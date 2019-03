Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b27e683e-632c-49bd-a54d-567531f633d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rengeteg lövedéket elszállítják, majd megsemmisítik.","shortLead":"A rengeteg lövedéket elszállítják, majd megsemmisítik.","id":"20190320_Tobb_mint_50_masodik_vilaghaborus_robbanotestet_talaltak_a_Varosligetben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b27e683e-632c-49bd-a54d-567531f633d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6404562-19ef-4162-b52d-1586b3a8f343","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_Tobb_mint_50_masodik_vilaghaborus_robbanotestet_talaltak_a_Varosligetben","timestamp":"2019. március. 20. 14:52","title":"Több mint 50 második világháborús robbanótestet találtak a Városligetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Azt mondják a szlovákok, jól felkészültek a magyarokból a nagyszombati Európa-bajnoki selejtezőre.","shortLead":"Azt mondják a szlovákok, jól felkészültek a magyarokból a nagyszombati Európa-bajnoki selejtezőre.","id":"20190320_szlovak_magyar_valogatott_meccs_europa_bajnoki_selejtezo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b10dea6-972b-4bf0-abf8-30f9a047ea80","keywords":null,"link":"/sport/20190320_szlovak_magyar_valogatott_meccs_europa_bajnoki_selejtezo","timestamp":"2019. március. 20. 18:27","title":"Agresszív magyarokra számítanak a szlovákok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c4f6bf0-29b7-4c2a-aed2-64a6fe138328","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Miközben sokan állásuk elvesztésétől tartva azon gondolkodnak, hogyan tudnánk versenyre kelni a munkahelyekre trójai falóként beszivárgó robotokkal és intelligens algoritmusokkal, egy szerda esti rendezvényen megszólaló szakértők szerint ennek valószínűleg semmi értelme nincs. 