[{"available":true,"c_guid":"06a9a00f-9bcb-4b9e-964d-8fb330fdba11","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tilosban parkoló személyautóknak csak a színe tér el egymástól, a gyártó és a kategória ugyanaz.","shortLead":"A tilosban parkoló személyautóknak csak a színe tér el egymástól, a gyártó és a kategória ugyanaz.","id":"20190129_a_nap_fotoja_fekete_es_feher_bmw_divatterepjarok_parosban_tilos_budapesti_parkolasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06a9a00f-9bcb-4b9e-964d-8fb330fdba11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52fd74af-56db-432f-b84e-d840e79abede","keywords":null,"link":"/cegauto/20190129_a_nap_fotoja_fekete_es_feher_bmw_divatterepjarok_parosban_tilos_budapesti_parkolasa","timestamp":"2019. január. 29. 06:41","title":"A nap fotója: fekete és fehér BMW divatterepjárók párosban tilos budapesti parkolása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3025f864-0f6b-4ef5-92d2-06daf2cf4757","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kiberbiztonsági kutatóként dolgozó Denis Selianin nemrég szúrta ki azt a hibát, ami egy hálózati chipet irányító firmware-ben található meg, és amit kihasználva a hackerek észrevétlenül juthatnak be az eszközeinkbe.","shortLead":"A kiberbiztonsági kutatóként dolgozó Denis Selianin nemrég szúrta ki azt a hibát, ami egy hálózati chipet irányító...","id":"20190128_wifi_firmware_bug_hiba_biztonsagi_res_marvell_avastar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3025f864-0f6b-4ef5-92d2-06daf2cf4757&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d956b56-3297-4524-9673-514650aaf4b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190128_wifi_firmware_bug_hiba_biztonsagi_res_marvell_avastar","timestamp":"2019. január. 28. 08:03","title":"Súlyos hiba: internet sem kell hozzá, úgy fertőzhetnek vírussal a hackerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a979e8e3-28ae-4c3b-ab65-8116185896d4","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"Aki azt állítja, hogy 2019-ben a színházak biztonságban vannak, az vagy nem érti a rendszert, vagy nem akarja érteni – mondja Zsedényi Balázs, az Átrium produkciós menedzsere. A tao kivezetése miatt kénytelenek meghúzni a vészharangot, a színház működésének a napjai meg vannak számlálva. Sorozatunkban a magánszínházak kilátásait vesszük sorra a tao utáni világban. ","shortLead":"Aki azt állítja, hogy 2019-ben a színházak biztonságban vannak, az vagy nem érti a rendszert, vagy nem akarja érteni –...","id":"20190128_Maganszinhazak_a_tao_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a979e8e3-28ae-4c3b-ab65-8116185896d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7377eafc-9a08-46c2-be47-586e266a0633","keywords":null,"link":"/kultura/20190128_Maganszinhazak_a_tao_utan","timestamp":"2019. január. 28. 11:06","title":"„Ott tartunk, hogy az Átrium tényleg bezárhat”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68a70008-b198-4bb2-b5a1-118769e03e13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"John Domokos a brit Guardian videós újságírója, apja, János a kommunista Magyarországról vándorolt ki a hetvenes években Angliába, majd hazatért. Ma Orbánt támogatja. A fia nem. Közösen járták be Magyarországot, hogy lássák, mi a helyzet, és hogy ütköztessék véleményüket.","shortLead":"John Domokos a brit Guardian videós újságírója, apja, János a kommunista Magyarországról vándorolt ki a hetvenes...","id":"20190128_Orban_fel__bejarta_Magyarorszagot_a_Guardian_magyar_ujsagiroja_es_Orbantamogato_apja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68a70008-b198-4bb2-b5a1-118769e03e13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd6f2c38-f23f-4548-a00f-36435aa6ac00","keywords":null,"link":"/itthon/20190128_Orban_fel__bejarta_Magyarorszagot_a_Guardian_magyar_ujsagiroja_es_Orbantamogato_apja","timestamp":"2019. január. 28. 14:02","title":"„Orbán fél” – bejárta Magyarországot a Guardian magyar újságírója és Orbán-támogató apja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b13c5a8-154e-4279-b645-f5b405c0a9bb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A régi ötszázasok október végéig maradnak.","shortLead":"A régi ötszázasok október végéig maradnak.","id":"20190128_uj_otszazas_bankjegy_500_forint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b13c5a8-154e-4279-b645-f5b405c0a9bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f024e1ef-dab3-439f-8b1c-9f752832aae5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190128_uj_otszazas_bankjegy_500_forint","timestamp":"2019. január. 28. 13:36","title":"Péntektől már az új ötszázassal fizethetünk – íme, így fog kinézni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23398bcd-cbfd-47aa-b3b5-e0764e7d9c94","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állat vasárnap szökött el az állatkertből, azóta keresik. ","shortLead":"Az állat vasárnap szökött el az állatkertből, azóta keresik. ","id":"20190128_Elszokott_egy_voros_macskamedve_a_belfasti_allatkertbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23398bcd-cbfd-47aa-b3b5-e0764e7d9c94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ca9b050-f4e2-40f4-9963-f6422e3116bc","keywords":null,"link":"/elet/20190128_Elszokott_egy_voros_macskamedve_a_belfasti_allatkertbol","timestamp":"2019. január. 28. 09:13","title":"Elszökött egy vörös macskamedve a belfasti állatkertből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43b557d5-a12e-4b78-8e84-6db0e27cedab","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Volkswagen bejelentette, csökkenti dolgozóinak létszámát, és bizonyos modellek esetében a műszakok számát is szlovákiai gyárában.","shortLead":"A Volkswagen bejelentette, csökkenti dolgozóinak létszámát, és bizonyos modellek esetében a műszakok számát is...","id":"20190129_Kirugta_azt_az_500_munkast_a_szlovak_Volkswagen_akiket_ket_eve_a_gyori_Auditol_kolcsonoztek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43b557d5-a12e-4b78-8e84-6db0e27cedab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6cd0a2e-c9e2-404d-8e5e-48296f8653d6","keywords":null,"link":"/kkv/20190129_Kirugta_azt_az_500_munkast_a_szlovak_Volkswagen_akiket_ket_eve_a_gyori_Auditol_kolcsonoztek","timestamp":"2019. január. 29. 18:12","title":"Kirúgta azt az 500 munkást a szlovák Volkswagen, akiket két éve a győri Auditól kölcsönöztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be80fac3-1cd1-485f-8ead-077213bb8c4a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Öt embert vett őrizetbe a rendőrség a Brazília Minas Gerais államában történt gátszakadás ügyében – derült ki sajtójelentésekből kedden. ","shortLead":"Öt embert vett őrizetbe a rendőrség a Brazília Minas Gerais államában történt gátszakadás ügyében – derült ki...","id":"20190129_Brazil_gatszakadas_ot_embert_orizetbe_vettek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be80fac3-1cd1-485f-8ead-077213bb8c4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54566651-8665-4378-b5d2-e08e4227471e","keywords":null,"link":"/vilag/20190129_Brazil_gatszakadas_ot_embert_orizetbe_vettek","timestamp":"2019. január. 29. 16:02","title":"Brazil gátszakadás: öt embert őrizetbe vettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]