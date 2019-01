Újabb fotók kerültek elő a Samsung február 20-án érkező új csúcsmobiljairól, eközben pedig egy plusz érdekesség is kiderült az S10+-ról.

Lassan már nem lesz olyan részlete a Samsung hamarosan érkező új csúcsmobiljainak, ami ne szivárgott volna ki. A dél-koreai cég február 20-án mutatja majd be a többféle változatban érkező Galaxy S10-et, de már most tudni, hogy mekkorák lesznek a kijelzők, láthattunk fotót az S10-ről, és a teljesítménye mellett az is kiderült, hogy mennyibe fog kerülni. (Sokba, nagyon sokba.)

Ezúttal az AllAboutSamsung nevű német oldal közölt fotókat a hamarosan érkező S10 és S10+ készülékekről, amelynek így az előlapját és a hátoldalát is megnézhetjük. Bár túl sok újdonság nem derült ki (köszönhetően a fentebb említett eddigi szivárogtatásoknak), most meglehetősen jó minőségben láthatjuk az egy kameralyukkal ellátott S10-et, valamint a dupla előlapi kamerás S10+-t. Emellett úgy tűnik, frissítették a rendszer kinézetét is.

© AllAboutSamsung

© AllAboutSamsung

A felvételek alapján úgy tűnik, egy pici káva azért marad a kijelző körül, az aljára USB-C-t tettek, és van benne 3,5mm-es jack-csatlakozó is.

© AllAboutSamsung

Eközben a megbízható információiról ismert szivárogtató Ice universe a Twitteren írt arról, hogy a Galaxy S10+ egy 4100 mAh-s akkumulátorral érkezhet, a készülék vastagsága (vagy inkább vékonysága) pedig 7,8 mm lesz.

Ezen a téren egyébként a legizgalmasabb pletyka továbbra is az, hogy milyen akkumulátorral érkezik majd az új csúcsmobil. Állítólag olyannal, amire még nem volt példa.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.