[{"available":true,"c_guid":"b4c15340-b21b-47b5-9f4c-6a4cf6720f1d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hosszabb távon nem valószínű, hogy fennmarad az olaszok kompakt autója, vélhetően a mostani SUV-őrület elsöpri ezt is. ","shortLead":"Hosszabb távon nem valószínű, hogy fennmarad az olaszok kompakt autója, vélhetően a mostani SUV-őrület elsöpri ezt is. ","id":"20190206_Kikerultek_a_2019es_Alfa_Romeo_Giulietta_kepei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4c15340-b21b-47b5-9f4c-6a4cf6720f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40e2914a-4184-4bce-9c9a-1ba6ac2a89a2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190206_Kikerultek_a_2019es_Alfa_Romeo_Giulietta_kepei","timestamp":"2019. február. 06. 16:10","title":"Fotók: még utoljára itt a megszépült Alfa Romeo Giulietta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c491a98-e4fb-4776-b5c1-168f072734cc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A napokban több információ is napvilágot látott arról, milyenek is lesznek a Huawei hamarosan érkező P30, P30 Pro és P30 Lite készülékei. A paramétereik mellett már képen is látni őket.","shortLead":"A napokban több információ is napvilágot látott arról, milyenek is lesznek a Huawei hamarosan érkező P30, P30 Pro és...","id":"20190206_huawei_p30_huawei_p30_pro_huawei_p30_lite_kiszivargott_informacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c491a98-e4fb-4776-b5c1-168f072734cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"922a9f60-5756-4801-833d-ca62279ab3f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190206_huawei_p30_huawei_p30_pro_huawei_p30_lite_kiszivargott_informacio","timestamp":"2019. február. 06. 17:03","title":"Kiszivárogtak a funkciók: mutatjuk, mit tudnak majd a Huawei új telefonjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"701ac6ab-5047-4272-8a1b-3dec23426b46","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Csökkent a munkaerőpiaci stabilitási index értéke.","shortLead":"Csökkent a munkaerőpiaci stabilitási index értéke.","id":"20190206_Ot_magyarbol_negy_azt_gondolja_megmarad_az_allasa_2023_vegeig","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=701ac6ab-5047-4272-8a1b-3dec23426b46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f97ec011-3880-40bb-b660-fd3c94fcdf98","keywords":null,"link":"/kkv/20190206_Ot_magyarbol_negy_azt_gondolja_megmarad_az_allasa_2023_vegeig","timestamp":"2019. február. 06. 11:40","title":"Öt magyarból négy azt gondolja, megmarad az állása 2023 végéig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6281310-424f-4dcd-9e01-0d48e385b14d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hét elején tapasztalt tömeges rosszullétekkel összefüggésben felfüggesztették Lábatlanban az oktatási és nevelési intézményekbe ételt szállító cég működését – közölte a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal csütörtökön az MTI-vel.","shortLead":"A hét elején tapasztalt tömeges rosszullétekkel összefüggésben felfüggesztették Lábatlanban az oktatási és nevelési...","id":"20190207_A_tomeges_rosszullet_utan_felfuggesztettek_a_labatlani_kozetkeztetest_vegzo_ceget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6281310-424f-4dcd-9e01-0d48e385b14d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c0a98fe-b04d-4137-b9ed-11a0099a42bc","keywords":null,"link":"/itthon/20190207_A_tomeges_rosszullet_utan_felfuggesztettek_a_labatlani_kozetkeztetest_vegzo_ceget","timestamp":"2019. február. 07. 11:44","title":"A tömeges rosszullét után felfüggesztették a lábatlani közétkeztetést végző céget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"799e72cd-dbc2-4331-93fa-11a01cb582e9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Miniszterelnökség helyettes államtitkára hosszú levélben részletezte, hogy milyen szörnyűek az állapotok a budapesti reptéren, miközben ez a kontinens egyik legjövedelmezőbb reptere. ","shortLead":"A Miniszterelnökség helyettes államtitkára hosszú levélben részletezte, hogy milyen szörnyűek az állapotok a budapesti...","id":"20190207_Badogvaros_karam_kosz__kiborult_a_ferihegyi_allapotoktol_a_helyettes_allamtitkar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=799e72cd-dbc2-4331-93fa-11a01cb582e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dffccea0-3540-4127-be39-109dd797ab83","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190207_Badogvaros_karam_kosz__kiborult_a_ferihegyi_allapotoktol_a_helyettes_allamtitkar","timestamp":"2019. február. 07. 16:35","title":"Bádogváros, karám, kosz – kiborult a ferihegyi állapotoktól a helyettes államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29d70b20-ce51-42ea-837c-f06a0bfae461","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kép nem olyan rossz, hiszen Magyarország esetében javított az Európai Bizottság a növekedési előrejelzésen, miközben az EU egészében lassulást vár.","shortLead":"A kép nem olyan rossz, hiszen Magyarország esetében javított az Európai Bizottság a növekedési előrejelzésen, miközben...","id":"20190207_A_gyors_magyar_novekedes_veget_josolja_Brusszel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29d70b20-ce51-42ea-837c-f06a0bfae461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc00232b-12ce-448e-976f-9f69e2a33935","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190207_A_gyors_magyar_novekedes_veget_josolja_Brusszel","timestamp":"2019. február. 07. 11:41","title":"A gyors magyar növekedés végét jósolja Brüsszel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a0c4ad2-1237-4311-849d-40ac5732b73a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Plusz és mínusz ötven fokban is kiválóan teljesít, és akár luxuskivitelben is lehet rendelni. ","shortLead":"Plusz és mínusz ötven fokban is kiválóan teljesít, és akár luxuskivitelben is lehet rendelni. ","id":"20190207_gaz_lanctalpas_keteltu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a0c4ad2-1237-4311-849d-40ac5732b73a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97534637-027a-484e-a4ce-a20cde802c4d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190207_gaz_lanctalpas_keteltu","timestamp":"2019. február. 07. 19:22","title":"Igazi orosz különlegesség a lánctalpas csónak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ff9dccc-efe8-4b29-bd0b-43f5e3cbbd17","c_author":"Pálmai Erika","category":"gazdasag","description":"Halált előidéző gondatlan közveszély okozás miatt rendelt el nyomozást a nyergesújfalui azbesztgyár ügyében a rendőrség - értesült a hvg.hu. Szerdán egy másik ügyben, egy azbesztmérgezésben elhunyt férfi perében pedig a Kúria hatályon kívül helyzete a bírósági ítéletet és új eljárást kezdeményezett. ","shortLead":"Halált előidéző gondatlan közveszély okozás miatt rendelt el nyomozást a nyergesújfalui azbesztgyár ügyében a rendőrség...","id":"20190206_Kuria_az_allam_felel_az_azbesztmergezesert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ff9dccc-efe8-4b29-bd0b-43f5e3cbbd17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38a84834-da83-465c-b25c-52bd2ca085a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190206_Kuria_az_allam_felel_az_azbesztmergezesert","timestamp":"2019. február. 06. 20:00","title":"Nyomozás indult a nyergesújfalui azbeszt-halálesetek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]