Megoszlanak az iparági vélemények az idén érkező iPad kijelzőjével kapcsolatban: 10,2”-es megjelenítőről éppúgy hallani, mint 9,7”-esről – de akár így, akár úgy, keskenyebb keretekről beszélnek. Amiben viszont teljes az egyetértés: a tablet továbbra is ujjlenyomat-olvasós azonosítást fog használni. Ez azért fontos, mert a felhasználók sokat panaszkodnak az iPad Prónál bevezetett Face ID-ra. Megmarad a 3,5 mm-es fejhallgató-csatlakozó is – az iPad Prónál ezt ugyancsak elvette az Apple.

© Apple

Amennyiben igazak ezek az értesülések, akkor jó okkal nem vált az Apple. Mindenképpen költséghatékonyabb ugyanis, ha nem távolodik el túlzottan a már meglévő modelltől (ugyanazokat az eszközöket, ugyanazt a gyártási folyamatot lehet használni), ráadásul a Touch ID is olcsóbb, minz a TrueDepth kameratömb. Az Apple jelenlegi, hatodik generációs iPadje 329 dollárba kerül (ez nagyjából 92 ezer forintnak felel meg), és a szakértők úgy gondolják, hogy az új modell sem lesz drágább ennél – már csak ezért is fontos az Apple-nek, hogy alacsony költséggel oldja meg a frissítést.

A japán Mac Otakara oldal értesülése szerint a hetedik generációs iPad mellé egy frissített iPad mini (iPad mini 5) is érkezik, és a két eszköz valamikor tavasszal mutatkozik majd be. Március 25-én lesz is egy Apple-rendezvény, bár ez elsősorban az új szolgáltatásokra fog fókuszálni, így még nem tudni, hogy ekkor az új iPadeket is bejelentik-e.