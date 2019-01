Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"096dd871-3848-4190-bc3d-05e3458c65db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pénzügyőrök több mint 75 kilogramm marihuánagyanús anyagot találtak egy személyautóban Röszkén egy autó dupla alvázában.

","shortLead":"A pénzügyőrök több mint 75 kilogramm marihuánagyanús anyagot találtak egy személyautóban Röszkén egy autó dupla...","id":"20190110_151_millios_drogfogas_roszken","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=096dd871-3848-4190-bc3d-05e3458c65db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e81b251-48df-43ce-830b-3ee8a1e85c2c","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_151_millios_drogfogas_roszken","timestamp":"2019. január. 10. 05:29","title":"151 milliós drogfogás Röszkén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7967adb-72ef-4a0b-a959-82112cb42661","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Buckingham-palota őrsége Queent játszott.","shortLead":"A Buckingham-palota őrsége Queent játszott.","id":"20190109_Szinte_halljuk_ahogy_Freddie_Mercury_hangosan_felnevet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7967adb-72ef-4a0b-a959-82112cb42661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fbd2a8d-ddfb-419c-8f06-e1971f860b90","keywords":null,"link":"/elet/20190109_Szinte_halljuk_ahogy_Freddie_Mercury_hangosan_felnevet","timestamp":"2019. január. 09. 09:06","title":"Szinte halljuk, ahogy Freddie Mercury hangosan felnevet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca9479ba-999e-4a94-83a8-f01c231d66b3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Papok, apácák és svájci gárdisták is futásnak erednek.","shortLead":"Papok, apácák és svájci gárdisták is futásnak erednek.","id":"20190110_Sajat_atletikacsapatot_alapit_a_Vatikan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca9479ba-999e-4a94-83a8-f01c231d66b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7f9e385-feac-476d-a77a-32c0ef91a1e6","keywords":null,"link":"/vilag/20190110_Sajat_atletikacsapatot_alapit_a_Vatikan","timestamp":"2019. január. 10. 16:29","title":"Saját atlétikacsapatot alapít a Vatikán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c94f625-2e35-4364-8936-305e1cac83ad","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Spar Magyarország, a Tescóhoz hasonlóan, nem kívánja alkalmazni áruházaiban a 400 órás túlórakeretet.","shortLead":"A Spar Magyarország, a Tescóhoz hasonlóan, nem kívánja alkalmazni áruházaiban a 400 órás túlórakeretet.","id":"20190110_spar_tulora_tulorakeret_400_ora_kereskedelem_szakszervezet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c94f625-2e35-4364-8936-305e1cac83ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e45b606f-8da8-47f0-94ee-4bcfd2f7735e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190110_spar_tulora_tulorakeret_400_ora_kereskedelem_szakszervezet","timestamp":"2019. január. 10. 06:45","title":"A Spar sem vezeti be a 400 túlórát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7d1bd92-7886-4d85-9a8e-d11a7ee6d003","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A buszvezető megsérült, az autós elhajtott a helyszínről.","shortLead":"A buszvezető megsérült, az autós elhajtott a helyszínről.","id":"20190108_Ralottek_egy_pozsonyi_buszsoforre_egy_szemelyautobol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7d1bd92-7886-4d85-9a8e-d11a7ee6d003&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e177dd8f-fb6e-44c9-be78-4579d8d113ec","keywords":null,"link":"/vilag/20190108_Ralottek_egy_pozsonyi_buszsoforre_egy_szemelyautobol","timestamp":"2019. január. 08. 18:38","title":"Rálőttek egy pozsonyi buszsofőrre egy személyautóból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62d705fb-b84c-4432-9bb3-2957ae9d071b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Társát még körözik.","shortLead":"Társát még körözik.","id":"20190108_Vadat_emeltek_a_chemnitzi_gyilkossag_szir_elkovetoje_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62d705fb-b84c-4432-9bb3-2957ae9d071b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbd3d19c-6236-4995-97ff-2e05131ce84b","keywords":null,"link":"/vilag/20190108_Vadat_emeltek_a_chemnitzi_gyilkossag_szir_elkovetoje_ellen","timestamp":"2019. január. 08. 21:35","title":"Vádat emeltek a chemnitzi gyilkosság szír elkövetője ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c58cb15-f5e1-4b5c-a29e-5092b82f5c90","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A víztisztaságért küzdő civil szervezet kapta Share jótékony sör adományát.","shortLead":"A víztisztaságért küzdő civil szervezet kapta Share jótékony sör adományát.","id":"20190110_Saros_sorrel_a_tiszta_vizert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c58cb15-f5e1-4b5c-a29e-5092b82f5c90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51cae506-8da0-4927-a6e3-b60be410916b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190110_Saros_sorrel_a_tiszta_vizert","timestamp":"2019. január. 10. 16:31","title":"Sáros sörrel a tiszta vízért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdc38453-ec6e-422d-8d7b-f18039edfecc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az épületnek már tavaly el kellett volna készülnie, de várhatóan csak július végén lesz kész.","shortLead":"Az épületnek már tavaly el kellett volna készülnie, de várhatóan csak július végén lesz kész.","id":"20190108_Tovabb_huzodik_es_tobbe_is_kerul_majd_a_Csiky_Gergely_szinhaz_felujitasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cdc38453-ec6e-422d-8d7b-f18039edfecc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e23d579-58f7-4665-8cf3-aee3faf12478","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190108_Tovabb_huzodik_es_tobbe_is_kerul_majd_a_Csiky_Gergely_szinhaz_felujitasa","timestamp":"2019. január. 08. 17:52","title":"Tovább húzódik és többe is kerül majd a Csiky Gergely Színház felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]