Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c4e008be-0d50-41d6-ac3e-34a955d5b760","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Jogos és helyes menekülteket befogadni, mondja a kormány első számú ellenségeként kezelt Magyar Helsinki Bizottság a venezuelai ügyre. A civil szervezet továbbra is azon van, hogy az ilyen nehéz helyzetben, vagy még nehezebben lévők tisztességes eljárást kapjanak Magyarországon.\r

\r

","shortLead":"Jogos és helyes menekülteket befogadni, mondja a kormány első számú ellenségeként kezelt Magyar Helsinki Bizottság...","id":"20190221_Venezuelai_ugy_teljes_egyetertesben_a_Helsinki_Bizottsag_es_a_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4e008be-0d50-41d6-ac3e-34a955d5b760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de7dfede-bee6-4fa8-a879-a517ccd65cd0","keywords":null,"link":"/itthon/20190221_Venezuelai_ugy_teljes_egyetertesben_a_Helsinki_Bizottsag_es_a_kormany","timestamp":"2019. február. 21. 15:47","title":"Venezuelai ügy: teljes egyetértésben a Helsinki Bizottság és a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ae41f92-f0b9-4bd1-815c-f4a946624119","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szombathelyen vették fel, amint egy autós végigelőzi a sort, mondván, a sorban állás a vesztesek sportja.","shortLead":"Szombathelyen vették fel, amint egy autós végigelőzi a sort, mondván, a sorban állás a vesztesek sportja.","id":"20190222_zarovonal_autos_video_szombathely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ae41f92-f0b9-4bd1-815c-f4a946624119&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d504707-9ff8-4456-b595-5135598dfc40","keywords":null,"link":"/cegauto/20190222_zarovonal_autos_video_szombathely","timestamp":"2019. február. 22. 10:58","title":"Megint egy autós, akinek nem számít a záróvonal, ha siet – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"204e8362-7947-4771-bb54-dc1512dd7403","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy az idei szezonban mely abroncsokat érdemes megvenni, és melyektől érdemes távol tartani magunkat. Fókuszban a féktávok.","shortLead":"Vázoljuk, hogy az idei szezonban mely abroncsokat érdemes megvenni, és melyektől érdemes távol tartani magunkat...","id":"20190221_sokkoloan_rossz_gumik_vegeztek_a_2019es_nyarigumi_toplista_vegen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=204e8362-7947-4771-bb54-dc1512dd7403&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74af5072-b117-434a-a7e9-c767e1295ca1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190221_sokkoloan_rossz_gumik_vegeztek_a_2019es_nyarigumi_toplista_vegen","timestamp":"2019. február. 21. 11:21","title":"Nyugtalanítóan rossz gumik végeztek a 2019-es nyárigumi-toplista végén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dafd186e-e8ce-49e3-ab26-2a95d7e27dbc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az uniós tagállamok között Magyarországon a legmagasabb az EU-s belső migránsok szegénységi rátája, ugyanakkor a legalacsonyabb a külső migránsoké. A saját állampolgárok tekintetében Magyarország a középmezőny legközepén áll.","shortLead":"Az uniós tagállamok között Magyarországon a legmagasabb az EU-s belső migránsok szegénységi rátája, ugyanakkor...","id":"20190221_Magyarorszagon_a_legnagyobb_a_szegeny_migransok_aranya_az_EUban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dafd186e-e8ce-49e3-ab26-2a95d7e27dbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bdd698f-a3d6-49ce-9bef-14dfffc2a25c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190221_Magyarorszagon_a_legnagyobb_a_szegeny_migransok_aranya_az_EUban","timestamp":"2019. február. 21. 11:22","title":"Beszédes adatok arról, hogy nekünk még EU-s migránsokból is a szegények jutnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cc454d9-e9b2-4a73-8626-28dca5151846","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt jól értelmezte a rendszer, hogy aki ’16/17-ben született, annak közeleg az óvodakezdés, csak az év első számjegyeit nézték el.","shortLead":"Azt jól értelmezte a rendszer, hogy aki ’16/17-ben született, annak közeleg az óvodakezdés, csak az év első számjegyeit...","id":"20190220_Raszolt_a_hivatal_egy_102_eves_ferfira_hogy_iratkozzon_be_az_ovodaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8cc454d9-e9b2-4a73-8626-28dca5151846&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7c9e36d-d70f-4fd5-87fc-a73f47d98a2c","keywords":null,"link":"/elet/20190220_Raszolt_a_hivatal_egy_102_eves_ferfira_hogy_iratkozzon_be_az_ovodaba","timestamp":"2019. február. 20. 17:22","title":"Rászólt a hivatal egy 102 éves férfira, hogy iratkozzon be az óvodába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27e2837f-56fb-4214-b973-9113a2b89ab6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már csak egy kicsit kellett volna titokban tartani az idei év vélhetően legizgalmasabb Samsung-mobilját, de a szerda esti premier előtt két (renderelt) sajtóképnek látszó felvétel is kiszivárgott a Galaxy Foldról.","shortLead":"Már csak egy kicsit kellett volna titokban tartani az idei év vélhetően legizgalmasabb Samsung-mobilját, de a szerda...","id":"20190220_samsung_galaxy_fold_bejelentes_osszehajthato_telefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27e2837f-56fb-4214-b973-9113a2b89ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"980433d1-2e55-4275-a267-b262e17302f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190220_samsung_galaxy_fold_bejelentes_osszehajthato_telefon","timestamp":"2019. február. 20. 18:38","title":"Képek: Órákkal a bemutató előtt kiszivároghatott a Samsung összehajtható telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45881578-210a-44f7-8fff-86638ff2a3ce","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Lagerfeld Edition BMW-k ma múzeumban vannak.","shortLead":"A Lagerfeld Edition BMW-k ma múzeumban vannak.","id":"20190220_karl_lagerfeld_bmw","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45881578-210a-44f7-8fff-86638ff2a3ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1530d4bc-901f-4781-8b8e-b64686197244","keywords":null,"link":"/cegauto/20190220_karl_lagerfeld_bmw","timestamp":"2019. február. 20. 19:20","title":"Két fényűző BMW-t is tervezett Karl Lagerfeld","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ae0e75a-dc71-4645-a590-ca7137c9bef4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Az Atlético Madrid 2-0-ra győzte le otthon a Juventust, míg a Manchester City 3-2-re nyert a Schalke 04 vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében, a párharc szerdai első mérkőzésén.","shortLead":"Az Atlético Madrid 2-0-ra győzte le otthon a Juventust, míg a Manchester City 3-2-re nyert a Schalke 04 vendégeként...","id":"20190221_juventus_atletico_madrid_schalke_04_manchester_city_labdarugo_bajnokok_ligaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ae0e75a-dc71-4645-a590-ca7137c9bef4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3726691b-2eed-4890-93a2-412f2c494213","keywords":null,"link":"/sport/20190221_juventus_atletico_madrid_schalke_04_manchester_city_labdarugo_bajnokok_ligaja","timestamp":"2019. február. 21. 05:23","title":"Mattolta a Juventust az Atlético, a City nagyot fordított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]