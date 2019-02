Hollywoodi hírességeket is meghívott az Apple március 25-i eseményére, ahol akár két új előfizetéses szolgáltatást is bemutathatja.

A Bloomberg értesülése szerint (és a korábbi hírektől kissé eltérően) nemcsak egy, hanem két előfizetéses szolgáltatást is bejelenthet az Apple. Az egyiket a hírek Netflixeként emlegetik, míg a másik a már sokat emlegetett video streaming szolgáltatása lenne.

Ezek bejelentésére március 25-én, Cupertinóban, az Apple Park Steve Jons színházában kerül sor, és olyan hírességek kaptak meghívót, mint Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Jennifer Gartner vagy JJ Abrams (persze valamennyien közreműködnek az Apple saját tartalmainak előállításában).

© 9to5Mac

Az Apple vadonatúj hírszolgáltatása (amelyet a cég egyébként az újságírás megmentéseként emleget) 10 dolláros havi előfizetés fejében korlátlan hozzáférést biztosít számos magazin fizetős tartalmaihoz. Az Apple jelenleg számos kiadóval tárgyal, és a legújabb hírek alapján sokan hajlanak is a megállapodásra az Apple 50 százalékos részesedése ellenére is. 50 százalék persze őrültségnek tűnhet, azonban sokan gondolják azt, hogy ha több millió ember jelentkezik a szolgáltatásra (amire nagy az esély), így is tetemes bevételhez juthatnak.

Persze az nagy kiadók lapjai, mint a New York Times vagy a Washington Post nem jelentkeztek be az Apple szolgáltatására, ők inkább saját előfizetői bázisban gondolkodnak, és nem érdekeltek a közösködésben. Példaként a Facebookot hozzák fel, a közösségi oldal ugyanis nem számít fel egyetlen centet sem azért, ha segít a kiadónak az előfizetések gyűjtésében.

Ami a másik szolgáltatást, a video streaminget illeti, az várhatóan április-május körül fog elindulni. A saját tartalmakon kívül külső streaming szolgáltatókat is el lehet majd érni innen. Most úgy tudni, a Netflix nem lesz ebben benne, és az HBO részvétele is erősen kérdéses – a CNBC úgy tudja, hogy az Apple egyelőre nem adott olyan feltételeket, mint az Amazon prime Video, ugyanis 30 százalékot kér a feliratkozó ügyfelektől.

Eltérő hírek érkeztek azzal kapcsolatban, hogy a mi a helyzet a saját tartalmak pénzügyi vonzataival. A Bloomberg például úgy tudja, hogy ezek (is) fizetősek lesznek, más értesülések szerint viszont egy részüket ingyen megnézhetik majd az Apple-eszközök tulajdonosai.

