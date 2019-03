Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"89415589-ffef-4d7b-9d5c-83e5a4c738f5","c_author":"Illényi Balázs","category":"itthon","description":"Egy hallatlanul sikeres portréfilm mellett több félig titkos magánlátogatás ágyazott meg az egykori trónörökös iránti lelkesedésnek.","shortLead":"Egy hallatlanul sikeres portréfilm mellett több félig titkos magánlátogatás ágyazott meg az egykori trónörökös iránti...","id":"201909__habsburg_otto_1989__talalkozas_aneppel__taps_amoziban__terepszemle","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89415589-ffef-4d7b-9d5c-83e5a4c738f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aecbab9-bd6f-4ce6-ba1e-ffe8a8881206","keywords":null,"link":"/itthon/201909__habsburg_otto_1989__talalkozas_aneppel__taps_amoziban__terepszemle","timestamp":"2019. március. 03. 20:00","title":"30 éve popsztárként fogadták a magyarok Habsburg Ottót, szóba jött az is, hogy elnök lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"022c00c8-4b61-43f7-b82e-49c38a223f8d","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az év első hónapjaiban a kormány 26,6 milliárd forintnyi munkahely-teremtési támogatást osztott ki, egy munkahely átlagosan 19 millió forintba kerül. A kedvezményezettek főleg multik, bár a legnagyobb támogatásokat magyar cégek kapták. A kormány 2010 óta intézkedések garmadájával igyekszik megrendszabályozni a multikat, közben kedvezmények tömkelegével kényezteti őket.","shortLead":"Az év első hónapjaiban a kormány 26,6 milliárd forintnyi munkahely-teremtési támogatást osztott ki, egy munkahely...","id":"20190304_A_kormany_tervbe_vette_hogy_megcsinalja_amit_Brusszel_eloirt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=022c00c8-4b61-43f7-b82e-49c38a223f8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2a92d72-3cc6-4a91-be3d-68ddcac1c2e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190304_A_kormany_tervbe_vette_hogy_megcsinalja_amit_Brusszel_eloirt","timestamp":"2019. március. 04. 17:10","title":"A kormány már 27 milliárdért vett munkahelyeket az idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d175d2a-e641-4e93-b169-760ee42f0e39","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség kapott el egy párost, akik legalább hét lopott autót bontottak szét egy pilisvörösvári garázsban.","shortLead":"A rendőrség kapott el egy párost, akik legalább hét lopott autót bontottak szét egy pilisvörösvári garázsban.","id":"20190304_Lopott_autok_bontasa_innen_erkezik_az_olcso_alkatresz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d175d2a-e641-4e93-b169-760ee42f0e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"440dd42a-306e-492e-bf19-b309b72cc769","keywords":null,"link":"/cegauto/20190304_Lopott_autok_bontasa_innen_erkezik_az_olcso_alkatresz","timestamp":"2019. március. 04. 09:33","title":"Rendszám a kazánban, matrica lekaparva – pillanatok alatt alkatrész lesz a lopott autóból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19189d36-e38c-4028-9e81-453256182571","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Utolsó koncertjén a halálról beszélt, miközben nőnapi fellépésére is készült a most elhunyt táncdalénekes.","shortLead":"Utolsó koncertjén a halálról beszélt, miközben nőnapi fellépésére is készült a most elhunyt táncdalénekes.","id":"20190304_Egyszerre_keszult_a_halalra_es_a_fellepesekre_Koos_Janos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19189d36-e38c-4028-9e81-453256182571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"870406c1-f8b9-442b-ae63-638e6801a7ee","keywords":null,"link":"/elet/20190304_Egyszerre_keszult_a_halalra_es_a_fellepesekre_Koos_Janos","timestamp":"2019. március. 04. 08:24","title":"Egyszerre készült a halálra és a fellépésekre Koós János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d6ff09c-9df0-4019-8ff1-3b6d59628189","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem túl vonzó az alacsony rendőri fizetés. ","shortLead":"Nem túl vonzó az alacsony rendőri fizetés. ","id":"20190304_A_szuksegesnel_joval_kevesebb_rendor_vegez_a_szakgimnaziumokban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d6ff09c-9df0-4019-8ff1-3b6d59628189&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86bf6bb0-cbd6-4855-aab3-a54b856cf5bd","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_A_szuksegesnel_joval_kevesebb_rendor_vegez_a_szakgimnaziumokban","timestamp":"2019. március. 04. 20:55","title":"A szükségesnél jóval kevesebb rendőr végez a szakgimnáziumokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af76c9bd-4083-48f2-89a5-25ca9379f1ee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy hatszázezres befektetésért százmilliókat kaszálhat. ","shortLead":"Egy hatszázezres befektetésért százmilliókat kaszálhat. ","id":"20190305_Gyerekei_cegeben_csinalt_szazmilliokat_ero_uzletet_Meszaros_Lorinc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af76c9bd-4083-48f2-89a5-25ca9379f1ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5427b1d0-e106-4212-950c-552dc4d55f17","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190305_Gyerekei_cegeben_csinalt_szazmilliokat_ero_uzletet_Meszaros_Lorinc","timestamp":"2019. március. 05. 06:50","title":"Gyerekei cégében csinált százmilliókat érő üzletet Mészáros Lőrinc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"137bd499-e8e4-45ab-8e02-639627768032","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A közösségi oldalakon kezdett el terjedni a videó, az állatvédők a sorozatos oposszumellenes támadásoktól tartanak.","shortLead":"A közösségi oldalakon kezdett el terjedni a videó, az állatvédők a sorozatos oposszumellenes támadásoktól tartanak.","id":"20190305_Gyomorforgato_felvetelen_harap_bele_egy_tinedzser_egy_elo_oposszumba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=137bd499-e8e4-45ab-8e02-639627768032&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfd58d1c-c358-4fd9-a4ae-2509e210981c","keywords":null,"link":"/elet/20190305_Gyomorforgato_felvetelen_harap_bele_egy_tinedzser_egy_elo_oposszumba","timestamp":"2019. március. 05. 09:32","title":"Gyomorforgató felvételen harap bele egy tinédzser egy élő oposszumba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a6296b3-eee3-400c-be87-2622e9a3ee85","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Megerősödtek a munkavállalók: van, ahol már a sztrájkfenyegetés is elég volt a béremeléshez, akadt, ahol le kellett állni a munkával, de a tárgyalásos megoldásra is láttunk példát. Igaz, vannak esetek, amikor nem működik a nyomásgyakorlás.","shortLead":"Megerősödtek a munkavállalók: van, ahol már a sztrájkfenyegetés is elég volt a béremeléshez, akadt, ahol le kellett...","id":"20190305_szakszervezetek_sztrajkok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a6296b3-eee3-400c-be87-2622e9a3ee85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10b98d22-53a5-4eac-9572-ff8555ea8d15","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190305_szakszervezetek_sztrajkok","timestamp":"2019. március. 05. 11:15","title":"Emberkedni kezdtek a szakszervezetek, de mire mentek vele?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]