[{"available":true,"c_guid":"f59565b8-4b52-431c-b760-6bdeb8c7a5d0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kínai távközlési vállalat azért indított pert az Egyesült Államok szövetségi kormánya ellen, mert szerinte Washington alkotmányellenesen korlátozza üzleti tevékenységét.","shortLead":"A kínai távközlési vállalat azért indított pert az Egyesült Államok szövetségi kormánya ellen, mert szerinte Washington...","id":"20190307_per_amerikai_egyesult_allamok_huawei_betiltas_korlatozas_donald_trump","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f59565b8-4b52-431c-b760-6bdeb8c7a5d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cecb52d-3ed9-40e9-8745-0acf375c6fa8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190307_per_amerikai_egyesult_allamok_huawei_betiltas_korlatozas_donald_trump","timestamp":"2019. március. 07. 05:11","title":"Beperelte az Egyesült Államokat a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cdddd93-9a76-4cf1-ada4-e73006c76166","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Állítólag az Echo TV-vel közös mikorofonszivacs képének kiszivárogtatása miatt. ","shortLead":"Állítólag az Echo TV-vel közös mikorofonszivacs képének kiszivárogtatása miatt. ","id":"20190306_Kirugtak_harom_embert_a_HirTVtol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2cdddd93-9a76-4cf1-ada4-e73006c76166&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02ca6321-806e-4819-9d20-40c0a2b76271","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Kirugtak_harom_embert_a_HirTVtol","timestamp":"2019. március. 06. 20:47","title":"Kirúgtak három embert a HírTV-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88e29f57-3c67-4c1e-8be2-29ccc22520de","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Menekülteket viszont alig fogadott be az ország.","shortLead":"Menekülteket viszont alig fogadott be az ország.","id":"20190306_Tobbszorosere_nott_a_Magyarorszagon_munkat_vallalo_kulfoldiek_letszama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88e29f57-3c67-4c1e-8be2-29ccc22520de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb1b3e2c-90f4-464d-8d42-85de6f73600d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190306_Tobbszorosere_nott_a_Magyarorszagon_munkat_vallalo_kulfoldiek_letszama","timestamp":"2019. március. 06. 12:11","title":"Többszörösére nőtt a Magyarországon munkát vállaló külföldiek létszáma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6cd23de-84ec-470a-b642-48188bcc1b1f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő a napokban visszaigazolta, hogy ott lesz Velencén. ","shortLead":"Az énekesnő a napokban visszaigazolta, hogy ott lesz Velencén. ","id":"20190305_Rita_Ora_EFOTT_fellepes_koncert_fesztival","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6cd23de-84ec-470a-b642-48188bcc1b1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f23ee2f4-8ec5-43fd-9838-e806216e78d1","keywords":null,"link":"/elet/20190305_Rita_Ora_EFOTT_fellepes_koncert_fesztival","timestamp":"2019. március. 05. 13:36","title":"Rita Ora is fellép az EFOTT-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c9fa128-6912-4e23-b2ec-73d0b11d2157","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Néppárt három feltételhez kötötte azt, hogy ne zárják ki tagságukból a Fideszt. A pártcsalád frakcióvezetője azonban sem a Fidesz, sem Orbán részéről nem látja, hogy ezeknek meg akarnának felelni.","shortLead":"Az Európai Néppárt három feltételhez kötötte azt, hogy ne zárják ki tagságukból a Fideszt. A pártcsalád frakcióvezetője...","id":"20190306_Weber_Orban_nem_mutat_kompromisszumkeszseget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c9fa128-6912-4e23-b2ec-73d0b11d2157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47afbf57-786a-459a-9720-c102fd9e75da","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Weber_Orban_nem_mutat_kompromisszumkeszseget","timestamp":"2019. március. 06. 11:58","title":"Weber: Orbán nem mutat kompromisszumkészséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b318e12-7bf2-43cd-b675-067d26bce1ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miközben a magyar kormány súlyos migrációs helyzettel riogat, az Európai Bizottság arról beszél: az elmúlt öt évben sikerült a válsághelyzetet megoldani. Kinek van igaza?","shortLead":"Miközben a magyar kormány súlyos migrációs helyzettel riogat, az Európai Bizottság arról beszél: az elmúlt öt évben...","id":"20190306_menekultvalsag_europai_bizottsag_weber","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b318e12-7bf2-43cd-b675-067d26bce1ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dabfb7c-b5d8-4718-8d23-dd383d9f2660","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_menekultvalsag_europai_bizottsag_weber","timestamp":"2019. március. 06. 17:55","title":"Valóban vége a migrációs válságnak, vagy csak Orbánnak üzent ismét Brüsszel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1365cca7-f74d-48ab-8683-9d0da8ddac25","c_author":"Bedő Iván","category":"gazdasag","description":"Úgy tűnik, Magyarország nem szórja Afrikára az elektronikai szemetét, de amúgy az EU gond nélkül mérgezi a fekete kontinens lakóit.","shortLead":"Úgy tűnik, Magyarország nem szórja Afrikára az elektronikai szemetét, de amúgy az EU gond nélkül mérgezi a fekete...","id":"20190305_elektronikai_hulladek_afrika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1365cca7-f74d-48ab-8683-9d0da8ddac25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0170b547-3858-4b43-8298-f5864526a226","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190305_elektronikai_hulladek_afrika","timestamp":"2019. március. 05. 14:30","title":"Az életükkel játszanak az afrikaiak, hogy Európában olcsóbb legyen a tévé és a mobil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8dd1c3b-fbf8-4b58-a88f-eb02461783c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai Oppo Indiában mutatta be két új mobilját, az F11-et és az F11 Prót. Utóbbiba építették be a tavalyi év legmenőbb mobilos újdonságát, a keretből előbújó szelfikamerát.","shortLead":"A kínai Oppo Indiában mutatta be két új mobilját, az F11-et és az F11 Prót. Utóbbiba építették be a tavalyi év...","id":"20190306_oppo_f11_oppo_f11_pro_okostelefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8dd1c3b-fbf8-4b58-a88f-eb02461783c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03a9c490-1ca9-4b6b-bd38-d23dbfaa3145","keywords":null,"link":"/tudomany/20190306_oppo_f11_oppo_f11_pro_okostelefon","timestamp":"2019. március. 06. 08:33","title":"48 megapixeles, keretből előbújó kamerával jött meg az Oppo új mobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]