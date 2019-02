Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1b70b721-2b0b-42ac-843f-96e5b5f0da58","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"2017-ben hatalmas sikert aratott itthon Al Ghaoui Hesna kötete, a kiadási jogait megvette egy neves holland kiadó.

","shortLead":"2017-ben hatalmas sikert aratott itthon Al Ghaoui Hesna kötete, a kiadási jogait megvette egy neves holland kiadó.

","id":"20190213_Hollandul_is_megjelenik_a_Felj_batran","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b70b721-2b0b-42ac-843f-96e5b5f0da58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa0a1616-7e1b-474c-81c7-55ba4221ac7f","keywords":null,"link":"/kultura/20190213_Hollandul_is_megjelenik_a_Felj_batran","timestamp":"2019. február. 13. 09:13","title":"Hollandul is megjelenik a Félj bátran","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1db685fb-6899-4359-9c79-1ac303b8b1f8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hibrid hajtásláncú Green Editionnek az alapfelszereltsége és az ára is igen korrektnek tűnik.","shortLead":"A hibrid hajtásláncú Green Editionnek az alapfelszereltsége és az ára is igen korrektnek tűnik.","id":"20190214_nyomott_arral_hodit_az_uj_zold_rendszamos_5os_bmw","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1db685fb-6899-4359-9c79-1ac303b8b1f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34414de1-880f-48f4-bcc7-6088c9006944","keywords":null,"link":"/cegauto/20190214_nyomott_arral_hodit_az_uj_zold_rendszamos_5os_bmw","timestamp":"2019. február. 14. 13:21","title":"Nyomott árral hódít a zöld rendszámos új 5-ös BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"459c3559-376c-4e05-84d4-f476971e4d91","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Február 1-jén újabb kérelmet nyújtott be Elon Musk (pontosabban a SpaceX) az amerikai Szövetségi Kommunikációs Hivatalhoz (FCC), hogy kiépítse a műholdas internethez szükséges földi kiszolgáló egységeket.","shortLead":"Február 1-jén újabb kérelmet nyújtott be Elon Musk (pontosabban a SpaceX) az amerikai Szövetségi Kommunikációs...","id":"20190213_elon_musk_space_x_starlink_muholdas_internet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=459c3559-376c-4e05-84d4-f476971e4d91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e33a678-9717-47df-b39f-75428f22a014","keywords":null,"link":"/tudomany/20190213_elon_musk_space_x_starlink_muholdas_internet","timestamp":"2019. február. 13. 12:03","title":"Elon Musk megint kitalált valamit: 1 000 000 műholdvevőt telepítene a Földre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a888c6e8-c753-401b-a493-f238aa77cce5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Largan Precision évek óta az Apple egy fő beszállítójának számít, amely a kameramodulokat adja az iPhone-okhoz. Az idén érkező iPhone-ok kapcsán most ők \"szólták el\" magukat.","shortLead":"A Largan Precision évek óta az Apple egy fő beszállítójának számít, amely a kameramodulokat adja az iPhone-okhoz...","id":"20190212_apple_iphone_11_largan_precision_kamera_lencse","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a888c6e8-c753-401b-a493-f238aa77cce5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f58e082d-bfcd-4db5-b4cb-d1d2ef88ef54","keywords":null,"link":"/tudomany/20190212_apple_iphone_11_largan_precision_kamera_lencse","timestamp":"2019. február. 12. 18:03","title":"Kiderült az iPhone 11 egyik nagy titka, a fő beszállító árulta el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e369568-ca4a-447a-a7e0-87e9defa74f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A felhasználók zöme sem a regisztráció során, sem utána nem olvassa el egy-egy webes szolgáltatás szabályzatát. A Spotify felhasználási feltételei most igen fontos változásokon esnek át, erről küldtek ki most magyar nyelvű levelet is az érintetteknek.","shortLead":"A felhasználók zöme sem a regisztráció során, sem utána nem olvassa el egy-egy webes szolgáltatás szabályzatát...","id":"20190213_spotify_felhasznalasi_feltetelek_valtozasa_email","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e369568-ca4a-447a-a7e0-87e9defa74f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a65167b-9e36-4d7b-8e35-501a9824e6c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190213_spotify_felhasznalasi_feltetelek_valtozasa_email","timestamp":"2019. február. 13. 11:03","title":"Ha kapott egy levelet a Spotify-tól, ki ne törölje olvasatlanul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e446ef7-4801-422c-9046-fc0e9a83676e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fideszes kötődésű figura vagy a kormány célkeresztjében álló áldozat? A HVG megpróbálta kideríteni, ki is Molnár Zsolt.\r

\r

","shortLead":"Fideszes kötődésű figura vagy a kormány célkeresztjében álló áldozat? A HVG megpróbálta kideríteni, ki is Molnár...","id":"20190213_Kicsoda_is_Molnar_Zsolt_az_MSZP_rejtelyes_politikusa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e446ef7-4801-422c-9046-fc0e9a83676e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"717feba6-937d-4059-86ef-1c4351eb21df","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_Kicsoda_is_Molnar_Zsolt_az_MSZP_rejtelyes_politikusa","timestamp":"2019. február. 13. 14:55","title":"Kicsoda is Molnár Zsolt, az MSZP rejtélyes politikusa?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11270e4d-18c1-4ef2-b1fe-c8d15a422e58","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"elet","description":" ","shortLead":" ","id":"20190214_Az_amerikai_satantol_felti_a_magyar_babakat_a_Demokrata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11270e4d-18c1-4ef2-b1fe-c8d15a422e58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd5dc102-6032-4477-9aee-466a7fed2577","keywords":null,"link":"/elet/20190214_Az_amerikai_satantol_felti_a_magyar_babakat_a_Demokrata","timestamp":"2019. február. 14. 08:57","title":"Az amerikai sátántól félti a magyar babákat a Demokrata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e446fb8f-c9d6-4dda-869f-68e7c7319979","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Human Operatort visszamenőlegesen kötelezték fordított adófizetésre.","shortLead":"A Human Operatort visszamenőlegesen kötelezték fordított adófizetésre.","id":"20190213_Czegledy_Csaba_cege_javara_dontott_az_Europai_Birosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e446fb8f-c9d6-4dda-869f-68e7c7319979&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a9e26fb-a1f4-4f93-a4d6-aa43f57da349","keywords":null,"link":"/kkv/20190213_Czegledy_Csaba_cege_javara_dontott_az_Europai_Birosag","timestamp":"2019. február. 13. 13:19","title":"Czeglédy Csaba cége javára döntött az Európai Bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]