A Németországban született, de Magyarországhoz több szálon kötődő Laura Kampis is szerepel a Forbes Harminc sikeres fiatal 30 alatt európai listáján. A 27 esztendős Kampis dizájnerként dolgozik az egyik legnépszerűbb stratégiai játéksorozaton, a Total Waron.

A videojátékok iránt érdeklődők az esetek nagy részében csak a fogyasztói oldalról kerülnek kapcsolatba egy-egy szoftveres újdonsággal. Azt, hogy hogyan készül, hogyan lesz belőle bárki számára élvezhető termék, már csak maroknyian láthatják. Közéjük tartozik a Creative Assembly alkalmazásában álló, magyar származású Laura Kampis is, aki igen fontos feladatot tölt be az egyesült királyságbeli, de a világon gyakorlatilag mindenütt ismert cégnél: a népszerű stratégiai játéksorozat, a Total War játékdizájnkereként dolgozik.

© Creative Assembly

Kampist ennek okán válogatták be a magyarországi kiadással is rendelkező üzleti lap, a Forbes egyik legnívósabb (európai) listájára, amely olyan személyeket gyűjt egy csokorba, akik 30 éves korukra vagy az előtt értek el komoly sikereket akár az üzlet, a kultúra, a tudomány, a sport vagy épp a videojátékok világában. (Hasonló lista idehaza is szokott készülni, ám az amerikai verzióval ellentétben ott kizárólag magyarok szerepelnek.)

A 27 esztendős Kampis a Forbes oldalán is írtak szerint a franchise-hoz tartozó Total War-játékok egyszemélyes, azaz hagyományos kampány üzemmódjának, továbbá a mesterséges intelligencia által irányított karakterek dizájn részével foglalkozik. A Total War a videojátékok egyik leghíresebbje, a 2000-es évek óta készülnek hozzá különböző részek. Kampis korábban az alapjátékhoz tartozó folytatásokon is dolgozott, olyan címeken, mint a 2017-ben debütált – cikkünk nyitóképén is látható – Warhammer II, illetve a tavaly májusban megjelent Thrones of Britannia.

Bár Németországban született, Kampis életéből több évet Magyarországon töltött, itt járt gimnáziumba is, illetve a dizájner közeli családtagjai mind magyarok. Kérdésünkre elmondta, mindig is érdekelték a videojátékok, ám arról kevés ismerete volt, milyen lehetőségek rejlenek az iparban. Első lépésként programozói diplomát szerzett Londonban. Egyetemi évei alatt több videojáték-fejlesztéssel foglalkozó céget is megismert, de saját bevallása szerint ez önmagában nem volt elegendő a sikerhez.

"Túlságosan programozós hátterem volt, úgyhogy továbbtanultam, elvégeztem egy Digital Game Theory and Design mesterképzést, miközben saját projekteken is dolgoztam. Mindezek kombinációja vezetett végül a mostani munkahelyemhez" – mondta Kampis, aki saját blogján kedvenc játékai mellett az általa készített programokról is listát vezet. Az egyik érdekesebb munkája a Dream World nevű alkotás, melyben a játékosnak – szokatlan mód – matematikai egyenletek megoldásával kell legyőznie az ellenfelet.

