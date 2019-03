A városi élet egyik hátránya, hogy (a város méretétől függően) komoly zajterhelés érheti az embert. Ez több szempontból is ártalmas lehet az egészségre, a halláskárosodás mellett alvási zavarokat vagy épp tanulási nehézségeket okozhat. Éppen ezért a kutatók igyekeznek kitalálni, hogyan lehetne redukálni.

Az erre való törekvés gyanánt a New York-i Egyetem, az Ohiói Állami Egyetem, valamint New York városa öt évvel ezelőtt egy közös projektet indított el, amelyben most önkéntesek segítségét (is) kérik. A világ minden tájáról, hiszen az amerikai tudományos eredményeket később ugyanúgy lehet majd hasznosítani más országokban is.

A SONYC (Sounds of New York City) nevű projektben arra kérik a vállalkozó szellemű internetezőket, hogy segítsenek kiképezni az általuk létrehozott mesterséges intelligenciát. Ehhez a New Yorkban felvett, 10 másodperces utcahangokat kell meghallgatni, majd megjelölni egy táblázat segítségével, hogy pontosan mit is hallottunk benne. Az eredményt aztán egy algoritmus nézi át, és igyekszik belőle megtanulni, hogy melyik hang pontosan mit jelent. A kutatók abban bíznak, hogy így jobban megérthető a zajszennyezés, és harcolni is könnyebb lesz ellene.

© hvg.hu

A The Verge beszámolója szerint a projekt során New Yorkban telepítették a kutatók a különböző hangérzékelő szenzorokat, hogy azonosítsák a különböző zajforrásokat és azok erősségét. Mark Cartwright, a New York-i Egyetem professzora szerint ahhoz, hogy a mért adatokat feldolgozzák, rengeteg emberre lenne szükség. Ezért gondolták úgy, hogy helyette a mesterséges intelligenciát alkalmazzák, azt azonban ki kell képezni, amit önkéntesekre bíznak.

© Pixabay

Jelenleg nagyjából 50 ezer hangról van szó, a kutatóknak pedig arra van szükségük, hogy mindegyiket három különböző ember hallgassa meg. Az általuk adott értékelések egyezése alapján tudják megállapítani, valóban milyen hang hallható a felvételen.

Aki szeretne részt venni a projektben, az itt találhatja meg a hangokat.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.