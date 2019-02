Hónapokig tartott a bevezetése, most megérkezett: a világ több pontján már működik, hogy a Messengerben írt üzeneteket küldés után is törölhessék a felhasználók. A funkciót, ahogy az lenni szokott, fokozatosan vezetik be.

Valószínűleg egy Facebook-funkció elkészítését sem előzte meg akkora várakozás, mint azt, amelyik lehetővé teszi, hogy az elküldött üzeneteket utólag is törölni lehessen. A várakozásnak azonban vége, a Facebook csapata kedden hivatalosan élesítette a sokak szerint életmentő újdonságot, amely több helyzetben is hasznos lehet: jó szolgálatot tehet akkor is, ha valaki rossz címzettnek küldött valamit, és akkor is, ha a szöveg ugyan a megfelelő partnernél landolt, de elütések/rossz információk szerepelnek benne.

© Facebook

A funkciók megjelenése egy tavaly áprilisi botrányhoz köthető, amikor a Facebookot érintő adatszivárgás ügyek során egy újságíró arra lett figyelmes, hogy a Facebook felsővezetőitől, köztük Mark Zuckerbergtől érkezett válaszok közül több is eltűnt a fiókjából. Akkor derült csak fény arra, hogy a Facebook belső köreihez tartozók utólag is törölni tudják az elküldött üzeneteket. A felhasználók ezután egy emberként kezdték követelni a funkció bevezetését, ám még hónapokkal a botrány kipattanása után sem kapcsolták be.

Ennek értünk most tehát a végéhez, ugyanis kedden világszerte élesítették a mobilos újdonságot. Az elküldött üzenetek törléséhez előbb az adott szövegre kell nyomni, majd az újonnan megjelenő ablakban a felkínált lehetőségek közül választani. Itt dönthetünk úgy is, hogy csak a saját szemünk elől tüntetjük el a beírtakat, vagy az üzenetben résztvevő többi partner elől is. És igen: a funkció csoportos beszélgetéseknél is működik, és természetesen androidos és iOS-rendszerű készülékekkel is használható.

Fontos tudni, hogy a funkciót a küldést követő 10 percen belül lehet csak használni – az időtartam lejárta után a beírt szöveg tehát örökre megmarad.

Az újdonságot szokás szerint nem egyszerre vezeti be a Facebook, folyamatosan kapcsolják be a felhasználóknál. Ha tehát még nem látszódik, ne aggódjon, előbb-utóbb az ön készülékére is megérkezik.

