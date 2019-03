A Vodafone felmérése szerint a megkérdezettek 33 százalékának jelent problémát, hogy a wifi egyes helyiségekben lassabb, mint máshol, míg 28 százalékuk a ház egyes pontjain már a hálózatra felkapcsolódni is nehezen tud. Ilyenkor sokan csak bosszankodnak. A Telekom saját előfizetői körében végzett felméréséből kiderül, hogy az online videózás vagy zenehallgatás akadozása testesíti meg a felhasználóknál azt az ingerküszöböt, amelynek elérésekor már intenzíven elkezdik keresni a megoldást arra, hogyan lehetne jobb otthon a wifi.

Sokat javíthat a helyzeten egy mesh hálózat kialakítása: az ilyen routerekből kettő-három darabbal már egy nagyobb ház területe is lefedhető. Ilyet mutatott be nemrég a Vodafone, ám Spanyolországon kívül csak nyárra ígérte a Super WiFi nevű szolgáltatás bevezetését, és akkor is csak a nagyobb európai városokban.

A Telekom hasonló elven működő rendszere hétfőtől már elérhető, és ahogy a szolgáltató közleménye fogalmaz, a WiFi Extra megszünteti a wifimentes területeket az otthonokban. A több jelszóró készülékből álló rendszer 2,4 GHz-es és az 5 GHz-es frekvencián is lényegesen több eszközt tud az internethez kapcsolni vezeték nélkül és teljesítményveszteség nélkül, mint a szolgáltatás mellé ingyenesen biztosított hagyományos router. A hálózat tulajdonosa egy mobilos alkalmazás segítségével felügyelheti a wifit, szabályozhatja a gyerekek hozzáférését, vagy éppen vendégek által használható hálózatot hozhat létre egy otthoni eseményre, így nem kell a vendégekkel megosztani az otthoni hálózat titkos kódját.

© Magyar Telekom

A vállalat közlése szerint a rendszer tetszőleges számú elérési ponttal bővíthető, a wifivel lefedni kívánt terület méretének megfelelően.

Az otthoni hálózatmenedzselő rendszer a vállalat szerint nem csak a wifi-lefedettséget terjeszti ki a lakáson belül, hanem segítségével az IPTV-vevőegységeket – a második, harmadik set-top-boxot is – fúrás és kábelezés nélkül lehet elhelyezni.

A cég azt ígéri, hogy akinek nehézségei vannak a rendszer beállításával, annak telefonon vagy ingyenes szerelői beállítással segít. Az már csak egy június 30-áin meghirdetett akció, hogy ha kiderül, hogy az ügyfél számára mégsem megfelelő a WiFi Extra, akkor a Telekom visszavásárolja az eszközöket.

Ha máskor is tudni szeretne a szolgáltatók újításairól, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.