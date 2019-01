Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a7186e5a-95a7-4416-84b0-9b3d0a7e06f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csizi Péter kikapott április 8-án, a szociálpolitikus végzettségű politikus ma bruttó négymillió forintot keres állami cégek vezetőjeként.","shortLead":"Csizi Péter kikapott április 8-án, a szociálpolitikus végzettségű politikus ma bruttó négymillió forintot keres állami...","id":"20190129_Ujabb_vesztes_kepviselojeloltjenek_talalt_helyet_a_Fidesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7186e5a-95a7-4416-84b0-9b3d0a7e06f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46e9851f-8e38-44b9-bd03-42d95b7ff30e","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_Ujabb_vesztes_kepviselojeloltjenek_talalt_helyet_a_Fidesz","timestamp":"2019. január. 29. 14:08","title":"Újabb vesztes képviselőjelöltjének talált helyet a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a47bf16-5c15-49af-aa42-13109423f3e0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Húsz percbe sem telt elfogni a férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy megölte a főbérlőjét az István utcában.","shortLead":"Húsz percbe sem telt elfogni a férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy megölte a főbérlőjét az István utcában.","id":"20190129_Elfogtak_a_ferfit_aki_megolte_a_foberlojet_majd_felgyujtotta_a_lakast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a47bf16-5c15-49af-aa42-13109423f3e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d88c121-9aca-48dc-86e0-3bb573d667e0","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_Elfogtak_a_ferfit_aki_megolte_a_foberlojet_majd_felgyujtotta_a_lakast","timestamp":"2019. január. 29. 08:47","title":"Elfogták a férfit, aki megölte a főbérlőjét, majd felgyújtotta a lakást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23115051-f4fc-4308-8046-cb3d5654b37d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A román sajtó szerint Magyarországon bujkálhat Olosz Gergely, de a külügy egyelőre nem tud erről. ","shortLead":"A román sajtó szerint Magyarországon bujkálhat Olosz Gergely, de a külügy egyelőre nem tud erről. ","id":"20190129_A_kulugy_nem_tud_arrol_hogy_Budapesten_lenne_az_elitelt_es_elmenekult_volt_RMDSZes_politikus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23115051-f4fc-4308-8046-cb3d5654b37d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de5c85f3-3a87-4842-a75c-446826fdbf4c","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_A_kulugy_nem_tud_arrol_hogy_Budapesten_lenne_az_elitelt_es_elmenekult_volt_RMDSZes_politikus","timestamp":"2019. január. 29. 16:15","title":"A külügy nem tud arról, hogy Budapesten lenne az elítélt és elmenekült volt RMDSZ-es politikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb35c853-e8b7-4379-8e46-07e0d973d228","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalább hárman életüket vesztették, és 172-en megsérültek. A tornádó helyi idő szerint vasárnap este csapott le a karibi szigetországra.","shortLead":"Legalább hárman életüket vesztették, és 172-en megsérültek. A tornádó helyi idő szerint vasárnap este csapott le...","id":"20190128_gyilkos_tornado_soport_at_kuban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb35c853-e8b7-4379-8e46-07e0d973d228&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"493b7b35-e365-4ce9-8c84-5b320c724568","keywords":null,"link":"/vilag/20190128_gyilkos_tornado_soport_at_kuban","timestamp":"2019. január. 28. 11:48","title":"Gyilkos tornádó söpört át Kubán – fotók, videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0958e4c3-a384-4456-b55e-eab8800df9e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap hajnalban támadott meg két nőt is a 30 éves férfi. ","shortLead":"Vasárnap hajnalban támadott meg két nőt is a 30 éves férfi. ","id":"20190128_Ket_not_is_megprobalt_megeroszakolni_egy_ferfi_Miskolcon_a_hetvegen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0958e4c3-a384-4456-b55e-eab8800df9e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55fb5181-4cf0-4a76-8b34-c9a1c13c6181","keywords":null,"link":"/itthon/20190128_Ket_not_is_megprobalt_megeroszakolni_egy_ferfi_Miskolcon_a_hetvegen","timestamp":"2019. január. 28. 13:05","title":"Két nőt is megpróbált megerőszakolni egy férfi Miskolcon a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af87813c-6b50-4a3d-b892-54861355505b","c_author":"-gy-","category":"elet","description":"Nemigen fordult még elő, hogy a magyar gasztronómiát, a hazai séfeket, alapanyagokat ugyanabban az időpontban a világ három nagyvárosában is megismerhetik a szakemberek és az érdeklődő gasztronauták. Ezekben a napokban ott vagyunk Lyonban, Madridban és Tokióban is a legrangosabb szakmai eseményeken. ","shortLead":"Nemigen fordult még elő, hogy a magyar gasztronómiát, a hazai séfeket, alapanyagokat ugyanabban az időpontban a világ...","id":"20190128_Magyarok_a_gasztrovilagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af87813c-6b50-4a3d-b892-54861355505b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b919712d-72b3-4fec-b2b4-645c6e7101c8","keywords":null,"link":"/elet/20190128_Magyarok_a_gasztrovilagban","timestamp":"2019. január. 28. 18:54","title":"Magyarok a gasztrovilágban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af2b13a7-aac9-4af5-b5a7-39035736c03a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A teljes ellenzéki együttműködés megtámadása Puzsér Róbert kampánystábja szerint, ahogyan az MSZP-s jelölt beszél róluk.","shortLead":"A teljes ellenzéki együttműködés megtámadása Puzsér Róbert kampánystábja szerint, ahogyan az MSZP-s jelölt beszél róluk.","id":"20190129_Puzserek_arra_kerik_az_MSZPt_leptesse_vissza_Horvath_Csabat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af2b13a7-aac9-4af5-b5a7-39035736c03a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13b327f4-2be7-4bbd-8112-ae00db276377","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_Puzserek_arra_kerik_az_MSZPt_leptesse_vissza_Horvath_Csabat","timestamp":"2019. január. 29. 08:59","title":"Puzsérék arra kérik az MSZP-t, léptessék vissza Horváth Csabát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d32581a5-233e-4695-a0a7-5211f56ad7d2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Legfeljebb egy évet kaphat, ha bűnösnek találják.","shortLead":"Legfeljebb egy évet kaphat, ha bűnösnek találják.","id":"20190128_Verona_bortonbe_mehet_az_orvos_aki_nem_vizsgalta_meg_a_buszsofort_pedig_tudott_rola_hogy_alvaszavaros","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d32581a5-233e-4695-a0a7-5211f56ad7d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cf40c8e-f269-4bf3-bfa4-c48cf5abd950","keywords":null,"link":"/cegauto/20190128_Verona_bortonbe_mehet_az_orvos_aki_nem_vizsgalta_meg_a_buszsofort_pedig_tudott_rola_hogy_alvaszavaros","timestamp":"2019. január. 28. 14:18","title":"Verona: börtönbe mehet az orvos, aki nem vizsgálta meg a buszsofőrt, pedig tudott róla, hogy alvászavaros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]