Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"faecf6e6-a692-4fc1-bdb7-682739c50026","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nagyon messze van egymástól a BKV által kínált és a szakszervezetek által elvárt béremelés mértéke. ","shortLead":"Nagyon messze van egymástól a BKV által kínált és a szakszervezetek által elvárt béremelés mértéke. ","id":"20190305_bkv_sztrajk_munkabeszuntetes_szakszervezet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=faecf6e6-a692-4fc1-bdb7-682739c50026&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f87ad54-c3b7-4329-ba77-3435f40ca8b1","keywords":null,"link":"/kkv/20190305_bkv_sztrajk_munkabeszuntetes_szakszervezet","timestamp":"2019. március. 05. 17:42","title":"Áprilisban jöhet a BKV-sztrájk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d1cae3f-6b53-490d-bf34-1174b40e02b1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Rég nem volt olyan rossz a termés Észak-Koreában, mint tavaly, a lakosság 43 százaléka humanitárius segélyre szorul.","shortLead":"Rég nem volt olyan rossz a termés Észak-Koreában, mint tavaly, a lakosság 43 százaléka humanitárius segélyre szorul.","id":"20190306_ENSZ_11_millio_eszakkoreainak_kellene_segelyt_osztani","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d1cae3f-6b53-490d-bf34-1174b40e02b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"782bc9e3-eb37-4766-ba50-8b411e5bf496","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190306_ENSZ_11_millio_eszakkoreainak_kellene_segelyt_osztani","timestamp":"2019. március. 06. 05:29","title":"ENSZ: 11 millió észak-koreainak kellene segélyt osztani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e3ec62f-515e-46ef-a319-76c3a55453f6","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Három évvel ezelőtt szójás csirkéjével lett világhírű a malajziai származású szakács, aki az elsők között került be a 2016-os szingapúri Michelin-kalauzba. Most már nemcsak csillaga van, hanem éttermi hálózatot is jegyez. ","shortLead":"Három évvel ezelőtt szójás csirkéjével lett világhírű a malajziai származású szakács, aki az elsők között került be...","id":"20190306_Az_utcai_bufes_feltette_magat_a_terkepre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e3ec62f-515e-46ef-a319-76c3a55453f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb5def4e-9bbf-432c-a4b5-895fbf0886c8","keywords":null,"link":"/elet/20190306_Az_utcai_bufes_feltette_magat_a_terkepre","timestamp":"2019. március. 06. 16:57","title":"Az utcai büfés feltette magát a térképre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3a70287-2404-4b98-bb2d-529b79090ed3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Annyival nyugtatták előbb az érdeklődőket, hogy egy ellenőrzés szerint minden rendben van a pénzügyekkel, de részleteket csak pénzért adnának ki.","shortLead":"Annyival nyugtatták előbb az érdeklődőket, hogy egy ellenőrzés szerint minden rendben van a pénzügyekkel, de...","id":"20190306_Csak_penzert_arulja_el_a_Polgaror_Szovetseg_mire_kolt_evi_egymilliard_forint_kozpenzt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3a70287-2404-4b98-bb2d-529b79090ed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f80f1857-c553-462e-bd7e-86a3105983c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190306_Csak_penzert_arulja_el_a_Polgaror_Szovetseg_mire_kolt_evi_egymilliard_forint_kozpenzt","timestamp":"2019. március. 06. 11:52","title":"Csak pénzért árulja el a Polgárőr Szövetség, mire költ évi egymilliárd forint közpénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1365cca7-f74d-48ab-8683-9d0da8ddac25","c_author":"Bedő Iván","category":"gazdasag","description":"Úgy tűnik, Magyarország nem szórja Afrikára az elektronikai szemetét, de amúgy az EU gond nélkül mérgezi a fekete kontinens lakóit.","shortLead":"Úgy tűnik, Magyarország nem szórja Afrikára az elektronikai szemetét, de amúgy az EU gond nélkül mérgezi a fekete...","id":"20190305_elektronikai_hulladek_afrika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1365cca7-f74d-48ab-8683-9d0da8ddac25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0170b547-3858-4b43-8298-f5864526a226","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190305_elektronikai_hulladek_afrika","timestamp":"2019. március. 05. 14:30","title":"Az életükkel játszanak az afrikaiak, hogy Európában olcsóbb legyen a tévé és a mobil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f39e98f-f5b4-4f0a-8bfb-59decae70fb8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ázsiai óriás lódarázs egy új alfajára bukkantak rá Kínában, amelynek példányai a világ legnagyobb lódarazsai lehetnek - vélik a felfedező tudósok.","shortLead":"Az ázsiai óriás lódarázs egy új alfajára bukkantak rá Kínában, amelynek példányai a világ legnagyobb lódarazsai...","id":"20190306_azsiai_orias_lodarazs_vilag_legnagyobb_lodarazsa_kina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f39e98f-f5b4-4f0a-8bfb-59decae70fb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"167caf4e-29ce-41c1-80d5-890bb20cc246","keywords":null,"link":"/tudomany/20190306_azsiai_orias_lodarazs_vilag_legnagyobb_lodarazsa_kina","timestamp":"2019. március. 06. 10:33","title":"Kínában megtalálhatták a világ legnagyobb lódarazsait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a49571da-e31d-4e34-a918-8b546e43dff7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A dolgozóknak nyaralási és jelenléti bónusz is jár.","shortLead":"A dolgozóknak nyaralási és jelenléti bónusz is jár.","id":"20190305_Havi_30_ezer_forinttal_no_a_fizetes_egy_gyarban_az_osztrak_hatar_kozeleben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a49571da-e31d-4e34-a918-8b546e43dff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"334ff6c2-3933-4d0f-b615-e348f6af4d08","keywords":null,"link":"/kkv/20190305_Havi_30_ezer_forinttal_no_a_fizetes_egy_gyarban_az_osztrak_hatar_kozeleben","timestamp":"2019. március. 05. 16:53","title":"Havi 30 ezer forinttal nő a fizetés egy gyárban, az osztrák határ közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c971fbec-75da-41c3-b03e-2d4da08456ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz EP-képviselője ugyanakkor az ATV-ben megerősítette, hogy benne akarnak maradni a konzervatív pártcsaládban. ","shortLead":"A Fidesz EP-képviselője ugyanakkor az ATV-ben megerősítette, hogy benne akarnak maradni a konzervatív pártcsaládban. ","id":"20190306_Deutsch_Tamas_csodalkozna_ha_Orban_bocsanatot_kerne_a_Nepparttol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c971fbec-75da-41c3-b03e-2d4da08456ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8feae48d-1f6d-4756-b546-9927ecc24aa5","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Deutsch_Tamas_csodalkozna_ha_Orban_bocsanatot_kerne_a_Nepparttol","timestamp":"2019. március. 06. 11:21","title":"Deutsch Tamás csodálkozna, ha Orbán bocsánatot kérne a Néppárttól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]