott doktori disszertáció lehet.","shortLead":"Október utolsó napjától bő egy héten át lehet licitálni Stephen Hawking személyes tárgyaira, melyek közül...","id":"20181025_stephen_hawking_arveres_aukcio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de3821ad-dc15-4c6f-ad2b-c00871ecf18b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51821c21-4871-41f4-b263-8870ef3c0fd2","keywords":null,"link":"/tudomany/20181025_stephen_hawking_arveres_aukcio","timestamp":"2018. október. 25. 10:03","title":"Elárverezik Stephen Hawking 22 személyes tárgyát, köztük több ikonikus darabot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A pénz- és vagyongazdálkodást kifogásolják.","shortLead":"A pénz- és vagyongazdálkodást kifogásolják.","id":"20181025_Elegedetlen_az_onkormanyzatok_belso_ellenorzesevel_az_ASZ","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fc06a84-6826-4b86-8107-826d031d357f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181025_Elegedetlen_az_onkormanyzatok_belso_ellenorzesevel_az_ASZ","timestamp":"2018. október. 25. 09:52","title":"Elégedetlen az önkormányzatok belső ellenőrzésével az ÁSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]