[{"available":true,"c_guid":"f6c6e3e7-2b4c-43ff-971c-3e31411b7869","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Dénes Ferenc szerint rettenetes lemaradásunk volt a sportdiplomácia terén, de már nem kell magyarázkodnunk a külvilág előtt.","shortLead":"Dénes Ferenc szerint rettenetes lemaradásunk volt a sportdiplomácia terén, de már nem kell magyarázkodnunk a külvilág...","id":"20190103_A_sportkozgazdasz_szerint_a_kormany_nem_tett_le_az_olimpiarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6c6e3e7-2b4c-43ff-971c-3e31411b7869&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78f2990f-237c-4e1c-a1e5-7068ee0724a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190103_A_sportkozgazdasz_szerint_a_kormany_nem_tett_le_az_olimpiarol","timestamp":"2019. január. 03. 15:53","title":"A sportközgazdász szerint a kormány nem tett le az olimpiáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94bf32c7-06b7-4e66-b37f-50589aee8f7f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az internet népe nem győz magához térni a karácsonyi kajakóma és a hosszú szabadság után az első munkanapokban. Az \"azt sem tudom, milyen nap van ma\" megjegyzéstől kezdve a képernyőjéről ordító, \"a postafiók megtelt\" üzenetig, önnek is ismerősök lehetnek az alábbi szituációk.","shortLead":"Az internet népe nem győz magához térni a karácsonyi kajakóma és a hosszú szabadság után az első munkanapokban. Az \"azt...","id":"20190103_Megtelt_postafiok_es_a_ket_hete_otthagyott_rohadt_banan_az_asztalon__ilyen_erzes_elkezdeni_az_uj_evet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94bf32c7-06b7-4e66-b37f-50589aee8f7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99934412-f0b8-4fd6-bb70-5731a9ec7bd4","keywords":null,"link":"/elet/20190103_Megtelt_postafiok_es_a_ket_hete_otthagyott_rohadt_banan_az_asztalon__ilyen_erzes_elkezdeni_az_uj_evet","timestamp":"2019. január. 03. 11:37","title":"Megtelt postafiók és a két hete otthagyott rohadt banán az asztalon - ilyen érzés elkezdeni az új évet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f35aca9-e948-4ab7-ba96-c7a8d2f736fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mindenki Magyarországa Mozgalmat (MMM) még októberben jelentették be, de csak mostanra lett belőle valóság.","shortLead":"A Mindenki Magyarországa Mozgalmat (MMM) még októberben jelentették be, de csak mostanra lett belőle valóság.","id":"20190103_Ket_nap_alatt_2200an_csatlakoztak_MarkiZayek_mozgalmahoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f35aca9-e948-4ab7-ba96-c7a8d2f736fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7180d96f-4391-4230-bb94-43caabc617d8","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Ket_nap_alatt_2200an_csatlakoztak_MarkiZayek_mozgalmahoz","timestamp":"2019. január. 03. 18:44","title":"Két nap alatt 2200-an csatlakoztak Márki-Zayék mozgalmához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e234bedc-b9a0-4b7a-94a5-2f5bb08dcae6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Európai Néppárt parlamenti frakcióvezetője szerint a magyar miniszterelnök nehéz partner, mert több olyan ügye is van, amelyek felett nem tudnak szemet hunyni. Ilyen például a CEU elüldözése. ","shortLead":"Az Európai Néppárt parlamenti frakcióvezetője szerint a magyar miniszterelnök nehéz partner, mert több olyan ügye is...","id":"20190104_Manfred_Weber_Orban_hozott_nehany_dontest_amelyet_nem_tudunk_elfogadni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e234bedc-b9a0-4b7a-94a5-2f5bb08dcae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94fa4d7b-da58-44fc-945b-41cdd827a715","keywords":null,"link":"/vilag/20190104_Manfred_Weber_Orban_hozott_nehany_dontest_amelyet_nem_tudunk_elfogadni","timestamp":"2019. január. 04. 11:46","title":"Manfred Weber: Orbán hozott néhány döntést, amelyet nem tudunk elfogadni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b67bd9b3-8ea3-4c45-a585-a5d7b2965ebd","c_author":"Bedő Iván","category":"kkv","description":"Túlárazott töltés most, viharos lakógyűlések később – német példák és előrejelzések szerint az e-autók feltankolása nem ígérkezik egyszerűnek.","shortLead":"Túlárazott töltés most, viharos lakógyűlések később – német példák és előrejelzések szerint az e-autók feltankolása nem...","id":"20190102_Kiverhetik_a_biztositekot_az_eautok_toltes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b67bd9b3-8ea3-4c45-a585-a5d7b2965ebd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fc4d23a-8c4b-40cd-ba67-881ebea8ce9a","keywords":null,"link":"/kkv/20190102_Kiverhetik_a_biztositekot_az_eautok_toltes","timestamp":"2019. január. 02. 17:00","title":"Jönnek az e-autók és csúnyán kiverik a biztosítékot - mindenhol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d81c0139-dc67-4809-90a0-e96d29e851d7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Január közepétől eldobható helyett többszörhasználatos pohárban adják ki az elvitelre szánt kávét Bécsben. A kiürült ivóedényeket a rendszerben részt vevő üzletekben és kávéspohár-automatáknál lehet visszaadni. Egy év alatt egymillió eldobható pohártól szeretnék megkímélni a környezetet.","shortLead":"Január közepétől eldobható helyett többszörhasználatos pohárban adják ki az elvitelre szánt kávét Bécsben. A kiürült...","id":"20190103_Becs_eldobhato_kavespohar_automata_szemet_kornyezetvedelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d81c0139-dc67-4809-90a0-e96d29e851d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ddb923d-c694-49b3-bf32-8db5938914d5","keywords":null,"link":"/elet/20190103_Becs_eldobhato_kavespohar_automata_szemet_kornyezetvedelem","timestamp":"2019. január. 03. 15:48","title":"Harcot indít Bécs az eldobható kávéspoharak ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1a5d54b-4a66-424e-af1c-570cd106f84c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szakszervezetek, civilek és az ellenzéki pártok közös tüntetést szerveztek Szegeden csütörtökön délután 5 órára.","shortLead":"Szakszervezetek, civilek és az ellenzéki pártok közös tüntetést szerveztek Szegeden csütörtökön délután 5 órára.","id":"20190103_Szegeden_is_tuntetnek_a_tuloratorveny_ellen_csutortokon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1a5d54b-4a66-424e-af1c-570cd106f84c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e7c4c33-47b0-4d55-aad4-360fa7093548","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Szegeden_is_tuntetnek_a_tuloratorveny_ellen_csutortokon","timestamp":"2019. január. 03. 17:26","title":"Szegeden is tüntetnek a túlóratörvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"347bc03b-b500-451f-bc78-482d87c2334a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vidáman búcsúztatta az óévet a szappanopera stábja. ","shortLead":"Vidáman búcsúztatta az óévet a szappanopera stábja. ","id":"20190102_Baratok_kozt_szereplok_bakik_Instagram","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=347bc03b-b500-451f-bc78-482d87c2334a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a879e316-a297-43ab-bafa-24997c66dd86","keywords":null,"link":"/kultura/20190102_Baratok_kozt_szereplok_bakik_Instagram","timestamp":"2019. január. 02. 14:12","title":"\"Nem nekem van szükségem testmozgásra, Hókuszpók\" - így bakiztak a Barátok közt szereplői tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]