A Largan Precision évek óta az Apple egy fő beszállítójának számít, amely a kameramodulokat adja az iPhone-okhoz. Az idén érkező iPhone-ok kapcsán most ők "szólták el" magukat.

Mielőtt az Apple 2017-ben bemutatta volna az iPhone X-et, óriási várakozás előzte meg a készüléket, hiszen ez volt a jubileumi iPhone, amelynél mindenki nagy durranásra számított. Aztán kiderült, a mobilnak a szenzorsziget, valamint az arcfelismerő funkció volt a legnagyobb újdonsága, ami miatt sokan azzal kritizálták Tim Cookékat, hogy az elmúlt 10 év legunalmasabb készülékét hozták össze.

Ezek alapján már számítani lehetett arra is, hogy a 2018-ban érkező iPhone-okat sem vértezik fel olyan dolgokkal, amelyek áttörést jelenthetnek a mobilipar számára. A processzorok gyorsabbak lettek, a kamera talán kifinomultabb, mindezt viszont ellensúlyozta, hogy mennyire elszálltak az árak. Meg is látszott mindez a bevételek alakulásán, ami végül oda vezetett, hogy rájöttek, csökkenteni kell az árakat.

Mindezek miatt a világ szeme most már az iPhone 11-en van, amit 2019 őszén mutat majd be az Apple. Ez ismét egy olyan év, amikor az új mobil valamilyen izgalmas újítást kaphat, és a legfrissebb pletykák szerint úgy tűnik, kap is.

© YouTube/ConceptsiPhone

A BGR beszámolója szerint dizájn tekintetében túl nagy változásra nem kell készülni: kisebb lesz a notch és újragondolják a hátlapi optikák elrendezését. Előbbi azért nem túl nagy változás, utóbbiról viszont most kiderült egy érdekesség.

Az Apple kamera beszállítója, a Largan Precision arra készül, hogy háromlencsés modulokat kell majd leszállítania, ami azt jelenti, hogy az Apple valóban növelni fogja a kamerák számát az új mobil(ok) hátoldalán.

© YouTube/ConceptsiPhone

A cégnek mindez azért lehet fontos, mert a bevételei jelentősen csökkentek, köszönhetően a 2018-as iPhone-ok iránti kereslet csökkenésének. A tripla kameramodul viszont újra egyenesbe hozhatja őket.

A jelentés szerint a Largan 3D-s lencsék szállítására készül, ami egybevág azokkal a pletykákkal, amit az iPhone 11 képességeiről hallottunk korábban.

