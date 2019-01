Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"db2a96cd-fecc-4081-bc2b-bba80aab0ce8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem szenvedett maradandó sérülést Viktorija Gyemcsenko orosz szánkós, aki a szánkó világkupa königssee-i futamán bukott hatalmasat, s miután beütötte a fejét, elvesztette az eszméletét. ","shortLead":"Nem szenvedett maradandó sérülést Viktorija Gyemcsenko orosz szánkós, aki a szánkó világkupa königssee-i futamán bukott...","id":"20190106_Sokkal_jobban_van_a_hatalmasat_bukott_orosz_szankos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db2a96cd-fecc-4081-bc2b-bba80aab0ce8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39c202fa-e945-4f16-8914-7762daade030","keywords":null,"link":"/sport/20190106_Sokkal_jobban_van_a_hatalmasat_bukott_orosz_szankos","timestamp":"2019. január. 06. 16:42","title":"Sokkal jobban van a hatalmasat bukott orosz szánkós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"318c4660-14f4-476a-a6f4-93886433e1ef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mire elindul az 5G-s hálózat, már wifis routerből is lesz olyan, ami ki tudja majd használni ezt a sebességet. A napokban mutatta be a fejlesztését a D-Link, ami 3 Gbps letöltési sebességet ígér.","shortLead":"Mire elindul az 5G-s hálózat, már wifis routerből is lesz olyan, ami ki tudja majd használni ezt a sebességet...","id":"20190107_dlink_router_5g_halozat_wifi_sim_kartya_ces_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=318c4660-14f4-476a-a6f4-93886433e1ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17d7152a-040e-46e4-986b-12eef1cdd23a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190107_dlink_router_5g_halozat_wifi_sim_kartya_ces_2019","timestamp":"2019. január. 07. 13:33","title":"5G-s sebességre kapcsolja az otthoni wifit a D-Link, és ehhez csak egy SIM-kártya kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyben az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) tett feljelentést. ","shortLead":"Az ügyben az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) tett feljelentést. ","id":"20190108_Hat_ev_bortont_kaptak_egy_cegcsoport_tagjai_mert_elcsaltak_770_millio_eus_penzt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5120ac64-ccfa-4135-bd65-17e6bde4d3e2","keywords":null,"link":"/itthon/20190108_Hat_ev_bortont_kaptak_egy_cegcsoport_tagjai_mert_elcsaltak_770_millio_eus_penzt","timestamp":"2019. január. 08. 09:14","title":"Hat év börtönt kaptak egy cégcsoport tagjai, mert elcsaltak 770 millió EU-s pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccae7913-16fc-4f1f-983f-bdfc88a17b59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre semmilyen hivatalos forrásból nem erősítették meg, de a megbízható információk közzétételéről ismert szivárogtatók már arról beszélnek, hogy a Galaxy S10 és S10+ készülékekben grafénalapú akkumulátor kerülhet.","shortLead":"Egyelőre semmilyen hivatalos forrásból nem erősítették meg, de a megbízható információk közzétételéről ismert...","id":"20190107_samsung_galaxy_s10_okostelefon_akkumulator_gyorstoltes_grafen_akkumulator","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ccae7913-16fc-4f1f-983f-bdfc88a17b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df0e0dfa-6184-4167-a9f9-d30df4633cd1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190107_samsung_galaxy_s10_okostelefon_akkumulator_gyorstoltes_grafen_akkumulator","timestamp":"2019. január. 07. 11:03","title":"Bombameglepetés lehet a Galaxy S10: komoly áttörést hozhat a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"379bb8ca-1609-479b-84b0-0e59759d6efb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új weboldal a frissítés szempontjából értékeli az androidos gyártókat, ami igen fontos egy olyan töredezett ökoszisztémában, mint amit ez a platform hozott létre.","shortLead":"Egy új weboldal a frissítés szempontjából értékeli az androidos gyártókat, ami igen fontos egy olyan töredezett...","id":"20190107_aosmark_androidos_gyartok_frissites_szoftververzio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=379bb8ca-1609-479b-84b0-0e59759d6efb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f8f4f81-72de-4fb6-8c89-95c08933e55a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190107_aosmark_androidos_gyartok_frissites_szoftververzio","timestamp":"2019. január. 07. 08:03","title":"Androidos? Erről a listáról kiderül, hogy jól járt-e a telefonjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"325a3eba-9fd7-4fc1-98fd-4bf9ae78396f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"De persze visszautasította az ajánlatot. ","shortLead":"De persze visszautasította az ajánlatot. ","id":"20190107_Korda_Gyorgy_szuletesnap_feleseg_hazassag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=325a3eba-9fd7-4fc1-98fd-4bf9ae78396f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfe9a7db-0218-4341-84b7-6583ad252d52","keywords":null,"link":"/elet/20190107_Korda_Gyorgy_szuletesnap_feleseg_hazassag","timestamp":"2019. január. 07. 09:26","title":"Korda György: Egy nő 850 millió forintot kínált, hogy elvegyem feleségül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b06b9264-8ab2-48dd-9d32-49972ee93a1f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A két rapper nyár óta nem koncertezik együtt, Curtis most jutott el oda, hogy elismerje: segítségre van szüksége.","shortLead":"A két rapper nyár óta nem koncertezik együtt, Curtis most jutott el oda, hogy elismerje: segítségre van szüksége.","id":"20190107_majka_curtis_elvono_uzenet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b06b9264-8ab2-48dd-9d32-49972ee93a1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c60d7f2-a8dc-446e-aa42-a4b94091a354","keywords":null,"link":"/elet/20190107_majka_curtis_elvono_uzenet","timestamp":"2019. január. 07. 15:03","title":"Majka válaszolt Curtisnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ba18435-2048-418d-9193-8b21b61d3055","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A fiatal elbarikádozta magát a bangkoki nemzetközi repülőtér egyik szállodájában.","shortLead":"A fiatal elbarikádozta magát a bangkoki nemzetközi repülőtér egyik szállodájában.","id":"20190107_thaifold_szaud_arabia_fiatal_no_csalad_menekules_repuloter_bangkok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ba18435-2048-418d-9193-8b21b61d3055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28223bc3-7f94-4643-8ecb-bb28e26fb31f","keywords":null,"link":"/vilag/20190107_thaifold_szaud_arabia_fiatal_no_csalad_menekules_repuloter_bangkok","timestamp":"2019. január. 07. 14:11","title":"Nem toloncolja ki Thaiföld a családja elől menekülő szaúdi lányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]